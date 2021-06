BBZ Freiamt Lenzburg feierte die Diplomfeier der KV-Absolvent

Am BBZ Freiamt Lenzburg in Wohlen durften am Freitag 142 KV-Lernende ihr Abschlusszeugnis entgegennehmen. Die neun Feiern mussten wegen der Coronavorschriften über den ganzen Tag verteilt werden. Ein Absolvent glänzte mit der überragenden Note 5,9.

Marc Ribolla 25.06.2021, 16.23 Uhr