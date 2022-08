Wirbel um die Ersatzwahl für den Gemeinderat in Beinwil

Beinwil Ersatzwahl in den Gemeinderat: Das steckt hinter dem Wirbel ums Wahlkomitee Weil der amtierende Gemeindeammann Albert Betschart per Ende Jahr abtritt, stehen im Dorf Beinwil Ersatzwahlen an. Kurz nach Anmeldefrist der Kandidierenden sorgten zwei Komitees für Aufruhr. Zur Geschichte dahinter gehen die Meinungen auseinander. Melanie Burgener Jetzt kommentieren 18.08.2022, 05.01 Uhr

Weil Beinwils Gemeindeammann Albert Betschart ende Jahr abtritt, braucht die Gemeinde nun eine Nachfolge. Nathalie Wolgensinger

Es ist Freitagvormittag unterhalb des Lindenbergs. Eigentlich hätte die Gemeindeverwaltung Beinwil ihre Türen bereits vor gut einer Stunde geschlossen. Doch die offizielle Frist für Wahlvorschläge für die Ersatzwahl des Gemeinderates im September enden erst um punkt 12 Uhr. Diese letzten Minuten nutzt Jan Suter aus, um die Namen der Kandidierenden einzureichen. Nur wenig später sorgt das für Wirbel im Dorf.

Denn die beiden Kandidaten – namentlich sind das Jan Suter selbst und Michael Feldmann – nominierte Suter im Namen vom «Wahlkomitee Beinwil (Freiamt)». Ebenfalls schlug das Komitee die amtierende Frau Vizeammann Franziska Stenico für den Ammannposten vor, der Ende Jahr mit dem Rücktritt von Albert Betschart frei wird.

Das sei nicht in Ordnung, fand das neugegründete Komitee «engagierte Beueler» daraufhin. «Das Wahlkomitee gab am 15. Juni seine Demission bekannt. Das Mitglied Jan Suter war zu dieser Zeit im Ausstand», schreiben die «engagierten Beueler» am Montagabend in einer E-Mail, die sie an die Gemeinde und die «Aargauer Zeitung» sandten.

Problematisch sei, dass nun unter dem Namen des Komitees Kandidaten gestellt wurden, obwohl in den Informationsunterlagen zur Gründung des Komitees 2017 festgehalten worden sei, dass «dieses unabhängige und selbstständige Gremium aus mindestens fünf Personen zu bestehen hat». Weil das aber zur Zeit der Eingabe der Wahlvorschläge nicht der Fall gewesen sei, dürfe die Bezeichnung «Wahlkomitee Beinwil (Freiamt)» in diesem Zusammenhang nicht verwendet werden, betonten sie in der Mitteilung.

Die Geschichten beider Seiten gehen auseinander

Was die «engagierten Beueler» zu diesem Zeitpunkt jedoch nicht wussten: Das offizielle Wahlkomitee Beinwils war am vergangenen Freitag bereits wieder vollständig, wie Jan Suter bestätigte. Er hat als einziges Mitglied nicht demissioniert, ist wieder aus seinem Ausstand getreten und suchte neue Mitglieder. Das ist ihm gelungen – zum Zeitpunkt der Anmeldung der Kandidaten war er aber auf der Gemeindewebsite noch das einzige aufgeführte Mitglied des Komitees.

Seit Mittwochmorgen ist die Website ergänzt, nun sind alle Neumitglieder aufgeführt. Nebst dem Präsidenten Jan Suter sind das Corinne Suter, der Komitee-Vizepräsident und Gemeinderatskandidat Michael Feldmann sowie Manuela Feldmann und Marc Koller.

Bei der Begründung, weshalb sich das ursprüngliche Wahlkomitee, das 2017 vom damaligen Gemeinderat ins Leben gerufen worden ist, im Juni überhaupt aufgelöst hat, gehen die Geschichten der Beteiligten auseinander.

Das Komitee gab seinen Auftrag an den Gemeinderat zurück

Die vier zurückgetretenen Mitglieder des ehemaligen «Wahlkomitees Beinwil (Freiamt)» begründeten ihre gemeinsame Demission in einem öffentlichen Schreiben. Darin nennen sie als Grund ein Flugblatt, mit dem der verbleibende Gemeinderat selbstständig versucht habe, neue Kandidierende zu rekrutieren.

Kilian Barmettler, der bisherige Präsident des Wahlkomitees, sagt dazu gegenüber der AZ:

«Der Gemeinderat hat sich selbst auf die Suche nach geeigneten Kandidaten gemacht, obwohl wir die dafür zuständige Instanz waren, die ursprünglich auch den Auftrag vom Gemeinderat gefasst hatte.»

Aus diesem Grund hätten sie diese Aufgabe wieder an den Gemeinderat zurückgegeben. «Wir fühlten uns ausgehebelt und haben unsere Aufgabe nicht mehr gesehen», so Barmettler.

Weiter sagt er: «Dass sich Franziska Stenico zur Wahl als Frau Gemeindeammann stellt, war für uns in Ordnung. Jedoch waren wir der Überzeugung, dass wir mit Stefan Zemp einen geeigneten Kandidaten für das Amt vorschlagen wollten».

Frau Vizeammann Franziska Stenico. Fabio Baranzini

Frau Vizeammann Franziska Stenico hingegen betont auf Anfrage, dass die verbliebenen Gemeinderäte stets offen kommuniziert und nicht gegen das Wahlkomitee gearbeitet hätten. «Wir haben dem Komitee mitgeteilt, dass wir zuerst in einer internen Klausur die Ressorts untersuchen und allfällige Wechsel besprechen möchten. So hätte man auch ein genaueres Profil für einen neuen Kandidaten schaffen können», sagt sie.

Im Zuge dieser Klausur und den laufenden Geschäften habe sich Stenico dazu entschlossen, die Wahl für das Ammannamt anzutreten. «Als wir das dem Komitee mitteilten, war bereits klar, dass dieses an einem anderen Kandidaten festhalten möchte», sagt sie. «Zudem wurde mit dem Komitee abgemacht, dass mein Name nicht öffentlich genannt wird, bis ich den Wahlantritt unterzeichnet habe», ergänzt Stenico.

Beide Seiten wollen eine «Schlammschlacht» vermeiden

Nachdem aber trotzdem bereits am darauffolgenden Tag im Dorf die Runde gemacht habe, dass sie kandidiere, und die Wahlkommission per Mail mitgeteilt habe, dass sie an ihrem Kandidaten festalten, habe der Gemeinderat mit einem Flyer die Bevölkerung über ihre Kandidatur informiert. Stenico erzählt:

«Zusätzlich haben wir all jene Einwohnerinnen und Einwohner, die Spass daran hätten, ein solches Amt auszuführen, dazu aufgerufen, sich auf der Gemeinde zu melden.»

Sie ergänzt: «Wir haben aber nie aktiv nach Kandidierenden gesucht.» Laut André Steiner, Mitglied der «engagierten Beueler», hätten er und seine Komiteekollegen sich eine Stellungnahme der verbleibenden Gemeinderäte gewünscht. «Und auch, dass sie nochmals das Gespräch mit den Mitgliedern des ehemaligen Wahlkomitees gesucht hätten», sagt er.

Zudem kritisiere er nach wie vor, dass zum Zeitpunkt des Anmeldeschlusses für neue Kandidierende auf der Gemeindewebsite nur ein Mitglied aufgeführt war. «Demnach war das Wahlkomitee inexistent. Dass trotzdem unter dessen Bezeichnung Kandidierende aufgestellt wurden, ist irreführend», so Steiner.

Eine weitere Intervention sei nicht im Interesse der «engagierten Beueler», wie Steiner betont. «Wir unterstützen Stefan Zemp und konzentrieren uns jetzt auf seine Wahl», sagt er – Zemp kandidiert sowohl als Gemeinderat als auch als Ammann. Auch Frau Vizeammann Franziska Stenico ist nicht auf Streit aus: «Ich hoffe, dass sich im Vorfeld alle fair verhalten und dass sich die Bevölkerung nun demokratisch zwischen den Kandidierenden entscheiden kann. Wir sind gewählt, um unsere Arbeit für das Dorf zu leisten und nicht, um Unruhe zu stiften.»

