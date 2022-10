Berikon: «Des Kaisers neue Kleider» im Bürgisserhus

Berikon «Des Kaisers neue Kleider» kommt doch noch auf die Bürgisserhus-Bühne – «Wir fanden zum Glück immer wieder neue Leute» Die Theatergruppe des Kulturvereins Berikon inszeniert im November ein Kunstmärchen von Hans Christian Andersen. Nach fast drei Jahren Vorbereitung mit einigen Hindernissen feiert das Stück nun doch noch seine Premiere. Ein Probenbesuch. Marc Ribolla 27.10.2022, 05.00 Uhr

Bei den Proben zum Stück «Des Kaisers neue Kleider» im Beriker Bürgisserhus. Marc Ribolla

«Kannst du das Licht noch ein bisschen dunkler machen? Nein, das ist jetzt schon zu viel. Und schön langsam», ruft Regisseurin Sirkka Varonen ein paar Meter quer durch den kleinen Saal im Beriker Bürgisserhus. Die Worte sind an Nadia Simone gerichtet, die am Schaltpult die Regler und Knöpfe für die Scheinwerfer bedient. «Es ist heute das erste Mal, dass wir mit dem Licht arbeiten», erzählt Varonen, während sie weitere Anweisungen gibt.

An diesem Dienstagabend probt die Theatergruppe des Beriker Kulturvereins nochmals intensiv an ihrer neusten Produktion. Die Zeit drängt, denn schon nächsten Mittwoch, 2. November, feiert «Des Kaisers neue Kleider» Premiere.

Es ist eine Adaption des berühmten Kunstmärchens des dänischen Schriftstellers Hans Christian Andersen. Die Mundartanpassung haben mit Silvia Angyan und Elisabeth Müller gleich zwei auf der Bühne Mitwirkende selbst vorgenommen. Seit mehr als zweieinhalb Jahren beschäftigt sich die Theatergruppe bereits mit dem Stück, zweimal gab es einen Unterbruch oder Verschiebungen wegen der Coronapandemie.

Rollen mussten sehr kurzfristig neu besetzt werden

Doch nun haben die Schauspielerinnen und Schauspieler das Ziel kurz vor Augen. Aber einfach waren die vergangenen Wochen nicht, wie Regisseurin Varonen ausführt. Aus verschiedenen Gründen mussten beispielsweise sehr kurzfristig Rollen auf der Bühne oder bei der musikalischen Begleitung neu besetzt werden.

«Es ist wirklich eine Herausforderung. Aber alle bemühen sich und nehmen es cool», resümiert Varonen. Für die Rolle einer der zwei Hofherren am kaiserlichen Hof ist zum Beispiel Martin Daubner eingesprungen. Der Profischauspieler und Lehrer ist an diesem Probenabend erst zum zweiten Mal dabei – und darf ab und zu noch im Textbuch spicken.

Als einer der beiden betrügenden Hofweber spielt Elisabeth Müller mit. Sie gehört zum Kreis derjenigen, die schon beim ursprünglichen Produktionsstart 2020 im Ensemble waren. «Ich dachte von Anfang an, dass es gut kommt. Wir fanden zum Glück immer wieder neue Leute», sagt sie.

Elisabeth Müller und Nick Wettstein spielen die beiden Betrüger, die sich als Hofweber anstellen lassen. Marc Ribolla

Die Art, wie sie das Stück auf der Bühne spielen, habe sich im Laufe der Proben immer wieder ein wenig verändert. Geblieben ist aber die Idee der Kleider oder Kaiserkrone aus Altpapier. Müller hat sie für die Schauspielenden von A bis Z selbst hergestellt.

«Dieses Märchen passt perfekt in die aktuelle Zeit»

Um die vermeintlich neuen kostbaren Kleider und den Stoff, aus dem sie «gewoben» werden, dreht sich das Andersen-Märchen. Sie stehen dabei für eine eitle Leichtgläubigkeit und Gier nach immer neuem Glanz und Prunk. Bis am Ende auch die Kaiserin, gespielt von Silvia Angyan, auf die Nase fällt.

Martin Daubner (links) und Paul Taylor (rechts) als Hofherren mit der Kaiserin, gespielt von Silvia Angyan. Marc Ribolla

«Dieses Märchen passt perfekt in die aktuelle Lage mit Leuten wie Trump, Erdogan oder Putin. Mit all denen, die sich nur mit dem eigenen Narzissmus beschäftigen», erklärt Regisseurin Varonen. Die 74-jährige Finnländerin, die in Brugg wohnt, blickt auf jahrzehntelange Erfahrungen mit Laientheater zurück und ist auch als Psychotherapeutin tätig.

Zur Inszenierung in Berikon kam sie, weil eine Freundin von ihr im Kulturverein aktiv ist. «Sie fragte mich, ob ich die Regie übernehmen möchte. Es wird aber die letzte Produktion sein für mich», sagt Varonen. Bis zur Derniere am 12. November wird «Des Kaisers neue Kleider» siebenmal aufgeführt.

Kulturverein Berikon: Die Theatergruppe spielt «Des Kaisers neue Kleider» vom 2. November bis 12. November im Bürgisserhus. Alle Infos und Reservationen unter www.buergisserhus.ch