Das 115. Aargauer Kantonalschwingfest verzeichnet Rekordzahlen.

Beinwil Bilanz mit Rekordzahlen – der OK-Präsident sagt: «So etwas hat es an einem Aargauer Kantonalschwingfest noch nie gegeben» Das 115. Aargauer Kantonalschwingfest ist Geschichte. Was sich auf dem Areal in Beinwil während vergangenem Wochenende abgespielt hat, müssen die Organisierenden noch verdauen. Nebst den rekordmässigen Besucherzahlen trumpfte der Anlass auch mit guter Stimmung und emotionaler Spendenaktion auf. Melanie Burgener Jetzt kommentieren 11.07.2022, 16.45 Uhr

Das 115. Aargauer Kantonalschwingfest ist vorbei. In nur wenigen Tagen bauen die freiwilligen Helfenden die grosse Arena mit Tribünenplätze in Beinwil wieder ab. Melanie Burgener

«Das ist der Schwinger-Teamgeist. Gestern einen Kranz gewonnen und heute wieder hier am Arbeiten. Punkt 7 Uhr morgens stand er wieder hier auf dem Feld», sagt Hermann Bütler lachend und winkt dem Freiämter Schwinger Reto Leuthard zu, der schmunzelnd in einem Traktor vorbeifährt.

Das 115. Aargauer Kantonalschwingfest in Beinwil ist Geschichte. Von Wehmut darüber, dass der Grossanlass, der über fünf Jahre lang geplant wurde, nun vorbei ist, spürt man am Montagnachmittag auf dem Festgelände keine. Die Emotionen hingegen, die sind noch immer hoch. Das, was sich am vergangenen Wochenende auf diesem Areal oberhalb des Dorfes abgespielt hat, müssen alle Beteiligten wohl zuerst noch verarbeiten.

Reto Leuthard hat am 115. Aargauer Kantonalschwingfest in Beinwil einen Kranz gewonnen. Auch beim Abbau gibt er vollen Einsatz. Melanie Burgener

Allen voran OK-Präsident Hermann Bütler. Dass er noch immer überwältigt ist, ist im Gespräch mit ihm sofort zu spüren. «Ich gebe es zu: Ich bin stolz», sagt er. «Unser Ziel war es nie, irgendjemanden zu übertreffen. Doch an unserem Fest hat alles so gut zusammengespielt, unsere Freude ist auf die 900 Helfenden übergeschwappt und auch diese sind ins Fieber geraten», erzählt er.

Was daraus entstanden ist, habe selbst das Organisationskomitee etwas erschreckt. «Wir zählten rund 6200 Personen in der Arena. So etwas hat es an einem Aargauer Kantonalschwingfest noch nie gegeben», sagt er. Auch das parallel durchgeführte Kantonale Schwingfest im Appenzell oder die Rigi-Schwinget hätten nicht solche Zahlen erreicht.

Die 92-jährige Trudi sorgte für gutes Wetter

Und obwohl so viele Menschen auf dem Areal gefestet haben, seien kaum unschöne Zwischenfälle vermeldet worden. Nebst Kreislaufproblemen aufgrund der Hitze und einem Bienenstich habe es keine medizinischen Notfälle gegeben und bis auf eine Ausnahme habe auch niemand randaliert oder für Radau gesorgt, so Bütler. «Die Stimmung war immer friedlich und auf den Tribünen häts gfägt», sagt er.

OK-Präsident Hermann Bütler ist stolz über die Rekordzahlen, die am Anlass im Freiamt erzielt werden konnte. Melanie Burgener

Das schöne Wetter habe natürlich auch zum Erfolg des Festes beigetragen. «Dafür hat Trudi gesorgt», sagt Bütler schmunzelnd. «Trudi ist eine 92-jährige Beuelerin. Sie hat mir versprochen, dass sie bis zum Fest täglich in die Kirche geht und betet, damit die Sonne scheint», erzählt der OK-Präsident. «Als ich sie dann am Anlass getroffen habe sagte sie nur: ‹Hermann, Auftrag erfüllt›.»

Die Gebete halten auch für die Abbauarbeiten an. Zusammen mit den rund 160 Helfenden sorgen sie dafür, dass das Festgelände wohl schneller abgeräumt ist, als geplant. «Eigentlich hatten wir zum Ziel, bis am Ende der Woche alles weggeräumt zu haben. Aber so wie es momentan aussieht, werden wir spätestens am Mittwoch fertig sein», vermutet Bütler.

Rund 160 Freiwillige helfen in dieser Woche beim Abbau der Arena und den Festzelten auf dem Areal oberhalb des Dorfes Beinwil mit. Melanie Burgener

Bei diesem Gedanken und einem Blick über das Areal voller fleissiger Freiwilligen wird Bütler doch noch etwas wehmütig. «Gestern Abend dachte ich noch, ich schreib allen ein Whatsapp: Abbruch, lasst alles stehen, wir feiern noch Sommerfeste hier oben», erzählt er.

Emotionale Begegnung mit Turner Schärer

Den Geist des Schwingfestes geprägt habe auch die Spendenaktion «Wir unterstützen unseren Turnkollegen Reto Schärer». Noch bis am 15. Juli können die massiven Holzgegenstände, die das Festareal schmückten, ersteigert werden. Darunter der grosse Schwingerbrunnen, spezielle Tische, die Theken aber auch der Siegerbaum, die Franz Christen in Hunderten Arbeitsstunden anfertigte.

Der Siegerbaum ist einer von vielen Holzkunstwerken die nun versteigert werden. Der Erlös daraus geht an den Beinwiler Turner Reto Schärer. Melanie Burgener

Der Erlös daraus kommt dem gebürtigen Beinwiler Reto Schärer zu gute. Der Turner und dreifache Familienvater erlitt vor knapp zwei Jahren einen schweren Schlaganfall und befindet sich noch immer in der Reha. «Er kann noch immer nicht laufen oder sprechen. Aber er bekommt alles mit. Als er am Fest selbst vor Ort war und ich auf ihn zugelaufen bin, hat er den Daumen in die Höhe gehalten. Das war ein sehr schöner Moment», sagt Bütler emotional.

Es freue ihn sehr, dass die Aktion bereits gut angelaufen sei. «Es sind schon sehr viele Angebote eingegangen. Und wir werden den Betrag zum Schluss auch noch aufstocken», sagt Bütler bestimmt.

Klicken Sie sich noch einmal durch die besten Bilder des Schwingfests:

Sieger Pirmin Reichmuth mit dem Lebendpreis Kuemu II. Alexander Wagner / FOTO Wagner Patrick Raebmatter (unten) trägt den Sieger Pirmin Reichmuth gleich selber. Alexander Wagner / FOTO Wagner Patrick Raebmatter (links) verlierte den Schlussgang gegen Pirmin Reichmuth- Alexander Wagner / FOTO Wagner Schlussgangteilnehmer Patrick Raebmatter am Brunnen. Alexander Wagner / FOTO Wagner Alphornbläser beim Festakt. Alexander Wagner / FOTO Wagner Joel Strebel (oben) kriegt Aaron Rüegger (unten) nicht auf den Rücken. Alexander Wagner / FOTO Wagner Die Musik beim Festakt. Alexander Wagner / FOTO Wagner Der Freiämter Joel Strebel (oben) gewinnt gegen Fabian Bader. Alexander Wagner / FOTO Wagner Nick Alpiger (unten) verliert gegen Pirin Reichmuth. Alexander Wagner / FOTO Wagner Darbietung «En gschaenkte Tag» des Jodlerclubs. Alexander Wagner / FOTO Wagner Zwei Schwinger aus dem Fricktal schauen sich das Geschehen am Sägemehlrand genau an. Alexander Wagner / FOTO Wagner Zeitweise war kein Durchkommen mehr. Alexander Wagner / FOTO Wagner Und alles unter der Schweizer Flagge. Alexander Wagner / FOTO Wagner Helfer bewässern den Sägemehlring. Im Hintergrund der Jodelchor am singen. Alexander Wagner / FOTO Wagner Remo Studer (dunkle Hose) gegen Patrick Raebmatter (helle Hose) Marc Schumacher Joel Strebel (dunkle Hose) gegen Roger Erb (helle Hose) Marc Schumacher / freshfocus / Marc Schumacher/ Marco Reichmuth (helle Hose) gegen Lars Voggensperger (dunkle Hose) Marc Schumacher / freshfocus / Marc Schumacher/ Helfer im Einsatz. Alexander Wagner / FOTO Wagner Helfer bewässern den Saegemehlring. Im Hintergrund der Jodelchor am singen. Alexander Wagner / FOTO Wagner Die Ehrendamen und die Schwingerhosen sind schon bereits um 8 Uhr morgens bereit. Alexander Wagner / FOTO Wagner Andreas Döbeli (helle Hose) gegen Aaron Rüegger (dunkle Hose) Marc Schumacher / freshfocus / Marc Schumacher/ Andreas Döbeli (helle Hose) gegen Aaron Rüegger (dunkle Hose) Marc Schumacher / freshfocus / Marc Schumacher/ Andreas Döbeli (links, Sarmenstorf) verliert gegen Pirmin Reichmuth (in weiss). Alexander Wagner / FOTO Wagner Andreas Doebeli (oben, Sarmenstorf) verliert gegen Pirmin Reichmuth (in weiss). Alexander Wagner / FOTO Wagner Patrick Raebmatter (dunkle Hose) gegen Reto Leuthard (helle Hose) Marc Schumacher / freshfocus / Marc Schumacher/ Patrick Raebmatter (dunkle Hose) gegen Reto Leuthard (helle Hose) Marc Schumacher / freshfocus / Marc Schumacher/ Joel Strebel (dunkle Hose) gegen Marco Reichmuth (helle Hose) Marc Schumacher / freshfocus / Marc Schumacher/ Marco Reichmuth (helle Hose) jubelt gegen Joel Strebel (dunkle Hose) Marc Schumacher / freshfocus / Marc Schumacher/ Alexander Wagner / FOTO Wagner Joel Strebel (links) und Andreas Doebeli (rechts) beide aus dem Freiamt bei der Einteilung. Alexander Wagner / FOTO Wagner Joel Strebel (hinten, Aristau) gewinnt gegen Thomas Stuedli (vorne, in weiss). Alexander Wagner / FOTO Wagner Joel Strebel (hinten, Aristau) gewinnt gegen Thomas Stuedli (vorne, in weiss). Alexander Wagner / FOTO Wagner Remo Antenen (helle Hose) gegen Jonas Wuethrich (dunkle Hose) Marc Schumacher / freshfocus / Marc Schumacher/ Nico Mueller (helle Hose) gegen Turgut Yeschiltepe (dunkle Hose) Marc Schumacher / freshfocus / Marc Schumacher/ Alexander Wagner / FOTO Wagner

