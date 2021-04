Benzenschwil Übel riechende Hinterlassenschaften im Wald: Ausflügler sorgen nicht nur für Freude auf dem Kinderweg Corona hat die Wanderlust der Freiämter beflügelt. Das freut Herbert Strebel, Präsident von «Erlebnis Freiamt». Der Besucherandrang sorgt aber teilweise für unschöne Nebeneffekte. Pascal Bruhin 01.04.2021, 05.00 Uhr

Erlebnis-Freiamt-Präsident Herbert Strebel auf dem Kinderweg in Benzenschwil. Pascal Bruhin

Natürlich war die Pandemie der Grund dafür, dass «Erlebnis Freiamt» nicht wie geplant im Wirtshaus zur Brauerei in Villmergen zum jährlichen Pressecafé laden konnte. Aus der Not machte Vereinspräsident Herbert Strebel aber eine Tugend und bestellte die Vertreter der Lokalmedien kurzerhand auf den Kinderweg in Benzenschwil, einem der Aushängeschilder von Erlebnis Freiamt. Im Coronajahr erlebte der Erlebnispfad am Wissenbach einen regelrechten Boom, was allerdings nicht nur Anlass zur Freude bot.

«2020 bestand auch für uns aus lauter Absagen», sagt der Vereinspräsident am Brätliplatz anfangs des Kinderwegs. Führungen und Wanderungen, Feste und Feierlichkeiten, wie etwa das 10-Jahr-Jubiläum des Bremgarter Sagenwegs, konnten nicht durchgeführt werden. Dennoch freut sich Strebel, dass sich nicht nur der Kinderweg, sondern auch die weiteren Angebote des Vereins, der Freiämterweg und die Velowege, in der Pandemie grösster Beliebtheit erfreuen.

Noch nie verzeichnete die Website des Vereins (www.freiamt.ch) mehr Klicks als im Coronajahr, noch nie wurden so viele Wanderführer verkauft. Dass die Freiämter ihre Heimat zu Fuss und auf dem Drahtesel wieder neu entdeckten, freut den Präsidenten.

Manchmal 200 bis 300 Kinder gleichzeitig auf dem Weg

Zuständig für den Kinderweg in Benzenschwil innerhalb des Vereins ist Marianne Moos. «Wir hatten noch nie so viele Leute hier auf dem Kinderweg wie seit Beginn der Pandemie», sagt die Ressortverantwortliche. An manchen Tagen seien 200 bis 300 Kinder gleichzeitig auf dem Platz.

Aufgrund des grossen Andrangs verzichtete der Verein gar in diesem Jahr auf die Winterpause für den Kinderweg. «Die Leute kamen bei jedem Wetter, egal ob es regnete oder schneite.» Moos gibt aber auch zu: «Es gibt Tage, an denen es überbordet» und meint damit nicht grundsätzlich die Anzahl Kinder auf dem weitläufigen Gelände, sondern deren Hinterlassenschaften.

Ein Blick auf einen Teil des Kinderwegs im Freiamt. Pascal Bruhin

Denn die können übel riechen und das gleich in doppelter Hinsicht. Einerseits gibt es auf dem Kinderweg keine Abfalleimer und deshalb lassen manche Besucher die Verpackung ihrer Cervelats oder die leere Getränkedose achtlos im Wald liegen. Anderseits sind auf dem Areal keine Toiletten vorhanden.

Da die Bratwurst aber auch einmal wieder raus will und die öffentliche Toilette am Bahnhof Benzenschwil doch einige Gehminuten entfernt liegt, verrichten manche Besucher ihre Notdurft hinter den umliegenden Bäumen.

Das WC beim Bahnhof Benzenschwil steht den Besuchern des Kinderweges zur Verfügung.

Abhilfe schafft der Verein mit einem «Robi-Dog»-System, das tatsächlich so funktioniert, wie es die Hündeler bereits kennen. An zwei Standorten am Kinderweg stehen Plastiksäckli zur Verfügung, mit denen die Besucher ihren Abfall – egal welcher Art – einsammeln, mitnehmen und im nächsten Mülleimer entsorgen können. Damit soll nicht nur die Natur geschont, sondern auch die freiwilligen Helfer entlastet werden.

Mit dem Plastiksäckli soll man seine Hinterlassenschaften aus dem Wald entfernen. Pascal Bruhin

Denn Arbeit haben diese auch so genug. «Man darf das nicht unterschätzen», sagt Moos, die abwechselnd mit drei weiteren Frauen jeweils einmal wöchentlich einen Kontrollgang am Kinderweg macht. Dabei werden die Spielgeräte auf ihre Funktionstüchtigkeit überprüft, Wege kontrolliert, ungewollte Feuerstellen entfernt und Brennholz an den offiziellen Grillplätzen aufgefüllt.

«Ohne unsere freiwilligen Helfer könnten wir nicht existieren», sagt Marianne Moos. Zwei davon sind Georges Maeder und Guido Besmer, die praktisch jeden Tag auf dem Weg unterwegs sind und nach dem Rechten schauen.

Ressortleiterin Marianne Moos ist mehr als dankbar über die Unterstützung der freiwilligen Helfer wie Guido Besmer (links) und Georges Maeder. Pascal Bruhin

Auch Adrian Heimgartner, Ressortverantwortlicher für den Freiämterweg, bekam die erhöhte Nachfrage seit Beginn der Pandemie zu spüren. Viele Leute würden sich über den 190 Kilometer langen Weg und die schönsten Strecken darauf erkundigen. Er sagt:

«Manche fragen mich auch, wo man am besten anfängt mit dem Freiämterweg. Dann muss ich jeweils schmunzeln, denn der Freiämterweg ist ein Rundweg. Seine Eigenheit ist es, dass er keinen Anfang und kein Ende kennt und man deshalb überall einsteigen kann.»

Mit 16 freiwilligen Helfern kümmert sich Heimgartner um den Unterhalt des Freiämterwegs. Dabei gilt es, die Wegschilder regelmässig zu putzen und defekte Tafeln zu ersetzten. «In der Coronazeit haben auch diese etwas gelitten», meint er und spielt auf den zunehmenden Vandalismus an. 500 Arbeitsstunden erledigten die Helfer 2020. Eine ganz neue Tafel soll 2021 dazukommen. Und zwar wird der mit 878 Meter über Meer höchste Punkt des Freiamts, am Lindenberg gelegen, neu signalisiert.

Kinderweg: Tolle Erlebnisse gratis Entlang des Kinderwegs, der von Benzenschwil nordwärts durch den Wald in Richtung Merenschwand führt und im Mai 2004 eingeweiht wurde, tauchen unverhofft Spielmöglichkeiten auf, ausschliesslich hergestellt aus natürlichen Materialien. Das sind Steine, Sand, Weiden, Baumstämme, Wasser und so weiter. Er widmet sich den Elementen Erde, Wasser, Luft und Feuer, spricht damit alle Sinne an und erlaubt spannende Stunden im Wald. Geschaffen wurde der Weg auf Initiative von Marianne Moos aus Winterschwil von einer Projektgruppe des Vereins Erlebnis Freiamt, der auch den bekannten Freiämterweg realisiert hat. Der Kinderweg ist zu einem beliebten Ausflugsziel manchmal von mehreren Klassen gleichzeitig geworden, zumal er maximale Erlebnisse zu einem minimalen Preis, nämlich umsonst, bietet. So beliebt, dass zeitweise Anwohner in ihrer Privatsphäre gestört wurden, der Weg als Festplatz dienen musste oder Parkierungsprobleme entstanden. Eine Arbeitsgruppe nahm sich 2007 diesen Schwierigkeiten an.

Ansonsten konzentriert sich der Verein im aktuellen Jahr auf den Unterhalt seiner bisherigen Projekte, wie Vereinspräsident Strebel bekräftigt. Er hofft aber, dass in diesem Jahr wieder Veranstaltungen durchgeführt werden können.

So soll etwa das Jubiläum des Sagenwegs am 22. August nachgeholt werden. Das komplette Jahresprogramm von Erlebnis Freiamt findet man auf der Website des Vereins unter www.freiamt.ch