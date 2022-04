Berikon: Stumme Zeitzeugen aus 100 Jahren Dorfgeschichte

Beriker Chleeblätter «M.K. esch en Löli»: Stumme Zeitzeugen aus fast 100 Jahren Dorfgeschichte in alter Schrift Die 16. Ausgabe der «Beriker Chleeblätter» beleuchtet Themen wie die Geschichte der Käsereigenossenschaft, Zeitzeugen aus vergangenen Tagen an der Wand, das Glockengeläut oder die unendliche Geschichte der Mutschellenkreuzung. Marc Ribolla 13.04.2022, 05.00 Uhr

Die Backsteine am alten Ökonomiegebäude an der Unterdorfstrasse sind voll von handschriftlichen «Nachrichten» aus früheren Zeiten. zvg

Sie sorgt dafür, dass die Geschichte des Dorfes nicht in Vergessenheit gerät: die Gruppe Dorfkultur des Beriker Kulturvereins. Schon zum 16. Mal publiziert das sechsköpfige Grüppchen mit Christian Bühler, Edith Karpf, Albin Koller, Leen Keesmaat, Max Welti und Nick Wettstein die «Beriker Chleeblätter».

In der 40-seitigen Ausgabe 2021, die zu Beginn primär eine chronologische Rückschau auf das Beriker Geschehen im vergangenen Jahr bietet, gibt es auch interessante historische Artikel zu lesen. Einer handelt unter dem Titel «Anno dazumal – Beriker Zeitzeugen» von Gegenständen oder Örtlichkeiten, die man im Dorf antrifft – von denen kaum jemand weiss, was sie bedeuten.

Notizen auf den Ziegeln sind noch in alter deutscher Schrift

Beispielsweise an der Unterdorfstrasse, wo sich neben der Metzgerei ein Ökonomiegebäude mit mehreren Sichtbacksteinmauern befindet. An jenen spazierten die Schülerinnen und Schüler bis 1954 auf dem Weg zur Schule vorbei und hinterliessen zig von Hand geschriebene Botschaften. «Es war quasi die Informationsquelle für die Dorfjugend», heisst es im Text der «Chleeblätter» dazu.

«M.K. esch en Löli» – heisst es auf einem der Backsteine. zvg

Einige der Notizen seien noch in der alten deutschen Schrift geschrieben. «Das bedeutet, dass einige dieser Texte bald hundert Jahre alt sind», erklären die Schreibenden weiter. Selbstverständlich werden auch einige Beispiele gegeben. Wer die Schrift entziffern kann, liest Sprüche wie: «M.K. esch en Löli», «Viktor geht mit Rosmarie», «Schönes Wetter, gutes Bier, cheibe lustig ist es hier» oder «Moritz hatte blatt an seinem Böggenvelo».

Erwähnt werden als Zeitzeugen auch die Wehrsteine, die man früher an Hausecken setzte, damit Pferde- oder Ochsenwagen den Fassaden nicht zu nahe kamen und sie beschädigten. Als Einziger verblieben sei noch derjenige beim Riegelhaus.

Interessant sei auch der Flurname «Mattensee» am Sädel, der aber gar kein eigentlicher See ist. «Hier hat der Reussgletscher an der Seitenmoräne eine gut sichtbare Mulde geformt. Die Erde ist leicht moorartig dunkel und nach langen Niederschlägen noch lange nass», konstatieren die Autoren.

Der Chäsiladen existierte bis 2007

Beleuchtet wird in den «Chleeblättern» in Beiträgen auch die Geschichte der Käsereigenossenschaft Berikon und deren Gebäude. Sie wurde im März 1862 gegründet, der Chäsiladen existierte bis 2007. Das Käsereigebäude ist mittlerweile abgerissen, auf dem Gelände ist der Bau von zwei Mehrfamilienhäusern geplant.

Thematisiert werden ebenfalls ausführlich die Geschichte des Krankenpflegevereins mit der Wandlung zur Spitex oder die unendliche Saga der Mutschellenkreuzung, die Mitte des 19. Jahrhunderts ihren Anfang nahm. Die dortige Verkehrsproblematik wird den Mutschellen noch lange beschäftigen.

Erhältlich sind die «Beriker Chleeblätter» auf der Gemeindeverwaltung.

So sah die Kreuzung auf dem Mutschellen 1950 aus. zvg