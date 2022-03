Beinwils Gemeindeammann Albert Betschart tritt zurück

Beinwil «Ein solcher Abschied ist nicht meine Art»: Gemeindeammann gibt nach 15 Jahren seinen Rücktritt bekannt Nach vier Amtsperioden im Beinwiler Gemeinderat gab Ammann Albert Betschart diese Woche bekannt, dass er sein Amt per Ende Jahr abgibt. Obwohl ihn die aktuelle Situation belastet, blickt er auch mit Stolz auf die vergangenen Jahre zurück. Melanie Burgener 25.03.2022, 05.00 Uhr

15 Jahre lang war Albert Betschart im Beinwiler Gemeinderat – 13 davon als Ammann. Nun verkündete der 65-Jährige, dass er per Ende Jahr sein Amt abtritt. Valentin Hehli

(30. September 2021)

«15 Jahre lang war ich im Gemeinderat, 13 davon durfte ich Beinwil als Ammann vorstehen. Und das habe ich all die Jahre mit Herzblut gemacht», sagt Albert Betschart. Die Entscheidung, sein Amt nun abzutreten, sei ihm deshalb alles andere als leichtgefallen. Und trotzdem sei es eine Konsequenz, die er nun ziehen müsse.

Denn die Zusammenarbeit innerhalb des Gremiums habe sich in letzter Zeit ungünstig entwickelt, erklärt Betschart in seinem Rücktrittsschreiben, das er an die Bevölkerung von Beinwil adressiert.

Die heutige Situation lasse kaum mehr konstruktive Entscheide und Lösungen zum Wohl der Dorfbevölkerung zu, und «verschiedene Umstellungen innerhalb der Gemeindebehörde haben das Vertrauensverhältnis sowie das Kollegialprinzip arg beschädigt», schreibt er weiter.

Das Projekt Hochwasserschutz war eines von Albert Betscharts Herzensprojekten in Beinwil. Fast zehn Jahre lang war er an dessen Realisierung beteiligt. Eddy Schambron

(11. Mai 2015)

Dass die Nachricht seiner Demission wohl für einige überraschend kommt, ist dem 65-Jährigen bewusst. «Vor allem, weil ich mich erst im vergangenen Herbst zur Wiederwahl gestellt habe», sagt er. Damals wurde er von den Beinwilerinnen und Beinwilern mit dem guten Resultat von 338 von 168 nötigen Stimmen wieder in den Gemeinderat gewählt. «Und jetzt gebe ich nach einem halben Jahr auf. Ein solcher Abschied ist nicht meine Art», fügt er an.

Für einen sauberen Abschluss führt er sein Amt noch bis Dezember aus

Deshalb, und weil er der Entwicklung der Gemeinde nicht im Weg stehen, sondern einzelne angefangene Projekte noch zu Ende bringen möchte, tritt Betschart nicht per sofort aus dem Gremium zurück.

«Nach reiflicher Überlegung habe ich mich dazu entschlossen, den Rücktritt als Gemeinderat und Gemeindeammann per 31. Dezember bekanntzugeben», sagt er. So habe er nun noch genügend Zeit, die Abrechnungen zum neuen Werkhof- und Feuerwehrgebäude sowie auch das Projekt Rückhaltebecken und Zuleitungen abzuschliessen.

Mit dem Spatenstich im September 2020 ging es los: Über das neue Feuerwehr- und Werkhofgebäude ist Albert Betschart (im Bagger) stolz. Melanie Burgener

(30. September 2020)

«Zudem leite ich als Präsident noch die Gesamtrevision der Bau- und Nutzungsordnung und bin auch im kantonalen Projekt zur Sanierung unserer Strasse K350 involviert», sagt er. «Diese Geschäfte möchte ich gerne noch in die richtigen Bahnen leiten und so einen sauberen Abschluss machen.»

Trotz allem: Die guten Erinnerungen seiner Amtszeit überwiegen

Obwohl ihn die aktuelle Situation belastet, kann Albert Betschart auf 15 schöne Jahre als Gemeinderat und Ammann zurückblicken. «Absolut. Vor allem mit dem Volk hatte ich eine schöne Zeit. Die Beinwilerinnen und Beinwiler haben mich immer sehr unterstützt», bestätigt er.

Zudem konnte er während seiner vier Amtsperioden einige Projekte realisieren, die ihm bis heute wichtig sind. «Das beste war ganz klar das Projekt Hochwasserschutz, das ich von 2008 bis zur Fertigstellung 2017 begleiten durfte», erzählt Betschart und ergänzt: «Das vergangene Jahr hat mit seinen starken Niederschlägen gezeigt, dass es sich gelohnt hat.»

Vor 13 Jahren wurde Albert Betschart zum Gemeindeammann von Beinwil gewählt. Seither übte er dieses Amt gerne und mit Herzblut aus. Eddy Schambron

(14. August 2009)

Auch das neue Feuerwehr- und Werkhofgebäude sowie die Überbauung Steinmatt seien grosse und budgetintensive Projekte gewesen, die ihm am Herzen gelegen hätten. «Und dann ist da natürlich noch der Stiftungsrat des Spitals Muri, in dem ich Mitglied bin. Diese Arbeit ist sehr interessant und ich habe sie gerne gemacht. Müsste ich da austreten, fände ich das sehr schade», sagt er.

Dennoch ergänzt er: «Trotz allem: Blicke ich auf die letzten 15 Jahre zurück, überwiegt das Gute.» Und: «Ich darf mich schon jetzt bei allen Beuelerinnen und Beuelern ganz herzlich für das Vertrauen bedanken, welches mir während der vielen Jahre als Gemeindeammann entgegengebracht worden ist.»

Der erste Wahlgang für die Ersatzwahl des Gemeindeammanns sowie Gemeinderates Beinwil für die restliche Amtsperiode 2023–2025 findet am 25. September statt.