Das 115. Aargauer Kantonalschwingfest in Beinwil wird aufgebaut

Beinwil Voller Einsatz für die Bösen: Rund 700 Freiwillige schuften in diesen Tagen für das 115. Aargauer Kantonalschwingfest Vom 8. bis am 10. Juli findet in Beinwil das 115. Aargauer Kantonalschwingfest statt. Beim Aufbau zeigen die Freiämter Teamgeist und begeistern damit so viele Menschen wie kaum eine andere Region. Das zeigt die Anzahl verkaufter Eintrittskarten, die sich an der Rekordgrenze bewegt. Melanie Burgener Jetzt kommentieren 30.06.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Freiämter Kranzschwinger Joel Strebel ist nicht nur am 115. Aargauer Kantonalschwingfest im Sägemehl im Einsatz. Er zählt auch zu den rund 700 Freiwilligen, die beim Aufbau in Beinwil helfen. Sandra Ardizzone

Joel Strebel steht auf der schwarzen Platte, die er eben zum Schutz der nassen Wiese verlegt hat, und blickt über die Arena. Plötzlich taucht vor ihm ein anderer Helfer auf und geht zum Angriff über. Strebel nimmt ihn in den Kreuzgriff, ein kurzes Gerangel, dann gehen die beiden lachend auseinander.

Sägemehl gibt es auf der grossen Wiese in Beinwil zwar noch keines. Und auch die Sitzplätze für die Zuschauenden sind an diesem Dienstagnachmittag noch nicht alle aufgestellt. Ein kurzer Schwung hat trotzdem Platz. Immerhin liegen der Freiämter Kranzschwinger Joel Strebel, der Schwingerklub Freiamt, der Turnverein Beinwil und unzählige weitere Helferinnen und Helfer gut in der Zeit.

Bis zum Startschuss des dreitägigen 115. Aargauer Kantonalschwingfests bleiben den beiden organisierenden Vereinen noch fast anderthalb Wochen. Mit dem Aufstellen der Arena haben sie bereits am vergangenen Freitag begonnen. «Seither arbeiten hier täglich 40 bis 50 Leute. Die meisten von 8 bis 17 Uhr. Dann werden sie von der zweiten Schicht abgelöst, die weit in den Abend hinein weiterbaut», erzählt Wolfgang Rytz, Medienverantwortlicher des Schwingfests.

40 bis 50 Helfende sind täglich auf dem Feld oberhalb des Dorfes Beinwil im Einsatz, damit das Aargauer Kantonalschwingfest pünktlich am 8. Juli starten kann. Sandra Ardizzone

Dass sie es gemeinsam schaffen, innert weniger Tage eine Arena mit Tribünen für 5000 Zuschauende, fünf Schwingplätzen und Festzelten aufzubauen, sei unter anderem der guten Planung der beiden Bauchefs Pirmin Bucher und Rolf Scherrer zuzuschreiben. Aber auch, und das betont Wolfgang Rytz besonders, dem Teamgeist, der im Freiamt so gross sei wie in kaum einer anderen Region.

«Wir wollen dieses Fest durchführen, also zeigen wir vollen Einsatz»

«Wenn im Freiamt ein Fest stattfindet, dann stehen alle zusammen und helfen mit», sagt der Wynetaler Rytz begeistert. So sei in Beinwil auch der Turnverein aus Jonen am Werk. «Oder Leonie zum Beispiel – dort oben ist sie, im orangenen Shirt», sagt er und zeigt auf eine Tribüne. «Sie hat extra Ferien genommen, um hier zu helfen.»

Leonie Mathis vom Turnverein Beinwil hat extra Urlaub genommen, um beim Aufbau mithelfen zu können. Sandra Ardizzone

Darauf angesprochen, zuckt Leonie Mathis mit den Schultern und sagt lächelnd: «Das gehört sich so. Wir vom Turnverein Beinwil haben beschlossen, dass wir dieses Fest mit dem Schwingklub organisieren wollen. Also zeigen wir vollen Einsatz.» Zwei ihrer Vereinskollegen hätten sogar drei Wochen Urlaub, um nach dem Fest auch beim Abbau helfen zu können.

Als die Verantwortlichen 2018 mit den ersten Details der Planung begonnen haben, setzten sie sich zum Ziel, rund 4000 Billette zu verkaufen. Weil sie das bereits im Frühling 2020, in dem Jahr, in dem das Fest eigentlich hätte stattfinden sollen, erreicht hatten, stockten sie auf. «Wir merkten, dass die Nachfrage nach zusätzlichen Plätzen gross war. Deshalb haben wir die Arena um 1000 Plätze erweitert», so Rytz.

5000 Zuschauende – auf diese Zahl ist er stolz. «So viele zählte man zum letzten Mal 2018, als das Fest in Aarau-Rohr stattgefunden hat. Damals sagte man, das sei einzigartig», sagt er. Es könnte sein, vermutet Rytz, dass das am Innerschweizer Geist liege, der der Region Freiamt doch sehr nahe sei.

Wegen des Schwingfests muss das 100-Jahr-Jubiläum warten

Die vielen verkauften Eintrittskarten hätten die Planungssicherheit gesteigert. Das Organisieren selbst sei aufgrund der Pandemie bereits schwierig genug gewesen. Eigentlich wäre im Frühling 2020 alles parat gewesen. Dann kam der Lockdown. «Ein Jahr später wollte Lenzburg das Fest durchführen und beharrte auf dem Termin. Also verschoben wir noch einmal», so Rytz.

5000 Sitzplätze müssen auf den Tribünen rund um die Arena aufgebaut werden. Sandra Ardizzone

Das wiederum führte zur Überschneidung mit dem Schwingklub Fricktal, der heuer sein 100-Jahr-Jubiläum feiert. «Sie erklärten sich aber dazu bereit, ihr Fest zu verschieben. Auch das Kantonale Schützenfest, das in diesen Tagen in Benzenschwil hätte stattfinden sollen, wurde umgeplant», zählt Rytz auf.

Schlussendlich habe alles geklappt und auch vom Landwirt, der das Feld zur Verfügung stellt, und den regionalen Gewerben haben die Vereine viel Goodwill erfahren. «Die Bauern haben noch einmal Rücksicht genommen. Das hier wäre eigentlich eine Fruchtfolgefläche, auf der nicht immer Wiese wächst, sondern auch mal Mais gepflanzt wird. Das hat der Bauer für uns nochmals unterbrochen», so Rytz.

Zwei Wochen lang helfen rund 700 Freiwillige tatkräftig beim Aufbau für das 115. Aargauer Kantonalschwingfest mit. Sandra Ardizzone

Neue Wasserleitungen und eine eigene Trafostation

Von der technischen Planung habe man das meiste aus dem Jahr 2020 übernehmen können, sagt einer der Bauchefs, Pirmin Bucher von der Firma Bütler Elektro AG. «Wo welches Zelt hinkommt, habe ich mit einem GPS-Planungstool bestimmt. Das ging gut und ist auch so geblieben», so Bucher. Eine grosse Sache sei aber die Erschliessung des Feldes, das etwas oberhalb des Dorfes Beinwil liegt, gewesen.

Die beiden Bauchefs Pirmin Bucher (links) und Rolf Scherrer wären mit ihren Planungsarbeiten schon vor zwei Jahren bereit gewesen. Sandra Ardizzone

«Für den Strom mussten wir Leitungen von einer Hochspannungsleitung hier hoch ziehen», sagt er. Sie führen zur kleinen eigenen Trafostation, die extra für das Schwingfest auf dem Feld installiert wurde. «Auch die Leitungen für Wasser und Abwasser mussten wir bis hier hinauf eingraben», ergänzt Bucher.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen