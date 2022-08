Asiatische Zebu-Kühe weiden in Wiggwil und trotzen der Hitze.

Beinwil Ungewohnte Weidetiere auf dem Landgut Weitsicht: Wieso Zebus dem Hitzesommer perfekt trotzen können Seit Mai weidet beim Wiggwiler Landgut Weitsicht von Eva Kollmann eine Handvoll Zebu-Kühe. Dies ist eine Rasse, die besonders gut mit heissen Bedingungen umgehen kann. Die Vorteile dieser Tiere erklärt Züchterin Rebekka Strub anschaulich. Marc Ribolla Jetzt kommentieren 26.08.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Zebu-Züchterin Rebekka Strub besucht ihre Tiere auf dem Wiggwiler Landgut Weitsicht. Samir gefällt’s. Marc Ribolla

Völlig relaxt liegt Samir im Schatten eines Apfelbaumes und geniesst die Streicheleinheiten, die er von Rebekka bekommt. Auch die Dutzenden von kleinen und grossen Fliegen auf seinem Körper und dem Kopf machen ihm nichts aus. Die Sonne scheint bei rund 27 Grad vom fast wolkenlosen Himmel an diesem Mittwochnachmittag auf dem Wiggwiler Landgut Weitsicht.

Samir ist ein Zebu-Muni im Besitz von Züchterin Rebekka Strub vom Hof Horn im solothurnischen Trimbach. Er gastiert diesen Sommer zusammen mit zwei Zebu-Kühen mit ihren Kälbern auf dem Landgut von Eva Kollmann im Beinwiler Weiler Wiggwil. Strub besucht ihre Tiere erstmals seit rund zwei Monaten wieder im Freiamt.

Zebus haben viel mehr Haut und weniger Haare auf der Körperfläche

Die Rasse der Zwergzebus mit ihrem charakteristischen Buckel, wie sie Strub züchtet, stammt ursprünglich aus dem asiatischen Raum. Und sie hat grosse Vorteile, was den Umgang mit warmen Temperaturen betrifft. Das kommt bei den Weidetieren speziell in diesem heissen Sommer zum Tragen. Strub erzählt:

«Zebus sind sehr hitzeresistent. Sie haben viel mehr Hautpartie als andere Kuhrassen und auch weniger Haare im Verhältnis zur Körperfläche.»

Die kleine Zebu-Herde fühlt sich auf dem Wiggwiler Landgut auch bei heissen Temperaturen wohl. Marc Ribolla

Einheimische Kuhrassen fühlen sich im Temperatur-Bereich zwischen minus 8 und plus 18 Grad am wohlsten. Die warmen bis heissen Temperaturen von regelmässig über 30 Grad in den vergangenen Wochen sind deshalb unangenehm für sie. Für die Zebus gilt dies nicht. «Sie fühlen sich auch dann noch pudelwohl», sagt Strub.

Doch wieso weidet ein Teil ihrer Kühe im Freiamt? Nun, es war ganz einfach eine sehr spontane Aktion, wie Eva Kollmann erzählt. «Ich war im April an der BEA, der Ausstellung für Gewerbe, Landwirtschaft und Industrie, in Bern und sah die ausgestellten Zebus in einer Halle bei gegen 28 Grad stehen. Sie sahen voll cool aus und sehr relaxt. Daraufhin nahm ich Kontakt mit deren Besitzerin Rebekka Strub auf.»

Schon im Mai standen nebst Samir auch Candy und Casper, die Kollmann in Bern gesehen hatte, bei ihr auf der Wiese beim Landgut Weitsicht. Kollmann ist begeistert und hochzufrieden: «Ich sehe bei den Zebus hier überhaupt keinen Hitzestress, ausserdem trinken sie zwei Drittel weniger Wasser als andere Kuhrassen.»

Gedanken machen, wie man die Tiere dem Klimawandel anpassen kann

Mit ihrem Landgut in Wiggwil betreibt Kollmann eine Agroforst-Systemlandschaft und setzt bewusst auf eine ökologisch nachhaltige, standortangepasste Produktion. Wichtig ist ihr auch der schonende Umgang mit dem Boden, der Luft und dem Wasser. «Wir müssen uns Gedanken machen, wie wir unsere Tiere dem Klimawandel anpassen können», sagt sie. Dazu sind Zebus eine ideale Möglichkeit. Kreuzungen mit anderen Kuhrassen seien kein Problem, erwähnt Strub.

Eva Kollmann, Betreiberin des Landguts Weitsicht, ist glücklich mit den Zebus. Marc Ribolla

Zebus weisen nebst ihrer guten Hitzeresistenz weitere Vorzüge auf. Sie haben feine Gliedmassen mit guter Bemuskelung, sie sind sehr widerstandsfähig und fressen auch gern altes Gras, Disteln oder von Sträuchern.

«Weil sie sehr resistent sind gegen Parasiten, müssen wir sie auch nicht chemisch entwurmen. Das ist ein wertvoller Beitrag zur Biodiversität», erklärt Strub. Was der Verzicht auf Chemie bedeutet, veranschaulicht sie mit einem Beispiel. Von einer Tonne Zebu-Kuhfladen können sich 20 Kilo Insekten ernähren, die wiederum die Nahrungsbasis für 30 Stare bilden. Für die Landwirte wären Zebus zusätzlich von Vorteil, weil sie deutlich weniger Trittschäden in der Weide anrichten, da sie mit durchschnittlich 300 bis 400 Kilo pro Kuh deutlich leichter sind als andere Rassen.

Zebus als ideale Ergänzung zu den Mutterkühen

Die Zebus von Rebekka Strub bleiben jetzt noch so lange in Wiggwil, bis es dort kein Futter mehr hat und die kältere Jahreszeit kommt. «Ich habe keinen Stall», erklärt Kollmann. Mit ihren «Gästen» ist sie sehr glücklich. «Die Zebus sind eine gute Ergänzung zu den Mutterkühen auf der Weide. Sie zeigen, dass man auch noch andere Tiere haben kann.» In der Landwirtschaft müsse man mutig sein und etwas ausprobieren, findet auch Rebekka Strub.

Ein anderes Beispiel dafür sind die seltenen schwarzen Alpenschweine, von denen Kollmann ebenfalls elf Stück auf ihrem Landgut hat. Dort führt sie derzeit die Fütterung der Tiere mit Gras von einem Mähroboter und einem Handrasenmäher ein. Ein Versuch, der auch von Hersteller Husqvarna unterstützt wird. «Es sind ganz handelsübliche Geräte, die auch ein Privater kaufen kann», sagt Kollmann.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen