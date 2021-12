Die 12-jährige Leona aus Beinwil hat das Williams-Beuren-Syndrom

Serie: Seltene Krankheiten Leona ist voll in der Pubertät – ihre Knochen sind aber die einer 8-Jährigen Die fast 12-jährige Leona aus Beinwil ist ein ganz normales Mädchen – wäre da nicht das Williams-Beuren-Syndrom. Sie hat ein Elfengesicht, ist 140 Zentimeter gross, wiegt nur 25 Kilo und kann noch kaum lesen oder schreiben, dabei kommt sie bald in die Oberstufe. Doch eigentlich ist sie einfach nur ein ganz normaler Teenager. Andrea Weibel Jetzt kommentieren 30.12.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

An Leonas Elfengesicht erkennt man das Williams-Beuren-Syndrom. Severin Bigler

Leona interessiert sich für Schminke und Partys, sie wohnt drei Tage pro Woche im Internat und hat ihrer Mutter gesagt, irgendwann würde diese Grosskinder bekommen. Manchmal ist die fast 12-Jährige launisch und ein wenig deprimiert, hört alles zwischen Helene Fischer und amerikanischem Hip-Hop, tanzt dazu und kennt die Texte auswendig. Leona ist ein ganz normaler Teenager. Dabei ist sie das eigentlich nicht.

Leona hätte noch ein Zwillingsgeschwister. Doch dieses starb bereits in der achten Schwangerschaftswoche. «Am Anfang gingen die Ärzte davon aus, dass Leona deswegen im Bauch nicht richtig weitergewachsen ist», erinnert sich ihre Mutter Sonja Blunschi. «In der 37. Woche mussten sie sie aber herausholen, denn die Plazenta hat nicht mehr gearbeitet, so wuchs Leona, die unterdessen natürlich schon grösser geworden war, erneut nicht mehr weiter.»

Ihr fehlt ein Stück des 7. Chromosoms

Sie kam in der Frauenklinik in Luzern zur Welt, weil dieser ein Kinderspital angegliedert ist. «Nach dem Verlust des einen Zwillings war es eine Risikoschwangerschaft. Leona war gerade mal 46 Zentimeter klein und wog 2 Kilo, als sie zur Welt kam», weiss ihre Mutter noch gut. «Am Anfang verlieren Babys immer Gewicht, nehmen aber schon bald wieder zu. Leona nicht. Als wir nach Hause gehen konnten, wog sie noch 1,8 Kilo.»

Leona war ein winziges Baby. zvg

Nicht verwunderlich also, dass Leona in ihrem ersten halben Lebensjahr von gefühlt jedem Spezialisten im Luzerner Kinderspital untersucht wurde. Doch erst eine Genanalyse zeigte, was ihr wirklich fehlt: ein Stück des 7. Chromosoms. Dieses fehlende Stück ist verantwortlich für ihr elfenhaftes Aussehen, ihre Konzentrations- und Lernschwäche und alle anderen Symptome. Dieser Gendefekt ist bekannt als das Williams-Beuren-Syndrom.

Sie ist zu beweglich und mochte lange keine feste Nahrung

«Am Anfang bin ich unglaublich erschrocken. Die Ärzte prognostizierten, dass Leona vermutlich nie würde laufen können. Auch sonst sahen ihre Vorhersagen, was beispielsweise das Gehen und Sprechen oder generell ihre Zukunft anging, düster aus», erinnert sich Sonja Blunschi. «Ich habe mich mit der Mutter eines Jungen getroffen, der damals so alt war, wie Leona heute. Ich war geschockt, als ich erfuhr, was auf mich zukommen würde.»

Die Ärzte sagten, Leona würde vermutlich nie gehen können. Dabei kann sie heute reiten, Velo fahren und reitet von herzen gern. zvg

An dieser Stelle darf aber bereits verraten werden: Leona kann nicht nur gehen, sondern auch tanzen, reiten und Velo fahren, und das voller Leidenschaft. «Sie hat sich Zeit gelassen mit dem Gehen, das schon. Aber mit viel Willen hat sie es an ihrem dritten Geburtstag geschafft.»

Bis dahin hatte sie wegen ihrer Überbeweglichkeit, die auch ein Symptom von Williams-Beuren ist, Orthesen gebraucht oder sogar monatelang komplett eingegipste Beine ertragen müssen, damit sie ihre Bänder und Gelenke nicht ständig überdehnte.

Das Williams-Beuren-Syndrom Das Williams-Beuren-Syndrom (WBS) zählt zu den «seltenen Erkrankungen» (es tritt mit einer Häufigkeit von 1:10'000 bis 1:7500 auf). Seit 1993 ist bekannt, dass es spontan durch den Verlust von genetischem Material auf Chromosom 7 bei der Bildung der Keimzellen entsteht. WBS wurde in der medizinischen Literatur zum ersten mal Anfang der 60er-Jahre durch die beiden Kardiologen Williams und Beuren beschrieben. Durch die zunehmenden Forschungsaktivitäten in den letzten 25 Jahren wächst das Wissen und der Bekanntheitsgrad. Als Leitsymptome können betrachtet werden:

– Gefässverengungen und -veränderungen, insbesondere in Herznähe

– typische Gesichtszüge (Elfen- oder Koboldgesicht)

– Schielen

– Kleinwuchs

– leichte bis mittelschwere geistige Behinderung

– Entwicklungsverzögerung (u. a. Laufen und Sprechen)

– typisches Persönlichkeitsprofil

– Ess- und Trinkschwierigkeiten

– Geräuschempfindlichkeit

– musikalische Begabung (Quelle: www.w-b-s.de)

Leona hat Spass und weiss vermutlich gar nicht, was genau sie von anderen Kindern unterscheidet. zvg

«Auch kämpften wir in ihren ersten drei Jahren ständig mit ihrem Gewicht und dem Essen.» Williams-Beuren-Kinder sind sehr häufig hochsensibel. «Festere Nahrung fühlte sich für sie einfach nicht gut an im Mund, sodass sie drei Jahre lang geschöppelet werden musste.» So, sagt die Mutter kopfschüttelnd, sei es schwierig für ein Kind, das sehr wichtige Gewicht zuzunehmen.

75 bis 95 Prozent aller Williams-Beuren-Kinder leiden zudem an einer verengten Aorta, die operiert werden muss und sehr gefährlich ist. «Davon blieb Leona zum Glück verschont», ist Sonja Blunschi froh.

Leona mit ihrem Bruder Leandro und ihrer Mutter Sonja Blunschi. Severin Bigler

Leona scheint gar nicht zu wissen, was sie hat

Noch heute ist Leona mit ihren 140 Zentimetern und 25 Kilo sehr klein und leicht. Eine kürzliche Messung ergab, dass sie die Knochendichte einer Achtjährigen hat. Doch das hält sie keinesfalls davon ab, ein ganz normaler Teenager zu sein.

Seit dem Kindergarten schläft sie zwei Nächte pro Woche im Internat des Heilpädagogischen Zentrums in Hagedorn. «Ausserdem dürfen sie ein Wochenende pro Monat dort bleiben. Es ist ein Entlastungsangebot für die Eltern, aber Leona liebt es. Sie dürfen dort die Turnhalle benützen und haben auch schon Pyjamapartys veranstaltet», freut sich Sonja Blunschi.

Leona interessiert sich jetzt auch für Schminke und möchte einmal eine eigene Familie haben. Auch Autofahren will sie einmal lernen. Dass letzteres klappt, bezweifelt ihre Mutter. Aber dass sie ihren Weg machen wird, davon ist Sonja Blunschi überzeugt. Severin Bigler

«Leona interessiert sich jetzt auch für Schminke und möchte immer gut aussehen. Letztens sagte sie mir, dass sie gerne einmal einen Freund hätte.» Auch Auto fahren will Leona irgendwann. All das zeigt ihrer Mutter:

«Ich glaube, sie weiss gar nicht, was sie eigentlich hat. Das ist schön.»

Ob Leona, die wegen ihrer Konzentrations- und Lernschwäche noch liest und schreibt wie eine Erstklässlerin und auch noch kaum rechnen kann, die Autoprüfung dereinst schafft, bezweifelt die Mutter. Dass sie ihren Weg im Leben aber machen wird, steht für Sonja Blunschi ausser Frage. «Sie hat einen sturen Kopf und hat viel Talent in organisatorischen Dingen.»

Sonja Blunschi hat keine Angst um die Zukunft ihrer Tochter

Sie verliere sich zwar immer wieder in der Zeit, darum arbeiten Blunschis oft mit einem speziellen Wecker, dem Time-Timer. Dieser zeigt Leona auf, wie viel Zeil ihr für eine Aufgabe, beispielsweise das Anziehen innert zehn Minuten, noch bleibt. Und auch Windelhöschen brauche Leona nachts noch.

Dennoch hat Blunschi keine Angst um die Zukunft ihrer Tochter. Sie könnte sich gut vorstellen, dass Leona einmal in einem betreuten Wohnheim für Menschen mit Beeinträchtigung leben und auch dort eine Anstellung finden könnte.

Leona wird ihren Weg machen, daran zweifelt ihre Mutter keinen Moment. zvg

Bis dahin wohnt sie noch mit ihrem kleinen Bruder Leandro bei Sonja und ihrem Mann Dominik Blunschi in Beinwil. «Aber sie hat schon gesagt, irgendwann wird sie dann also ausziehen», erzählt die 37-jährige Mutter mit einem herzlichen Lächeln.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen