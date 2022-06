Windkraftgegner wollen grössere Abstände am Lindenberg.

Beinwil Windkraftgegner begrüssen den FDP-Vorstoss – und werfen der AEW Ungenauigkeit am Lindenberg vor Ein Kilometer soll künftig zwischen Windkraftanlagen und bewohntem Gebäude liegen. Das forderte die FDP vergangene Woche in einem Vorstoss im Grossen Rat. Diese Distanz erfüllen die geplanten Windräder auf dem Lindenberg nicht. Melanie Burgener Jetzt kommentieren 22.06.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Verein Pro Lindenberg mit (von links nach rechts) Heiri Knaus, Dieter Bösch, Andreas Wespi, Daniel Schmid und Urs Waltenspül. Henry Muchenberger

Bereits im April äusserte sich die Bezirkspartei FDP Muri gegen die Realisierung eines Windparks auf dem Lindenberg. Vergangene Woche reichten die Aargauer Freisinnigen beim Grossrat einen Vorstoss ein, mit dessen Forderungen ein Windpark auf dem Lindenberg nicht umgesetzt werden könnte.

Darin fordern sie, dass Windräder, die über 50 Meter hoch sind, künftig mindestens 1000 Meter von bewohnten Gebäude und Restaurants entfernt sind. Und rennen damit bei der Vereinigung Pro Lindenberg offene Türen ein. «Wir begrüssen das sehr. Endlich fängt jemand an zu thematisieren, was die Politik in den vergangenen 15 Jahren verschlafen hat», sagt Vereinspräsident Heiri Knaus.

Zusammen mit den Vereinsmitgliedern kämpft er schon lange gegen das Projekt auf dem Lindenberg. Auch zu seinen Argumenten zählen die Abstände der geplanten Windräder zu den bewohnten Gebäude vor Ort. Die Turbinen seien gefährlich nah an den Häusern – und vor allem viel näher, als die Initiantin, die AEW Energie AG, öffentlich angebe.

Wie nah sind die Windturbinen tatsächlich bei Wohnhäusern?

Ob bei den Windrädern in der Gemeinde Beinwil ein Abstand von einem Kilometer umgesetzt werden soll, habe man im Interessengruppenprozess mit der Bevölkerung diskutiert, wie AEW-Pressesprecherin Silvia Geissmann vergangene Woche gegenüber der AZ sagte. Jedoch hätte das nicht umgesetzt werden können.

Aus der Umweltgesetzgebung ergebe sich aber ein minimaler Abstand von 450 Metern, den die Windräder aufgrund der Lärmschutzverordnung zu bewohnten Häusern haben müssen. Das habe man auf dem Lindenberg auch so umgesetzt. Dass das nicht stimmt, dessen ist sich Heiri Knaus von Pro Lindenberg sicher, er hat selbst mit Hilfe von digitalen Karten und Distanzrechnern nachgemessen.

«Bei der Anlage in der Nähe des Grod-Hofes sind es punktgenau 300 Meter bis zum Wohnhaus», sagt er. «Die Windräder sollen 229 Meter hoch werden. Bricht bei einem der Flügel ab – Beispiele aus Deutschland zeigen, dass das tatsächlich passiert – hat die Familie Grod diesen auf dem Hausdach», argumentiert Knaus. Auch der vom Kanton Luzern vorgeschriebene Abstand von 500 Metern zum Hochmoor Ballmoos-Lieli werde in der Planung auf dem Lindenberg nicht berücksichtigt.

«Die rechtliche Grundlage ist sehr unklar»

Die AEW bestreitet diese Vorwürfe. Der aktuelle Richtplan des Kantons Aargau würde vorschreiben, dass ein Minimalabstand von 300 Metern zu Wohn- und Mischzonen eingehalten werden müsse, wie die Initiantin auf Anfrage schreibt. «Auf dem Lindenberg stehen alle Aargauer Bauernhäuser weiter als 300 Meter von den geplanten Anlagen entfernt.» Jene Bauernhäuser auf Luzerner Seite würden sich sogar mehr als 550 Meter entfernt vom nächstgelegnen Windrad befinden.

Zum Hochmoor Ballmoos schreibt die AEW: «Es wurde gefordert, dass von diesem ein Abstand von 300, besser aber 500 m eingehalten werden soll. Die rechtliche Grundlage dazu ist aber sehr unklar.» Diese Abstände seien nicht als feste Werte zu verstehen.

Jedoch betont sie: «Die Planung des Windparks Lindenberg sieht für die nächstgelegene Turbine die grösstmögliche Distanz vor. Sie wird zudem so positioniert, dass sie topografisch tiefer als das Moor zu liegen kommt.» Dadurch sei ein Wasserfluss von der Windenergieanlage hin bis zum Moor ausgeschlossen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen