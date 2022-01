So war die Trauerfeier von Erzherzogin Margherita in Muri

Mit dem König von Belgien und Fürst Hans Adam von Liechtenstein: So war die Trauerfeier für Erzherzogin Margherita in Muri

In aller Stille wurde am Samstagvormittag Erzherzogin Margherita zu Grabe getragen. An der Abdankungsfeier in der Loretokappelle der Murianer Klosterkirche nahmen 120 Gäste teil. Unter ihnen auch der König von Belgien und Fürst Hans Adam von Liechtenstein.