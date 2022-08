Beinwil: Franziska Stenico und Stefan Zemp wollen Ammann werden

Auch in Rottenschwil und Bünzen kommt es am 25. September zu Ersatzwahlen. In Rottenschwil möchten für den zurücktretenden Vizeammann Martin Weideli neu Ivan Bieri (1966, parteilos) und Jürg Walker (1963, parteilos) in den Gemeinderat einziehen. Als neuer Vizeammann geht Gemeinderätin Carla Grod (1972, parteilos) als einzige Kandidatin ins Rennen. Die Gemeinde Bünzen wird erst am 18. August über die eingereichten Kandidaturen informieren.