Beinwil Das Rätsel um den Mammutfund am Lindenberg ist bis heute nicht gelöst – warum das so schwierig ist Im Geologischen Atlas der Schweiz ist seit kurzem ein weiteres Kartenblatt vollendet. Es umfasst den Bereich vom Hallwilersee bis in die Freiämter Reussebene. Das mag unspektakulär klingen, aber wer genau hinschaut, entdeckt spannende Details und Geschichten – wie zwei Mammuts am Lindenberg. Marc Ribolla 13.05.2021, 05.00 Uhr

In diesem Gebiet beim Hof Grod in Beinwil wurden in den 1920er-Jahren Überreste eines Mammuts gefunden. Marc Ribolla (29. März 2021)

Eine unscheinbare Wiese am Hang des Lindenbergs ob Beinwil. Das Gras ist saftig grün und glänzt im Sonnenlicht. Ab und zu grasen Kühe an jenem idyllischen Flecken mit Aussicht bis ins Reusstal. Doch vor Tausenden von Jahren könnten hier Tiere ganz anderen Kalibers durch die Gegend gezogen sein: Mammuts. Darauf deuten Knochen hin, die vor rund 100 Jahre ausgegraben wurden. Die Experten sind sich allerdings uneinig, ob es wirklich möglich ist, dass hier Mammuts gelebt haben könnten.

Die ganze rätselhafte Story um die grossen pelzigen Tiere im Freiamt rückt nun im Rahmen eines – im wahrsten Sinn des Wortes – Mammutprojekts wieder an die Öffentlichkeit: der Erarbeitung des Geologischen Atlasses der Schweiz.

Seit 1930 läuft das Projekt, in dem mittlerweile 168 von dereinst rund 220 Kartenblättern im Massstab 1:25'000 erschienen sind. Das neuste Blatt namens «Hitzkirch» deckt das Gebiet zwischen Hallwilersee und Reussebene ab.

Erarbeitet hat es Geologe Thomas Gubler im Auftrag der Landesgeologie und des Bundesamts für Landestopografie Swisstopo – und zwar zwischen den Jahren 2007 und 2017. Bei seinen Nachforschungen ist dem 61-jährigen Forscher ein kleiner Coup gelungen – mit dem erwähnten mammutmässigen Hintergrund.

Das Atlasblatt «Hitzkirch» deckt das Gebiet zwischen Hallwilersee und Reussebene ab. Swisstopo

In einer wissenschaftlichen Publikation aus dem Jahr 1931 wurde einst erwähnt, dass in einer damaligen Kiesgrube beim Hof Grod in Beinwil die Überreste zweier Mammuts zum Vorschein gekommen waren. Auf 810 Metern Höhe, knapp unterhalb des letzteiszeitlichen Gletscherhöchststandes am Lindenberg vor 30'000 bis ca. 18'000 Jahren.

Halswirbel an der Uni Zürich ausfindig gemacht

Es handelte sich um einen Backenzahn eines älteren und einen Halswirbel eines sehr jungen Tieres. Gubler sagt: «Der Backenzahn gilt als verschollen. Doch mit der Hilfe eines Kollegen gelang es mir, den Halswirbel am paläontologischen Institut der Uni Zürich ausfindig zu machen.»

Dieser Mammutknochen wurde 1927 beim Hof Grod in der Gemeinde Beinwil gefunden. Die Angaben auf dem Zettel sind nicht korrekt. Der Knochen lagert im paläontologischen Institut und Museum der Uni Zürich (PIMUZ). Christian Klug (Pimuz)

Der Knochen misst rund 14 Zentimeter und ist sehr gut erhalten. «An der Uni Bern konnte er mit der 14C-Karbon-Methode auf ein Alter von rund 25'600 Jahre datiert werden», erzählt Gubler.

Das Spezielle am Mammutknochen-Fund im Beinwiler Moränenwall ist, dass er gut erhalten ist. Das sorgt für ein gewisses Rätsel. Gubler erläutert: «Einige Experten sagen, der Wirbel könne vom Gletscher nicht weit transportiert worden sein. Das Mammut müsse in der Nähe gestorben sein.» Andere Experten wiederum würden ausführen, dass es praktisch unmöglich sei, dass dort Mammuts gelebt haben können.

In den Erläuterungen zum Kartenblatt heisst es: «Die Kuppe des Lindenbergs bildete während der Ablagerung der höchsten Seitenmoräne bei Hof Grod einen etwa vier Kilometer langen und weniger als einen Kilometer breiten und maximal 60 Meter aus dem Eis ragenden Nunatak.» In der Gletscherkunde bezeichnet dies einen isolierten, über die Oberfläche von Gletschern und Inlandeismassen herausragenden Felsen.

Thomas Gubler ist diplomierter Geologe ETHZ und erarbeitete das Atlasblatt «Hitzkirch». zvg

Wie die Mammuts, speziell das jüngere, von dem der Halswirbel stammt, einst über den Gletscher zum Fundort am Lindenberg gewandert sind, lässt die Wissenschaft rätseln. Gubler sagt:

«Irgendjemand wird vielleicht mal eine Antwort darauf finden.»

Wichtige Informationen über die Beschaffenheit des Untergrunds

Eine solche finden im Geologischen Atlas vor allem aber Ingenieure oder Bauplaner vor Bauvorhaben. Die Karten geben Aufschluss über die geologische Beschaffenheit des Untergrunds, wozu beispielsweise auch die Wasserdurchlässigkeit gehört. Sie sind eine Informationsquelle für Techniker, aber auch für Menschen, die am Verständnis der Landschaft interessiert sind.

In der Karte «Hitzkirch» und den rund 130 Seiten Erläuterungen wird jede Gesteinsart beschrieben. Geprägt ist die Region durch eine einzige Felsuntergrundformation, der Oberen Süsswassermolasse mit einem Alter von rund 16 bis 14 Millionen Jahren. Bis auf die Kuppen des Linden- und Hombergs war das ganze Gebiet zur Zeit der letzten Eiszeit von Eismassen des Reussgletschers bedeckt.

Erkundungen im Feld nur von Februar bis April möglich

Auf den geologischen Spuren dieses Gletschers war Thomas Gubler rund zehn Jahre lang. Vieles erkundete er zu Fuss, wanderte durch Wälder und Tobel, notierte sich Auffälligkeiten im Gestein. Weshalb es so lange dauert, erklärt Gubler ganz praktisch:

«Während der Erkundungen darf der Boden nicht gefroren sein, es sollte keinen Nebel haben, keinen Schnee sowie kein Laub.»

Deshalb kämen nur die Monate Februar bis April infrage. Und auch dann sei es aus meteorologischen Gründen nicht jeden Tag möglich gewesen, so Gubler.

Hinter einem Kartenblatt verstecken sich übrigens rund 600 Arbeitstage von der Kartierung im Gelände bis zum fertigen (auch digitalen) Kartensatz. Diesen kann man auf map.geo.admin.ch durchstöbern. Die Erläuterungen zum Kartenblatt stellt Swisstopo gratis zur Verfügung.