Beinwil: Zugpferde auf dem Holzrückeparcours auf dem Horben

Beinwil Traditionell der Waldarbeit nachempfunden: Zugpferde sind unterwegs auf dem Holzrückeparcours Der Verein Freunde schwerer Zugpferde Schweiz organisiert am Wochenende vom 3./4. September wieder ein Holzrücken und einen Naturtrail auf dem Horben. 30.08.2022, 05.00 Uhr

Raiko ist konzentriert bei der Arbeit auf dem Holzrückeparcours auf dem Horben. zvg (2019)

«Das Organisationskomitee freut sich sehr, dieses Jahr wieder ein Holzrücken organisieren zu dürfen. Das traditionelle Holzrücken findet am Sonntag, 4. September, statt. Am Samstag sind die Reitenden bereits im Holzrückeparcours unterwegs», heisst es in einer Mitteilung zum Anlass auf dem Horben in Beinwil. Letztmals fand er 2019 statt.

Vielleicht könne sich der eine oder andere noch daran erinnern, dass die Pferde im Winter bei der Waldarbeit eingesetzt wurden. Die Wettkämpfe rund um das Holzrücken sind der eigentlichen Arbeit im Wald nachempfunden. Geschick, Genauigkeit, Gelassenheit und eine präzise Zusammenarbeit zwischen Mensch und Pferd sind Voraussetzungen, um den Parcours möglichst fehlerfrei zu absolvieren.

Fairer Umgang mit dem Pferd ist absolute Grundvoraussetzung

Beim Holzrücken sind Plausch und Kameradschaft noch immer wichtiger als ein Sieg. Ein jederzeit fairer Umgang mit dem Pferd ist absolute Grundvoraussetzung. An beiden Tagen beginnen die Prüfungen ab 8 Uhr. «Die Zuschauer dürfen sich auf spannende, nicht alltägliche Wettkämpfe freuen. Bereits am Samstag werden viele verschiedene Pferde unter dem Sattel im Naturtrail starten», so die Ankündigung.

Der Sonntag gehört ganz den Fuhrleuten mit ihren Pferden und Ponys. Am Vormittag sind die noch weniger geübten Fuhrleute an der Arbeit, anschliessend folgen die Prüfungen für die erfahrenen Rücker sowie für die Ponys. Den Abschluss bildet am Nachmittag die 2-Spänner-Prüfung. (az)