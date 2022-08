Begeisterte Besucher Sie kämpfen gegen Wind und Wetter und erhalten dafür tosenden Applaus: So startet der Circus Monti in die neue Saison Minutenlanger Applaus und begeisterte Besuchende: Die 37. Saison des Wohler Circus Monti startete am Freitagabend furios in die Saison. Mit dem Programm «Contre vents et marées» entführt das 14-köpfige Ensemble das Publikum in die Wüste. Nathalie Wolgensinger Jetzt kommentieren 06.08.2022, 09.26 Uhr

Es regnet: Die Clowns, Larissa Wagenhals und Adrien Borruat als Compagnie Mario&Mela freuen sich. Claudio Thoma

Als wärs eine Fügung des Schicksals, setzt in Wohlen gut eine Stunde vor der Monti- Première heftiger Regen mit Hagelschauer ein. Regen ist das bestimmende Thema des diesjährigen Monti Programmes, inszeniert von Masha Dimitri und Faustino Blanchut.

Dass die Artistinnen und Artisten auf einen erlösenden Schauer hoffen, das lässt ihr suchender Blick in Richtung Zirkuskuppel vermuten. Aufgelöst wird diese Vermutung erst, als die Clowns gegen Ende der Vorstellung das Publikum zum Fingerschnippen auffordern.

Wenn das 750 Frauen und Männer gemeinsam tun, dann hört sich das an, als würde Regen fallen. Die Clowns öffnen ihren Schirm und siehe da: Es regnet bunte Tropfen und aus der Sanddüne in der Manege wachsen Blumen!

Was es mit dem Stock auf sich hat

Mittelpunkt der Bühne ist eine imposante Sanddüne, auf der die 14 Protagonisten gegen Wind und Wetter ankämpfen und sich auf die Suche nach der Heimat des Regens machen. Das kann als Sinnbild für den Klimawandel gelesen werden. Doch Zeit, sich mit diesen schweren Gedanken zu beschäftigen, bleibt einem nicht. Von der ersten Minute weg zieht das Ensemble die Zuschauenden in seinen Bann.

Diabolo, Félix Martin Claudio Thoma Acrostaff, Valeriia Dolynych. Claudio Thoma Claudio Thoma Vertikalseil, Rosaleen Rogmans. Claudio Thoma Chinesische Ringe: Santiago Esviza, Cameron Clarke, Theddy Nardin und Augustin Thériault. Claudio Thoma Claudio Thoma Duo-Trapez, Milena Schwenkenberg und Christopher Hartwig. Claudio Thoma Bodenakrobatik, Amie Patching. Claudio Thoma Clowns, Larissa Wagenhals und Adrien Borruat als Compagnie Mario&Mela. Claudio Thoma Claudio Thoma Zirkusdirektor Johannes Muntwyler. Claudio Thoma Das Kreativteam mit Thierry Epiney, Faustino Blanchut, Olivia Grandy, Masha Dimitri und Christoph Siegenthaler (v.l.). Claudio Thoma

Geboten wird von den Artistinnen und Artisten aus acht Nationen meisterhafte Akrobatik am Boden und in der Luft. Was sie zeigen, ist atemberaubend: Man fragt sich, ob die Monti-Manege die Schwerkraft ausser Kraft setzt.

So auch beim Duo Milena Schwenkenberg und Christopher Hartwig, die im Zelthimmel scheinbar mühelos von einem Trapez zum nächsten wechseln, dabei noch mit unglaublicher Leichtigkeit einen Salto schlagen. Valeriia Dolynych, bekleidet mit einem schwarzen Umhang und einem Stock in der Hand, tritt zu Beginn der Vorstellung auf.

Valeriia Dolynych setzt die Schwerkraft ausser Kraft. Claudio Thoma

Erst später wird klar, dass dieser Stock ihr Werkzeug ist, mit dem sie das Publikum fasziniert. Sie balanciert darauf und lässt ihn scheinbar mühelos über ihren Körper gleiten.

Beige und Sand dominieren, farblos ist es deswegen nicht

Nach 2007 zeichnet Masha Dimitri zum zweiten Mal für Konzept und Regie des Monti-Programmes verantwortlich. Dieses Mal mit Faustino Blanchut. Dass es eine Wüstenlandschaft sein soll, die im Mittelpunkt steht, das stellte die Bühnen- und Kostümbildner vor eine Herausforderung. In der Manege steht eine Sanddüne und das Ensemble ist in beigefarbene Kostüme gekleidet. Das macht die Vorstellung weder eintönig noch farblos, vielmehr sorgt die Reduktion dafür, dass sich die Zuschauenden voll und ganz auf die Vorstellung konzentrieren.

Geboten wird Artistik auf sehr hohem Niveau, die einen Abend lang fasziniert, begeistert und überrascht. Das hochkarätige Ensemble stellt seine Vielseitigkeit in den Disziplinen Vertikalseil, Chinesische Ringe, Bodenakrobatik und Jonglage eindrücklich unter Beweis.

Wo ist nun oben und unten? Am Vertikalseil: Rosaleen Rogmans. Claudio Thoma

Die Darbietungen fliessen raffiniert ineinander, es wird gesungen und getanzt und das macht den Abend zum einzigartigen Gesamtkunstwerk, dem Markenzeichen des Freiämter Zirkus. Ein Zirkusbesucher stellt anschliessend nicht zu unrecht fest: «Die Besten bekommen auch die Besten.»

Das Publikum bedankt sich mit minutenlangem Applaus für den Abend. Zirkusdirektor Johannes Muntwyler ist die Erleichterung deutlich anzusehen, während der Applaus in der Manege nicht enden will. Später sagt er:

«Vor der Premiere ist immer eine gewisse Anspannung da und man fragt sich, ob das Programm gefällt.»

Zirkusdirektor Johannes Muntwyler freut sich gemeinsam mit Sohn Mario über die gelungene Premiere. Claudio Thoma

Gefallen tut es ganz offensichtlich. So geht der Wunsch von Mario Muntwyler in Erfüllung. Er steht nach einer dreijährigen Pause gemeinsam mit Delaney Balesund einer fulminanten Keulennummer im Rampenlicht. In seiner Rede sagt er:

«Wir möchten eine Oase im Alltag sein.»

Wer die Vorstellung verpasst hat, der kann dies ab dem 10. August in Windisch nachholen. Anschliessend tourt der Monti bis Ende November durch das Mittelland.

