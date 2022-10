Unfall in Benzenschwil: Zwei Verletzte und grosser Sachschaden

Benzenschwil Zwei Verletzte und grosser Sachschaden nach frontal-seitlicher Kollision Am Sonntag kam es in Benzenschwil zu einer Kollision zwischen zwei Personenwagen. Die beiden Lenker wurden dabei leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand grosser Sachschaden. 17.10.2022, 09.08 Uhr

Am frühen Sonntagabend fuhr ein 25-Jähriger mit seinem Mercedes auf der Muristrasse von Muri kommend in Richtung Benzenschwil. Gleichzeitig befuhr ein 22- Jähriger mit seinem VW die Muristrasse in entgegengesetzter Richtung und beabsichtigte, links in die Wilermatten abzubiegen.

Beim Abbiegemanöver kam es gemäss Mitteilung der Kantonspolizei Aargau zu einer frontalseitlichen Kollision zwischen den beiden Autos. Durch den Aufprall geriet der Fahrer des Mercedes neben die Strasse und kam in einem angrenzenden Feld zum Stillstand. Die beiden Fahrer verletzten sich bei der Kollision gemäss Mitteilung leicht. Sie wurden mit einem Rettungswagen in ein Spital transportiert. An den beiden Fahrzeugen entstand grosser Sachschaden.

Die Kantonspolizei hat die Ermittlungen zur Klärung des genauen Unfallhergangs aufgenommen. Während der Unfallaufnahme sowie den anschliessenden Aufräum- und Bergungsarbeiten blieb die Muristrasse für zirka zwei Stunden gesperrt. Die Stützpunktfeuerwehr Muri und die Feuerwehr Merenschwand richteten eine entsprechende Umleitung ein. (fan)