Beinwil Geplante Windräder auf dem Lindenberg rufen Kritiker – aber auch Befürworter – auf den Plan Mit Beendigung des Mitwirkungsverfahrens ist das Projekt Windpark Lindenberg einen Schritt weiter. 163 Einwendungen aus der Bevölkerung, von Umweltverbänden und Parteien sowie der Nachbargemeinde Hitzkirch gingen bei der Standortgemeinde Beinwil ein. Pascal Bruhin 08.04.2021, 05.00 Uhr

Auf der Seetalstrasse in Geltwil würde man alle vier Windräder gleichzeitig zu sehen bekommen. Visualisierung / zvg

Auf dem Lindenberg, hoch über der Gemeinde Beinwil im Freiamt, sollen sie dereinst zu stehen kommen. Die vier Windräder der Windpark Lindenberg AG. 7200 Haushalte sollen so mit umweltfreundlichem Windstrom versorgt werden. Doch die prominenten Bauten sorgen nicht nur für Begeisterung. Mitte Oktober bis Mitte November letzten Jahres wurde die Bevölkerung eingeladen, im Rahmen der ordentlichen Mitwirkung gemäss Raumplanungs- und Baugesetz Stellung zum 40-Millionen-Franken-Projekt zu nehmen und Anträge und Anliegen zu platzieren.

Palette der Eingaben ist so vielfältig wie deren Initianten

Vom Schattenwurf über Lärmemissionen bis hin zum Fledermausschutz: 163 Eingaben gingen im Mitwirkungsverfahren ein. Dies geht aus dem Mitwirkungsbericht hervor, den der Gemeinderat Beinwil Ende März genehmigte und nun an das kantonale Departement für Bau, Umwelt und Verkehr zur weiteren Überprüfung überwies.

Gut sichtbar würden zwei der Windräder auch vom Dorfkern von Beinwil aus sein.

Visualisierung / zvg

Die Möglichkeit zur Mitwirkung wurde rege genutzt. 32 Privatpersonen, neun Organisationen und Parteien, die luzernische Nachbargemeinde Hitzkirch und der ebenfalls luzernische Planungsverbund Idee Seetal gaben eines oder mehrere Anliegen ein. Die Palette reichte von Unterstützung bis Ablehnung und war dabei so vielfältig wie deren Initianten selbst. Erwartungsgemäss gingen aber vor allem Beiträge zu Umweltthemen ein. 53 Prozent der Eingaben befassten sich mit Themen des Umweltverträglichkeitsberichts (UVB) wie dem Schutz von Flora und Fauna, der Grundwasserqualität, aber auch mit der Befürchtung vor sinkenden Immobilienpreisen.

Insgesamt zieht Roland Eichenberger, Projektleiter der Mitbesitzerin AEW Energie AG, ein positives Fazit des Mitwirkungsverfahrens:

Roland Eichenberger ist Projektleiter Neue Energien der AEW Energie AG. zvg

«Der Wille zum Mitwirken hat mich enorm beeindruckt. Unser Anliegen ist es immer, solche Anlagen nicht im stillen Kämmerchen zu planen. Ziel des Prozesses ist es, dass die Bevölkerung auf Augenhöhe mitdiskutieren kann.»

Schon im vorgängigen Prozess war Beteiligung der Bevölkerung gross

Der Wille zum Mitdiskutieren zeigte sich bereits in dem seit 2018 laufenden Interessengruppenprozess. In bislang 16 Begleitgruppen fand ein Austausch zwischen den verschiedenen Interessen, der Bevölkerung, Experten und den politischen Behörden statt.

Dabei wurden alle Themen im Detail behandelt, die für eine Umweltverträglichkeitsprüfung relevant sind, sowie weitere Themen, die den verschiedenen Interessengruppen wichtig sind. In den Begleitgruppen sassen auch Gegner des Projekts. Eichenberger sagt:

«Wir denken, dass aufgrund dieses Verfahrens, in das bereits alle Beteiligten miteinbezogen wurden, auch die Qualität der Anträge im Mitwirkungsverfahren gestiegen ist.»

Viele der eingegangenen Anträge seien denn auch sehr konstruktiv und lösungsorientiert, wenn auch nicht immer begeistert. Dass man die Gegner nicht zu 100 Prozent von dem Projekt überzeugen kann, ist sich Eichenberger bewusst:

«In einem solch grossen Infrastruktur-Projekt kann man nie alle überzeugen. Es wird Leute geben, die bis zum Schluss dagegen sind.»

Wichtig sei es aber, der breiten Bevölkerung den Nutzen des Projekts aufzuzeigen. So könne etwa mit den vier geplanten Windturbinen jährlich 16'000 Tonnen CO 2 eingespart werden. Zudem würde mit der Windkraft, die zu zwei Dritteln Strom im Winterhalbjahr produziert, ein wichtiger Beitrag zur Energiestrategie geleistet werden. Die Windenergie ergänze so die vor allem in der warmen Jahreszeit produktive Fotovoltaik und die Wasserkraft.

Auf dem Horben soll einer der vier Masten zu stehen kommen.

Visualisierung / zvg

Massnahmen sollen negative Einflüsse kompensieren

«Es gibt natürlich auch Sachen, die man nicht wegdiskutieren kann», meint auch Eichenberger. Er sagt:

«Ja, es kommen zwischendurch Fledermäuse an den Rotorblättern ums Leben. Und ja, je nach Windrichtung kann es sein, dass die Windräder ab und zu zu hören sind.»

Mit Kompensationsmassnahmen, wie etwa das Stufen von umliegenden Waldrändern, dem bevorzugten Jagdrevier der Fledermäuse, soll jedoch deren Bestand gesichert werden. Durch die gleichzeitige Umsetzung eines Betriebskonzepts werde der Fledermausbestand zusätzlich geschont. Dabei mache man sich zunutze, dass Fledermäuse vor allem bei tiefen Windgeschwindigkeiten und über 7° C im Sommer flögen, die Produktion der Windenergieanlagen aber hauptsächlich in der kalten Jahreszeit mit viel Wind erfolge.

Dies erlaube es, die Anlagen mit einem relativ geringen Energieverlust zur Schonung der Fledermäuse temporär abzuschalten. Zum Lärm sagt Eichenberger, dass sich die nächste Siedlung rund 800 Meter vom geplanten Windpark entfernt befindet. Ab einer Distanz von 600 Metern seien die Windturbinen nicht nie, aber nur selten zu hören. Bei den vor der Pandemie gut besuchten Exkursionen zu einem nahen Windpark mit ähnlichen Anlagen hätten Exkursionsteilnehmer dies jeweils feststellen können.

Sämtliche Anliegen und Anträge aus der Bevölkerung werden nun vom BVU zusammen mit dem Dossier der Windpark Lindenberg AG geprüft. Anschliessend wird das Projekt nochmals überarbeitet. An der Gemeindeversammlung werden die Beinwiler Stimmberechtigten dann über die notwendige Änderung der Nutzungsplanordnung befinden. Bei Annahme wird danach die formale Baubewilligung öffentlich aufgelegt. Frühestens 2023 kann mit dem Bau der Windkraftanlage begonnen werden.

Gemeindeammann kann Zustimmung der Beinwiler nicht abschätzen

Das Projekt steht und fällt also mit dem Ja oder Nein der Beinwiler zur Änderung der NPO. «Was ich gerne sehen würde, ist, dass objektiv über dieses Projekt diskutiert wird, und zwar auf beiden Seiten», sagt Gemeindeammann Albert Betschart. «Denn zuletzt entscheidet der Bürger, und das ist recht so.» Ob die Zustimmung in der Bevölkerung im Zuge des Mitwirkungsverfahrens zugenommen habe, kann er momentan nur schwer einschätzen. Betschart sagt:

Albert Betschart ist Gemeindeammann von Beinwil.

Dino Nodari (2010)

«Weil durch die aktuelle Coronasituation keine grössere Menschenansammlungen stattfinden können, ist es schwierig, eine Meinung abzugeben. Man hört sehr wenig.»

Betschart empfiehlt aber jedem Bürger, sich den Mitwirkungsbericht, welcher auf der Website der Gemeinde aufgeschaltet ist, zu Gemüte zu führen.

