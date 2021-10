Katzenausstellung in Villmergen – Züchterinnen erzählen

Benzenschwil Eine Tonne Katzenstreu und 6000 Futtermäuse: Dieses Mami-Tochter-Duo lebt mit, von und für die Katz Seit 2016 schlagen die Herzen von Heidi und Erica Binzegger aus Benzenschwil für ganz besondere Rassekatzen. Dieses Wochenende stellen sie ihre Sibirischen Katzen in Villmergen aus. Pascal Bruhin Jetzt kommentieren 08.10.2021, 17.55 Uhr

Die Katzenzüchterinnen Heidi (rechts) und Tochter Erica Binzegger aus Benzenschwil stellen an der internationalen Katzenausstellung in Villmergen ihre Tiere aus. Alex Spichale

Wo sonst Jugendliche Bällen hinterherjagen, geht bald das grosse Gemiaue los. Dieses Wochenende lädt der Schweizer Katzenverband FFH zur grossen Ausstellung in der Turnhalle Hof in Villmergen. Erwartet werden Katzen aus aller Herren Ländern.

Mit von der Partie sind auch zwei Freiämterinnen. Heidi und Erica Binzegger aus Benzenschwil wollen den Richtern ihre Zuchtjuwelen aus dem Hause ShamankaCats präsentieren und sich mit ihren Katzen gegen die internationale Konkurrenz beweisen.

In einem heimeligen Holzhäuschen an der Dorfstrasse in Benzenschwil leben Heidi und Erica Binzegger. Mutter und Tochter, 64- und 39-jährig, teilen sich nicht nur das Zuhause, sondern auch eine grosse Leidenschaft: die Sibirische Katze. Schon beim Betreten des Häuschens wird klar: Hier haben die Katzen das Sagen. Ohne jegliche Scheu strömen aus allen Ecken Katzen und Kätzchen herbei, um die Besucher mit ihren grossen mandelförmigen Äuglein zu begrüssen.

Durch einen Mischling kamen sie zur Rasse

«Wir hatten schon lange den Traum vom eigenen Haus mit viel Platz für unsere Tiere», erklärt Mutter Heidi beim Kaffee in der gemütlichen Stube. Sie bewohnt mit einem Zuchtkater und seinen Damen das Erdgeschoss, Tochter Erica mit einem zweiten Rudel das Obergeschoss. Die vier Monate alte Cupcake macht es sich auf dem Sofa gemütlich. Heidi Binzegger sagt schmunzelnd:

«Das ist typisch Sibirer, immer eine Armlänge entfernt.»

2008 wurde sie in Benzenschwil fündig und zog gemeinsam mit ihrer Tochter von Spreitenbach ins Freiamt. Tochter Erica hatte zuvor schon in Jonen gelebt. 2016 zogen dann die ersten Rassekatzen bei Binzeggers ein, 2017 folgte der erste Wurf.

Die vier Monate alte Cupcake macht es sich auf dem Sofa gemütlich. Alex Spichale

Zur Rasse der Sibirischen Katze kamen die beiden durch eine Mischlingskatze, die sie zuvor besassen. «Vom Charakter her war er ein absoluter Goldschatz», erinnert sich Heidi Binzegger. Als dann der Entschluss fiel, fortan reinrassige Katzen zu züchten, war klar, welche Rasse es sein sollte.

«Am Anfang hatten wir auch das Gefühl, dass das Ausstellen für die Katzen einen zu grossen Stress darstellt», sagt Heidi Binzegger. Lange wehrte sich das Mutter-Tochter-Duo dagegen, ihren Katzen diese Strapazen zuzumuten.

Die Sibirische Katze Die Sibirische Katze (früher Sibirische Waldkatze) ist eine relativ junge Rasse. Erst 1987 wurde sie in der ehemaligen DDR als eigene Rasse anerkannt, zwei Jahre später in der Bundesrepublik. Die Fédération Internationale Féline (FIFe) schloss sich erst 1998 an. In ihrem Heimatland Russland aber sind die halblanghaarigen Katzen seit jeher weit verbreitet. «Sibirskaja koschka» war denn auch ursprünglich kein Rassename, sondern eine volkstümliche Bezeichnung für diese kräftigen Katzen mit ihrem üppigen, langhaarigen Pelz. Noch heute dürfen diese Katzen aus Russland importiert und mit den Rassekatzen verpaart werden. Gemeinsam mit der Maine-Coon und der Norwegischen Waldkatze zählt die Sibirische Katze aufgrund ihrer Ursprünglichkeit deshalb zu den sogenannten Naturrassen. Ein besonderer Farbschlag der Sibirischen Katze ist die «Neva Masquarade». Je nach Zuchtverband wird diese Pointvariante als eigene Rasse beschrieben, darf aber mit den gewöhnlichen Sibirern verpaart werden.

Vertragsklausel sorgte für erste Ausstellung

Da der Kauf des Deckkaters Figaro von einer russischen Züchterin allerdings an die Bedingung geknüpft war, dass er an Ausstellungen gezeigt wird, merkten Binzeggers bei ihrer ersten Ausstellung 2018 in Wohlen schnell:

«Der Ausstellungskäfig ist wie ein zweites Zuhause für die Katzen.»

Und auch die vielen Zuschauer oder die Bewertung durch die Richter sei für die neugierigen und sanftmütigen Sibirer kein Problem. «Wichtig ist, dass man sie von klein auf an die Ausstellungen mitnimmt», erklärt Erica Binzegger. «So gewöhnen sie sich von Anfang an daran.» Die jungen Katzen würden dabei jeweils mit einer älteren, erfahrenen Katze den Käfig teilen.

Mutter Heidi (links) und Tochter Erica Binzegger sind ein eingespieltes Team. Alex Spichale

Erica ist es, die die ganzen Verpaarungen plant. Die Gencodes der sieben erlaubten Grundfarben der Sibirer kennt sie auswendig. Zwei bis drei Würfe fallen bei den ShamankaCats – so der Zuchtname – pro Jahr. Insgesamt sind mittlerweile neun Würfe gefallen. 1800 Franken kostet ein kleines Büsi bei Binzeggers, geimpft, gechipt und frühkastriert.

Geld mit der Zucht verdienen sie nicht – im Gegenteil

Reich werden die beiden davon nicht. Im Gegenteil. «Es ist ein ganz schön teurer Spass», sagt Heidi Binzegger verlegen schmunzelnd. Die gelernte und seit diesem Juni im Ruhestand stehende KV-Angestellte listet akribisch die Einnahmen- und Ausgabenseite der gemeinsamen Zucht auf.

2020 gaben die beiden allein 11'000 Franken für Futter und Zubehör aus, 12'000 für den Tierarzt. Dem gegenüber stehen Einnahmen von 15'000 Franken aus dem Verkauf der Kitten. Heidi Binzegger erklärt:

«Es ist ein Hobby, das viel Zeit und auch viel Geld beansprucht.»

Rund zwei Kilogramm Frischfutter fressen die zwölf Katzen täglich. Dazu etwa 400 Gramm Trockenfutter. Und 25 Futtermäuse oder Eintagsküken. Zudem werden pro Jahr eineinhalb Paletten – rund eine Tonne – Katzenstreu benötigt.

Mäuse gehören zum festen Futterplan der Wohnungskatzen. Innerhalb von drei Monaten fressen Binzeggers Katzen 1500 davon. Alex Spichale

Zehn bis zwölf Ausstellungen besuchen Binzeggers mit ihren Katzen pro Jahr. Normalerweise. Denn die Pandemie legte auch den Ausstellungsbetrieb lahm. Die Ausstellung in Villmergen ist nach jener in Aarburg Mitte September erst die zweite in der Schweiz seit dem Lockdown im März 2020. Heidi Binzegger berichtet: «Man merkt, dass die Katzen etwas nervöser sind als sonst. Sie sind es gar nicht mehr gewohnt, ausgestellt zu werden.»

Nichtsdestotrotz sei auch bei den Katzen eine gewisse Vorfreude zu spüren. Sieben Stück wollen Binzeggers nach Villmergen mitnehmen. Nebst dem Ausstellungsprofi Figaro wird die kleine Cupcake zum ersten Mal den Richtern präsentiert. Die aufgeweckte junge Kätzin war als kleinste eines Sechser-Wurfs als Baby sehr schwach und musste zugefüttert werden.

Nun soll sie ein Leben lang bei Binzeggers bleiben und je nach körperlicher Entwicklung selbst für Nachwuchs sorgen. Ob sie das Zeug zum Champion hat? «Wir glauben fest daran», sind Mutter und Tochter Binzegger überzeugt.

Internationale Katzenausstellung, 9. und 10. Oktober 2021 in der Sporthalle Hof in Villmergen, geöffnet jeweils von 10 bis 18 Uhr, Einlass nur mit Zertifikat.

