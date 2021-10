Merenschwand: Ein neues Haus in James-Bond-Optik erregt Aufsehen

Benzenschwil Dieses grosse Haus in James-Bond-Optik erregt Aufsehen: Die AZ zeigt, was sich dahinter verbirgt Das erste autarkiefähige Mehrgenerationenhaus der Schweiz belebt seit kurzem den Merenschwander Ortsteil Benzenschwil. Treiber des Projekts der neuen WG-Wohnform mit aktuell 13 Bewohnern sind Barbara und Markus Ursprung. Sie gehören auch zu den Gründern des Vereins SynergiePlus. Marc Ribolla Jetzt kommentieren 07.10.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Barbara und Markus Ursprung vor ihrem neuen Mehrgenerationenhaus in Benzenschwil.

Valentin Hehli

Wer durch Benzenschwil fährt, kann es unmöglich übersehen. Die schwarze Fassade und das schwarze Dach glänzen. Auf den ersten Blick erinnert das futuristisch wirkende Gebäude am Oberdorf an ein Hauptquartier eines James-Bond-Bösewichts.

Doch dahinter steckt ein spannendes, bis ins letzte Detail ausgeklügeltes Projekt einer Wohnform. Die Besitzer des Neubaus sind Barbara und Markus Ursprung. Sie haben in den vergangenen knapp 13 Monaten ein Mehrgenerationenhaus bauen lassen, das seinesgleichen in der Schweiz sucht. Doch alles der Reihe nach.

Vor rund 35 Jahren bezogen die Ursprungs am Oberdorf in Benzenschwil ein neues Einfamilienhaus mit einer Einliegerwohnung. Letztere war sehr beliebt. Markus Ursprung sagt: «In all diesen Jahren hatten wir nur gerade zwei Monate lang keine Mieter.» In den letzten Jahren machten sie sich Gedanken, wie sie im Alter mit dem grossen Haus leben möchten und welche Wohnform zu ihnen passt.

Das erste autarkiefähige Mehrgenerationenhaus der Schweiz in Benzenschwil präsentiert sich futuristisch.

Valentin Hehli Der linke Hausteil ist der angebaute Neubau, der Hausteil rechts die Hälfte des ursprünglichen Einfamilienhauses. Valentin Hehli Die gemeinsame Wohnküche mit Esstisch, Küche und der Galerie. Valentin Hehli Barbara und Markus Ursprung haben ein innovatives Projekt aufgezogen.

Valentin Hehli Das Entrée des Hauses mit der Garderobe und der Schuhablage. Valentin Hehli Im unteren Hausbereich gibt es eine zweite zusätzliche Sommerküche, die die Hausbewohner benutzen können. Valentin Hehli Hier sieht man auf einen Blick, wer aktuell daheim ist und wer auswärts. Valentin Hehli In der Waschküche gibt es zwei Waschmaschinen. Valentin Hehli Der Solartank ist zwölf Meter hoch und befindet sich im Kern des Neubauteils. Valentin Hehli Im Grünbereich gibt es Gartenterrassen, Magerwiese und einen Teich. Valentin Hehli Die Grösse der einzelnen Solarpanels (1,7 x 1 Meter) gaben aus technischen Gründen auch die Fenstergrösse vor. Valentin Hehli Der Haustechnikbereich im Obergeschoss unter dem Dach. Links der Solartank. Valentin Hehli Eine Brücke verbindet den oberen Hausteil. Valentin Hehli Die Wände im Wohnbereich sind aus Massivholz. Valentin Hehli Die Wohngemeinschaft hat auch ein Gemeinschaftsbad. Valentin Hehli in der grossen Wohnküche gibt es einen alten Kachelofen. Valentin Hehli Im Gartenbereich gibt es einen Sitzplatz oben (links) mit Blick auf den unteren Teil mit dem Teich. Valentin Hehli In der Küche gibt es genug Platz zum kochen. Valentin Hehli Die komplette Fassade und das Dach bestehen aus total 424 Solarpanels. Valentin Hehli

Sie befassten sich intensiv mit verschiedenen Wohnformen und fanden im Zürcher Hunziker-Areal, wo gemischte Wohngemeinschaften zusammen vereinsmässig organisiert leben, ein passendes Vorbild. Diesen Juli wurde deshalb der Verein SynergiePlus gegründet. Markus Ursprung sagt: «Mit einem Verein geht man gewisse Verpflichtungen ein. Unsere kürzliche Vereinsgründung bildet quasi die Basis für unsere Wohnform. Alle Mieter sind gleichzeitig auch Vereinsmitglieder und bezahlen Miete und einen Vereinsbeitrag.»

Alle Wohneinheiten sind nach einem Monat bereits vergeben

Der Bau des neuen, viel grösseren Mehrgenerationenhauses sei eine anspruchsvolle, herausfordernde Arbeit gewesen, die mit motivierten Handwerkern auch Spass machte, führt Markus Ursprung aus. Die Hälfte des bisherigen Einfamilienhauses wurde abgerissen und der neue Teil daran angebaut.

Für die Bauphase mussten die Ursprungs temporär ausziehen – hatten aber Glück. Barbara Ursprung erklärt: «Wir konnten auf die andere Strassenseite umziehen, wo ein Neubau gerade fertig geworden war. Generell hatten wir bezüglich unseres Baus und der damit verbundenen Einschränkungen sehr tolerante und zuvorkommende Nachbarn.»

Markus Ursprung lebt mit seiner Frau seit rund 35 Jahren in Benzenschwil.

Valentin Hehli

Das neue rollstuhlgängige Haus mit Lift umfasst insgesamt fünf Wohnungen mit fünf Vorräumen und je drei Zimmern. Diese können alle auch flexibel gemietet werden – wenn noch etwas frei ist. Denn nur knapp einen Monat nach Fertigstellung sind alle Wohneinheiten vergeben. In Kürze werden es elf Erwachsene und zwei Kinder sein, die sich das Haus teilen. Markus Ursprung sagt:

«Wir waren am Anfang gespannt, ob es die Leute interessiert. Nun haben wir bereits eine Warteliste.»

Nebst den einzelnen Wohneinheiten teilt sich die Gemeinschaft eine gemeinsame Wohnfläche von 250 Quadratmetern. Dazu gehören eine grosse Wohnküche mit grossem Esstisch und Kachelofen, eine Sommerküche, das Entree mit Garderobe, ein Badezimmer, die Waschküche und der Keller/Garage. Jede Wohnung besitzt zwei individuelle WC-Bereiche.

Der Verein entscheidet über neue Mieter

Ausserdem gibt es einen grossen Grünbereich mit Magerwiese und einem Teich, in den bald wieder Enten zurückkehren werden. Barbara Ursprung erzählt:

«Der Garten versorgt uns zu einem grossen Teil mit Gemüse und Obst und ist mit einheimischen Pflanzen angelegt. Entlang der Strasse pflanzen wir zudem wieder die Baumreihe mit Pro-Specie-Rara-Sorten.»

Barbara Ursprung kümmert sich gerne um den grossen Garten.

Valentin Hehli

In der Küche hängt ein Monatsplan, in den sich die Bewohnerinnen und Bewohner, die zwischen 20 und 67 Jahre alt sind, eintragen können. So wissen alle, wer wann daheim isst, wer den Menuvorschlag macht und kocht, den Einkauf erledigt oder andere Ämtli übernimmt. Möglichst einmal wöchentlich findet ein Treffen statt, um gemeinsame Anliegen zu diskutieren. Die Gemeinschaft entscheidet auch demokratisch, ob neue Mieter zur Gruppe passen oder schlimmstenfalls gekündigt werden müssen.

Riesiger Solartank mit 100'000 Litern liefert Energie

Die spezielle Wohnform am Oberdorf 1 ist das eine, die technisch-energetische Seite das andere. Das Haus ist im Minergie-Plus-Standard gebaut – und fast komplett autark. Die Fassade und das Dach bestehen nämlich aus 424 Solarpanels.

Doch weshalb nicht ganz autark? «In der Theorie würden wir genug Energie produzieren. Doch praktisch müsste man dann einen gewissen Komfortverlust hinnehmen, zum Beispiel müsste man festlegen, wann man duschen oder kochen kann», erklärt Markus Ursprung. Als Energiespeicher dient primär ein senkrecht stehender Solartank im Kern des Neubauteils. Später ergänzt eine Salzwasserbatterie die Energieversorgung.

Fakten zum Solartank am Oberdorf 1 Fassungsvermögen: 100'000 Liter

Gewicht: 10 Tonnen leer, gefüllt 110 Tonnen

Durchmesser: 4 Meter

Höhe: 12 Meter

Kapazität: 7000 kWh

(zum Vergleich: Eine Tesla-Batterie hat rund 100 kWh)

«Eine Salzwasserbatterie ist zwar grösser und schwerer als eine Lithium-Batterie, kann aber nicht brennen», begründet Markus Ursprung die Wahl.

Das neue Benzenschwiler Wohnhaus wird im Rahmen einer Studie zum Thema Energieeffizienz auch von drei Schweizer Fachhochschulen und dem Bund als Forschungsobjekt begleitet.

Weitere Informationen zum Verein SynergiePlus und der speziellen Wohnform gibt es auf www.synergieplus.ch.