Mutschellen: Astronaut half bei Spendenaktion für die Ukraine

Der bisher einzige Schweizer Astronaut, der ins Weltall gereist ist, war zu Gast in Berikon. Der Kiwanis Club Mutschellen (KCM) sammelte mit der Veranstaltung Spenden für ukrainische Kinder in Not. Es kamen über 20'000 Franken zusammen.

28.04.2022, 16.50 Uhr