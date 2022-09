Stefan Zemp wird Gemeindeammann von Beinwil.

Beinwil Nach aufreibendem Wahlkampf: Der frühere Gemeinderat Stefan Zemp ist der neue Ammann Mit grossem Abstand zu seiner Konkurrenz wählt Beinwil Stefan Zemp zum neuen Gemeindeoberhaupt. Damit endet ein aufregender Wahlkampf, der für viel Wirbel gesorgt hat. Melanie Burgener 25.09.2022, 16.48 Uhr

Ab Januar 2023 wird im Gemeindehaus von Beinwil in einer neuen Zusammensetzung politisiert. Melanie Burgener

366 Stimmen Vorsprung: Das Resultat der Ammannwahlen in Beinwil ist überdeutlich. 456 Beuelerinnen und Beueler wählten Stefan Zemp am Sonntag zu ihrem neuen Gemeindeoberhaupt. Seine Konkurrentin, die amtierende Frau Vizeammann Franziska Stenico, scheiterte mit unerwartet wenig Stimmen. Die Mitte-Grossrätin erhielt lediglich deren 90.

Um Ammann zu werden, musste Zemp sich jedoch erst noch einen Sitz im Gemeinderat sichern. Auch bei dieser Wahl entschied er das Rennen mit 483 Stimmen aber klar für sich. Die Kandidaten Michael Feldmann und Jan Suter hängte er mit grossem Abstand ab. Feldmann konnte 48, Suter 38 Einwohnende von sich überzeugen. «Das ist gewaltig. Natürlich ist meine Stimmung bei einem solchen Resultat überschwänglich», freut sich Stefan Zemp kurz nach Bekanntgabe der Wahlergebnisse.

Damit endete in Beinwil ein Abstimmungskampf, der bei allen Beteiligten für Spannung gesorgt hat. Die Demission des langjährigen Gemeindeoberhauptes Albert Betschart, die Rücktritte aus dem offiziellen «Wahlkomitee Beinwil (Freiamt)» und die Nominationen der Kandidierenden – all das prägte die vergangenen Monate in Beinwil.

Zemp kämpfte einst mit Betschart um das Ammannamt

Von vorne: Nachdem vier von fünf Mitglieder des offiziellen Wahlkomitees von Beinwil im Juni demissioniert hatten, bildeten sich in der Gemeinde zwei Lager. Während die Ausgetretenen sich zu den «engagierten Beueler» formierten und Stefan Zemp nominierten, holte der im Wahlkomitee verbliebene Jan Suter wieder neue Mitglieder, darunter seine Ehefrau, an Bord.

Der 58-jährige Stefan Zemp sass 2010 bereits im Gemeinderat Beinwils. Ab dem nächsten Jahr wird er das Gremium anführen. zvg

Gemeinsam nominierte das neue «Wahlkomitee Beinwil (Freiamt)» Suter selbst sowie Neumitglied Feldmann als Gemeinderat. Franziska Stenico empfahlen sie als Ammann.

Die Kandidierenden Suter und Feldmann sind in Beinwil politisch betrachtet noch unbeschriebene Blätter. Stefan Zemp hingegen sass bereits von 2010 bis 2013 im Beinwiler Gemeinderat. 2009 trat er bei der Wahl zum Gemeindeammann gegen Albert Betschart an.

Dass er sich nun nochmals an eine Kandidatur wagte, basiere auf dem Wunsch der Bevölkerung. «Ich habe mich nicht aus Eigeninitiative aufstellen lassen. Das war eine Kampagne, die aus einer Bürgerbewegung heraus entstanden ist», erklärt Zemp.

«Man wird erkannt haben, dass ich viel Erfahrung mitbringe»

Ausgelöst worden sei diese Bewegung mit der Bekanntgabe des Rücktritts von Albert Betschart, der 13 Jahre lang im Rat sass, so Zemp. «Er hat das nicht getan, weil er amtsmüde ist, sondern weil es im Kollektiv nicht mehr gestimmt hat», sagt Zemp. «Dazu kommen die Rücktritte aus dem Wahlkomitee, das im Dorf gut verankert war, und die suspekte Zusammenstellung des neuen Komitees», ergänzt er.

Dies, so vermute er, habe die Bevölkerung dazu bewegt, sich für eine neue Führung stark zu machen. «Zudem werden sie vielleicht erkannt haben, dass ich ein Mann bin, der viel Erfahrung in Führungspositionen und Wirtschaftskompetenzen mitbringt.»

Stefan Zemp freut sich auf sein Amt, dennoch beschäftigen ihn die Geschehnisse rund um diese Wahl, auf deren Basis der neue Gemeinderat ab dem nächsten Jahr zusammenarbeiten muss. «Ein Wahlkampf ist nicht ein Miteinander. Da versuchen die Beteiligten die Bevölkerung von den eigenen Vorzügen zu überzeugen», sagt er.

Für ihn gelte es nun, vorwärts zu schauen und abzuwarten, wie der bestehende Rat mit dem Resultat umgehe. «Ich werde aber alles dafür tun, dass das Vertrauen wieder hergestellt wird und wir mit einem kollegialen Prinzip zusammenarbeiten können», sagt er.

Stenico akzeptiert den Entscheid des Volkes und ist stolz

Das ist auch im Sinne von Franziska Stenico, die Frau Vizeammann bleibt. Enttäuschung über ihre Nichtwahl war ihr am Sonntagmittag am Telefon keine anzumerken. «Mir geht es gut, das Ergebnis stimmt so für mich. Das Volk hat eine Entscheidung getroffen, und diese gilt es zu ehren und zu achten», sagt sie.

Franziska Stenico bleibt Frau Vizeammann von Beinwil – und ist zufrieden damit. Fabio Baranzini

(24.9.2020)

Mit dieser Entscheidung sei von ihr auch ein grosser Druck abgefallen. «Ich bin stolz auf mich, dass ich den Mut hatte, zu kandidieren», sagt die Grossrätin. Zudem werde sie vom Volk als Vizeammann getragen, und das freue sie.

Auch Stenico wünscht sich, dass nach den jüngsten Geschehnissen am Lindenberg nun wieder Ruhe im Gemeindehaus einkehrt. «Das Volk hat entschieden, dass es uns an einen Tisch setzen will. Damit haben wir klarzukommen», sagt sie zuversichtlich, dass das auch gelingen wird.