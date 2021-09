Gegner von Pro Lindenberg informierte Bevölkerung über Windpark

Beinwil Weil sie ihr Naherholungsgebiet schützen wollen: Pro Lindenberg informierte über Nachteile eines Windparks Am Samstag organisierte die Gegnervereinigung Pro Lindenberg eine Begehung des Gebietes, auf dem ein Windpark mit vier Anlagen geplant ist. Sie informierten die Teilnehmenden über Risiken solcher Windräder und demonstrierten die tatsächliche Höhe mit einem Flugzeug. Melanie Burgener Jetzt kommentieren 06.09.2021, 05.00 Uhr

Stefan Schimon (links) und Andreas Wespi informierten an der Lindenbergbegehung über Lärm, Schattenwurf und die Wirtschaftlichkeit der Windräder. Melanie Burgener

«Das einzig Gute an diesem Windpark ist, dass es die Leute auf beiden Seiten der Kantonsgrenze zusammenbringt. Sie machen sich Gedanken darüber, was sie auf dem Lindenberg haben», sagte Heiri Knaus. Seine Meinung zu den geplanten Windrädern in Beinwil ist gesetzt. Als Präsident der Gegnervereinigung Pro Lindenberg, die über 230 Mitglieder zählt, setzt er sich dafür ein, dass das Projekt verhindert wird.

Pro Lindenberg ist es ein Anliegen, dass die Bevölkerung über die Nachteile eines Windparks auf dem Lindenberg informiert wird. Dazu organisierte der Vorstand am Wochenende eine Begehung des Gebietes für die Bevölkerung, vor allem für jene aus Beinwil. Denn bei der Abstimmung in der Gemeinde liegt es an ihr, ob das Projekt der Windpark Lindenberg AG realisiert wird.

Der Vorstand des Vereins Pro Lindenberg, Heiri Knaus, Dieter Bösch, Andreas Wespi, Daniel Schmid und Urs Waltenspül (von links), informierte beim Schloss Horben über seinen Widerstand gegen den geplanten Windpark. Henry Muchenberger

Wassermeister befürchtet Auswirkungen auf Quellwassersysteme

Aufgeteilt in vier Gruppen à je zwölf bis 15 Personen, wanderten die Teilnehmenden der Begehung am Samstagnachmittag über den Lindenberg. Unterwegs erhielten sie an vier verschiedenen Posten Informationen über mögliche Risiken eines Windparkes in diesem Gebiet.

Eine der Hauptbefürchtungen betrifft das Grundwasser, das es auf dem Lindenberg in grossen Mengen in unterirdischen Systemen gibt. «Das Wasser hier oben ist schadstoffarm und läuft ohne aufwendiges Pumpen ins Reservoir», erklärte Frank Hediger, Wassermeister von Sulz in Hitzkirch.

Man wisse nicht, so Hediger weiter, wie sich die rund 7000 Tonnen, die eine einzelne Windkraftanlage wiege, und deren Vibrationen auf diese Systeme auswirken. Zu schützen gelte es diese vor allem, weil man noch vor 50 Jahren in der Gemeinde Beinwil an Wassernot litt. «Die Wasserfassung Schürboden hat man damals durch Zufall entdeckt», erinnerte sich Erhard Huwyler, ehemaliger Gemeindeschreiber Beinwils.

«Man hat den Lindenberg ursprünglich als Naherholungsgebiet definiert»

Unterwegs diskutierte die Gruppe angeregt über das Gehörte. Befürworter sind keine zu hören, die Teilnehmenden stehen dem Windpark kritisch gegenüber. «Man hat den Lindenberg ursprünglich als Naherholungsgebiet definiert und festgelegt, dass man ihn nicht bebaut», sagte Josef Villiger aus Beinwil. Auch für Hans Waltenspül gilt es diese Gegend, in der er aufgewachsen ist, zu schützen. «Die Nutzung der Natur ist durch die Menschen bereits gross. Wenn hier auch noch Windräder gebaut werden, wird das die Belastung enorm verstärken», sagte er.

Der kantonale Fledermaus-Beauftragte des Aargaus, Andreas Beck, informierte mit Pro-Lindenberg-Mitglied Fredi Gloor über die Gefahren für die verschiedenen Tiere, die über dem Lindenberg unterwegs sind.

Die Windräder wären auch vom Üetliberg aus zu sehen

Heiri Knaus präsentierte seine Argumente gegen die geplanten Windräder. Henry Muchenberger

Weiter gab Stefan Schimon, Gründer der Antrimon Group AG in Muri, zusammen mit Andreas Wespi Auskunft über Schattenwurf, Lärm und die Wirtschaftlichkeit der Anlagen. «Wir können die Energiewende bis 2050 schaffen, wenn man sie richtig angeht», so Schimon.

Windenergie sei die falsche Lösung, vor allem auf dem Lindenberg. Wespi argumentierte: «Die Höchstwindgeschwindigkeit wird hier oben ein- bis zweimal pro Jahr erreicht. Für die Installation bräuchte es aber viereinhalb bis acht Meter breite Zufahrtswege und rund 1000 Schwertransporte.»

Zum Abschluss betonte Heiri Knaus, wie viele Kostendeckende Einspeisevergütungen (KEV) das Projekt bekäme – es seien rund 100 Mio. Franken während der 20-jährigen Betriebsdauer der Anlagen. Er sagt: «Mit diesem Geld könnte man 2500 Einfamilienhäuser mit Fotovoltaikanlagen bedecken, die sechsmal mehr Energie erbringen würden als diese Windräder.»

Der Verein Pro Lindenberg lässt ein Flugzeug über der angeblichen Höhe der geplanten Windräder auf dem Lindenberg kreisen. Henry Muchenberger

Zum Abschluss wurde mit einem Flugzeug demonstriert, wie hoch sich die 229 Meter hohen Windräder in den Himmel auf dem Horben erstrecken würden. So, wie man von hier aus den Sendeturm des Üetliberges erkennt, würden auch die Zürcher die Beinwiler Windräder in der Ferne sehen, erzählten sich die Zuschauer mit Blick in den Himmel.