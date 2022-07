Beinwil: Schwingfest-OK versteigert Holzarbeiten für guten Zweck

Beinwil Turnkollege hatte schweren Schlaganfall: Nun versteigert das Schwingfest-OK die Holzarbeiten zu seinen Gunsten Vor zwei Jahren erlitt der Freiämter Turner Reto Schärer mit 40 Jahren in den Ferien einen Schicksalsschlag, der das Leben des Familienvaters veränderte. Als Zeichen der Unterstützung hat das OK des Beinwiler Kantonalschwingfests eine spezielle Aktion auf die Beine gestellt. Marc Ribolla Jetzt kommentieren 06.07.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

OK-Präsident Hermann Bütler zeigt einen Teil der Holz-Bartische und Wurzelstock-Tische, die nach dem Schwingfest versteigert werden. Marc Ribolla

Das Kantonale Schwingfest in Beinwil soll am kommenden Wochenende von Freitag bis Sonntag ganz nach seinem Motto «es bäumigs Fäscht» werden. Als bäumig darf man durchaus auch eine Aktion bezeichnen, die sich das Organisationskomitee erst vor kurzem ausgedacht hat. Und die mit dem sportlichen Wettkampf nichts zu tun hat. Es ist vielmehr eine rührende Geste. Doch der Reihe nach.

Seit vielen Wochen ist vorwiegend Franz Christen, unterstützt von Rolf Schärer, mit Holzarbeiten rund ums Kantonale beschäftigt gewesen. Sie fabrizierten unter anderem den traditionellen Schwingerbrunnen und vieles andere, das an hölzernen Dekorationen benötigt wird. Dazu verwendeten sie Holz, das für die Industrie nicht von Nutzen gewesen wäre. Für das Schwingfest aber ideal geeignet ist.

Auch diesen Rundholzunterstand mit den Massen 8x8 Meter kann man ersteigern. Marc Ribolla

In den letzten drei Jahren hat Christen Hunderte von Arbeitsstunden aufgewendet, um die Gegenstände anzufertigen. Entstanden sind nebst dem Schwingerbrunnen spezielle Tische, Bartische, Theken aber auch der Siegerbaum. «Bei den benutzten Bäumen und deren Holz handelt es sich teilweise um über hundertjährige Birnenbäume, Nussbäume, Fichten und Eschen», sagt OK-Präsident Hermann Bütler.

«Schön, wenn nicht alles durch den Ofen geht»

Ausserdem kreierte Christen einen Rundholzunterstand mit den Massen 8x8 Meter, der am Schwingfest als Holzerbar auf dem Festgelände steht. Bütler erklärt weiter: «Kürzlich meinte Franz Christen, dass es schön wäre, wenn nach dem Fest nicht alles einfach durch den Ofen gehen würde.»

Dieser Vorschlag brachte das OK auf die Idee, ein spontanes Projekt aufzugleisen. Mittels einer Versteigerung sollen die speziellen massiven Holzgegenstände auch nach dem Schwingfest einen sinnvollen Platz bekommen. «Wir nennen diese Aktion ‹Wir unterstützen unseren Turnkollegen Reto Schärer›. Er soll mit dem gesamten Erlös daraus unterstützt werden», erläutert Bütler.

Der gebürtige Beinwiler Reto Schärer, ein Turner, Unternehmer und dreifacher Familienvater, hatte vor knapp zwei Jahren in den Ferien in Ägypten einen schweren Schlaganfall erlitten. Seither hat sich das Leben des heute 42-Jährigen komplett verändert. «Er befindet sich noch immer in der Reha auf einem schwierigen und langwierigen Weg. Wir möchten ihm helfen», schildert Bütler die Hintergründe. Sprechen oder Laufen sei für Schärer nicht möglich.

Auch der Holzbrunnen in der Schwingarena stammt von Franz Christen. Marc Ribolla

Der Ablauf der Versteigerung für den guten Zweck ist einfach. In diesen Tagen werden auf der Website des Schwingfests www.ag20.ch die Fotos zu den einzelnen Steigerungsobjekten aufgeschaltet. Ausserdem liegen am Fest Flyer mit entsprechenden Informationen auf und am Infostand können Angebote abgegeben werden. Auch per E-Mail können die Angebote bis 15. Juli abgegeben werden.

Zu hoffen ist, dass für Reto Schärer ein stattlicher Betrag zusammen kommt. «Wir wollen für ihn etwas Besonderes auf die Beine stellen. Etwas, das ihm Freude und das Leben ein wenig lebenswerter macht», sagte sein Bruder Rolf im «Der Freiämter».

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen