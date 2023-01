Zwei Verletzte nach Frontalkollsion in Beinwil (Freiamt)

Beinwil (Freiamt) Zwei Verletzte nach Frontalkollision auf schneebedeckter Strasse Eine Autofahrerin verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Es kam zu einer Frontalkollision. Beide Fahrzeuglenker mussten ins Spital. 19.01.2023, 10.59 Uhr

Die Fahrzeuge kollidierten frontal miteinander. Kantonspolizei Aargau

Schnee lag auf der Strasse, wahrscheinlich war es rutschig. So verlor eine Schweizerin am Mittwochabend die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Die 45-Jährige war kurz nach 23 Uhr auf der Muristrasse im Gemeindegebiet Beinwil (Freiamt) unterwegs. Ihr Auto geriet ins Rutschen und dann auf die Gegenfahrbahn, wo es dann mit einem entgegenkommenden Fahrzeug kollidierte.

An beiden Autos entstand Totalschaden. Kantonspolizei Aargau

Sowohl die 45-Jährige als auch der 55-jährige Lenker des anderen Fahrzeugs verletzten sich bei dem Unfall. Beide mussten gemässe Mitteilung der Kantonspolizei in Spitalpflege verbracht werden. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 80'000 Franken. (phh)

