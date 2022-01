Diese Strassen-Baustellen im Freiamt packt der Kanton 2022 an

Baustellenübersicht Von der Sinser Reussbrücke bis zur Wohler Zentralstrasse: Diese Baustellen im Freiamt packt der Kanton 2022 an Auf den Freiämter Kantonsstrassen wird auch dieses Jahr fleissig gebaut. An insgesamt 15 Orten sollen Projekte gestartet, weitergeführt oder beendet werden. Die AZ zeigt, wo was realisiert wird. Marc Ribolla Jetzt kommentieren 26.01.2022, 05.00 Uhr

Der Kanton Aargau investiert im laufenden Jahr 220 Millionen Franken ins gesamte Kantonsstrassennetz. Auch im Freiamt beginnen in den kommenden Monaten voraussichtlich einige Bauprojekte, die von den Strassenbenutzerinnen und -benutzern Geduld erfordern könnten. Wie immer kann es aber noch zu Terminverschiebungen kommen, wie die kantonalen Projektleiter erwähnen.

Dies betrifft besonders jene Strassen- oder Radwegvorhaben, wo beispielsweise der Landerwerb oder die Genehmigungsverfahren durch das Departement Bau, Verkehr und Umwelt (BVU) noch nicht definitiv abgeschlossen werden konnten.

Neben den Neubauprojekten, die die AZ in der Übersicht zeigt, sollen auch einige langjährige Grossvorhaben ihren Abschluss finden. Beispielsweise die Arbeiten am Kreisel Wohlerstrasse in Bremgarten oder die letzten Tätigkeiten im Rahmen der Umfahrung Sins.

Knapp fünf Jahre nach der Fertigstellung wird dieses Jahr das Projekt mit dem Einbau des definitiven Deckbelags im Bereich der Spange Richtung Fischbacherstrasse vollendet. Die Setzungen beim zehn Meter hoch aufgeschütteten Damm sind aufgrund regelmässiger Messungen vom begleitenden Geologen abgeschätzt und als abklingend minimal zu erwarten. Gleichzeitig werden im Kreisel Oberebene mangelhafte Betonplatten ersetzt. Ausgeführt werden die Arbeiten in den verkehrsärmeren Frühlings- oder Sommerferien. Während der zweimonatigen Bauzeit wird die Verkehrsführung entsprechend signalisiert.

Bei der Spange Richtung Fischbacherstrasse in Bremgarten wird der definitive Deckbelag eingebaut und im Kreisel Betonplatten ersetzt. Marc Ribolla

Die K361, die Waltenschwilerstrasse, erhält im Gebiet des Restaurants Waldheim im Bremgarter Ortsteil Hermetschwil-Staffeln einen kombinierten Rad- und Gehweg. Dieser entsteht auf einer Länge von 215 Metern von der Stafflerstrasse bis hinunter zur Verzweigung mit der Luzernerstrasse. Um Platz für den Rad-/Gehweg zu schaffen, wird die Waltenschwilerstrasse beim Waldheim auf einer rund 115 Meter langen Strecke gegen Westen hin versetzt werden. Der Radweg wird 2,5 Meter breit und durch einen 1 Meter breiten Grünstreifen und Leitplanken von der Strasse getrennt. Die Arbeiten am 1,7 Millionen Franken teuren Projekt sollen voraussichtlich im Herbst beginnen und bis Sommer 2023 dauern.

Der Radweg wird an der Waltenschwilerstrasse, die nach links versetzt wird, im Bereich des Restaurants Waldheim gebaut. Marc Ribolla

In Bünzen nimmt sich der Kanton der K359 (Besenbürenstrasse) in Richtung Besenbüren an. Gestartet wird mit der Belagssanierung ab der Kreuzung mit der Bremgartenstrasse. Der Abschnitt der Sanierung beträgt rund 450 Meter. Ursprünglich war ein Baubeginn der rund viermonatigen Arbeiten im Mai angedacht. Doch die Gemeinde hat laut BVU noch zusätzlichen Bedarf an Sanierungen von Werkleitungen. Der voraussichtliche Baustart wird deshalb erst im Herbst oder Anfang 2023 sein. Der Verkehr wird einseitig mit einer Lichtsignalanlage geregelt, für den Einbau des neuen lärmarmen Belags sind zwei Tage Vollsperrung nötig. Nebst dem Belag werden auch einige Randabschlüsse, die defekt sind, instand gestellt und Entwässerungsschächte ersetzt.

Im November sollen die Arbeiten für einen Kabelrohrblock entlang der Kantonsstrasse zwischen Lenzburg und Villmergen starten. Sie dauern voraussichtlich bis Juni 2023. Es kommt zu örtlichen Behinderungen, teilweise sind Nachtarbeiten notwendig. Die Kosten betragen 2,261 Millionen Franken. Ziel ist es, eine durchgängige Glasfaserverbindung zu erstellen und die Tunnelzentralen Bibenlos (Bremgarten), Lieli und Sins an das Breitbandkommunikationsnetzwerk anzuschliessen.

Für die Gemeinde Eggenwil ist die komplette Erneuerung der Badenerstrasse (K 271) im Innerortsteil quer durchs Dorf ein Generationenprojekt. Begonnen hat es im September 2020. Die Arbeiten sind auf Kurs, es gab laut BVU-Projektleitung keine Verzögerungen in den einzelnen Bauphasen. Der Abschluss ist weiterhin im kommenden September vorgesehen, die Gesamtkosten belaufen sich auf eine Summe von rund 6,5 Millionen Franken. Einen Grossteil trägt die Gemeinde wegen der Erneuerung der kommunalen Werkleitungen, Teilen der Gemeindestrassen oder Bushaltestellen selbst. Der Verkehr wird vorläufig weiter mit Lichtsignalanlagen geregelt.

Ausgangs Fischbach-Göslikon soll entlang der Mellinger- und der Landstrasse in Richtung Nesselnbach ein 1,1 Kilometer langer, 2,5 Meter breiter Radweg entstehen. Begleitet von einem 1,5 Meter breiten Grünstreifen. Der Beginn ist im Innerortsbereich nach der Meier Metallbau AG. Der Weg verläuft dann parallel auf der nördlichen Seite zur Strasse bis zur letzten Abzweigung vor dem Kreisel Nesselnbach. Dort zweigt der Radweg ab und wird hinter den bestehenden Häusern zur Gnadenthalerstrasse geführt. Die Bauarbeiten könnten im Spätsommer beginnen und rund ein Jahr dauern. Als Kostenprognose sind 1,7 Millionen Franken einkalkuliert.

Von Fischbach-Göslikon Richtung Nesselnbach wird es auf der rechten Seite einen Radweg geben. Marc Ribolla

Mit dem Kreiselneubau im Dorfzentrum Merenschwands wird die Verzweigung zwischen der Bremgarten-, Luzern- und Zürichstrasse an die aktuellen Verkehrsbedürfnisse angepasst und die Verkehrssicherheit für alle erhöht. Wenn alles nach Plan läuft, erfolgt der Baustart im Frühling 2022. Dieser hängt vom Abschluss des Landerwerbsverfahrens und den Bauarbeiten an der Umfahrung Ottenbach im Kanton Zürich ab. Der Bau soll im Sommer 2023 fertig sein. Die Gesamtkosten betragen rund 5,4 Millionen Franken. Wegen der vor Ort teilweise sehr engen Platzverhältnisse müssen laut BVU während der Bauphase allenfalls einzelne Strassenabschnitte gesperrt und der Verkehr umgeleitet oder mit Lichtsignalanlagen halbseitig geführt werden.

An dieser Verzweigung in Merenschwand wird ein Kreisel gebaut. Melanie Burgener

Direkt anschliessend an den erwähnten Fischbach-Gösliker Radweg ist dessen Fortsetzung neben der Gnadenthalerstrasse zum Reusspark hinunter vorgesehen. Auf einer Länge von etwas mehr als einem Kilometer ist im Ausserortsbereich gleichzeitig auch eine Belagssanierung und eine Verbreiterung der Gnadenthalerstrasse (K413) auf 6,3 Meter im Bauprogramm eingeplant. Wann das Projekt, das seit einigen Jahren in Planung ist, effektiv umgesetzt werden kann, ist noch offen. Das BVU hofft auf Spätsommer und erwartet eine Bauzeit von etwa einem Jahr. Die Gesamtkosten sind mit knapp 2,9 Millionen Franken veranschlagt.

Richtung Gnadenthal und Reusspark plant der Kanton einen Radweg. Marc Ribolla

Auf der leicht ansteigenden (oder abfallenden) Strasse zwischen Büttikon und Sarmenstorf, der K364, hat der Belag seine Lebensdauer erreicht. Er soll auf einer Länge von 1,3 Kilometern im Ausserortsbereich erneuert werden. Die Projektleitung des BVU geht von Gesamtkosten von 1,2 Millionen Franken aus. Im Bauprogramm ist die Ausführung der Sanierung zwischen Juni und Oktober eingeplant. Nebst der Belagsinstandsetzung wird gleichzeitig auch die Strassenentwässerung (Schachte) auf den neuesten Stand gebracht.

Der Kanton will die Strasse K364 zwischen Sarmenstorf und Büttikon sanieren. Andrea Weibel

Hier geht es um ein 1,1 Kilometer langes Ausserortsstück zwischen Aettenschwil und Abtwil. Die heute unterschiedlich breite Fahrbahn wird durchgängig auf eine einheitliche Strassenbreite von 6,2 Metern verbreitert und der Belag sowie die Strassenentwässerung erneuert. Die Arbeiten mit geschätzten Kosten von 1,4 Mio. Franken starten voraussichtlich im Sommer und dauern bis im Frühling 2023. Private Grundeigentümer sind von dieser Unterhaltsmassnahme nicht betroffen. Speziell: Die Projektierungsarbeiten bis zur Phase Bauprojekt wurden nicht an ein externes Ingenieurbüro vergeben, sondern werden intern von den BVU-Lernenden ausgearbeitet.

Die Reussbrücke in Sins erhält einen neuen Belag. Melanie Burgener

Die grosse Reussbrücke – nicht die Holzbrücke – ist bereits gegen 30 Jahre alt, sie wurde 1994 gebaut. Der Belag weist gemäss dem BVU starke Unebenheiten auf. Deshalb wird er inklusive der Abdichtung ersetzt. Ebenso werden die Fahrbahnübergänge ersetzt. Der Deckbelag wird mit einem lärmoptimierten Gussasphalt ausgeführt. Die Baustelle ist 162 Meter lang. Geplant ist eine Totalsperrung der Brücke von 11. Juli bis 14. August. Der Verkehr wird grossräumig umgeleitet werden. Die Sperrung ist abgestimmt mit dem Kanton Zug, der gleichzeitig auf seiner Seite die Knoten Matten und Zollhaus an der Sinserstrasse saniert und umbaut.

Als letztes kleines Puzzleteil des Grossprojekts der bereits eröffneten Umfahrung Sins kommen im kommenden Herbst die Arbeiten an der Aarauerstrasse zum Abschluss. Sie wird gemäss BVU zu einem siedlungsorientierten Strassenraum umgebaut und dann an die Gemeinde Sins übergeben. Gearbeitet wird seit vergangenem September an der Sanierung, den gestalterischen Anpassungen und der Aufwertung der Aarauerstrasse mit einer Länge von knapp 550 Metern vom Kreisel Bachtal bis zum Einhornplatz.

Die Zugerstrasse in Unterlunkhofen wird innerorts seit Oktober 2021 saniert. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Ende Jahr, der Einbau des Deckbelags ist 2023 geplant. Der Baubereich umfasst einen rund 600 Meter langen Abschnitt ab der Innerortsgrenze von Oberlunkhofen bis zur Oberwilstrasse sowie die Rottenschwilerstrasse bei der Kreuzung Rottenschwiler-/Zugerstrasse. Zum Projekt gehören neben der Strassensanierung durch den Kanton auch Kanalisations- und Werkleitungsarbeiten der Gemeinde. Der Verkehr wird weiter wechselseitig mit Lichtsignalanlagen geregelt.

Der grosse, rund 20 Millionen Franken teure Ausbau, die Sanierung und die Umgestaltung der Verbindungsstrasse zwischen Anglikon und Villmergen sind seit August 2020 im Gang. Im Verlauf des späteren Frühlings soll der Bereich um die Unterführung der SBB-Brücke beendet sein. Dann beginnen die Arbeiten im östlichen Teil bei der Bünzbrücke nahe Anglikon. Das BVU geht davon aus, dass die Strecke Anfang Dezember wieder durchgängig befahrbar sein wird.

An der Wohler Nutzenbachstrasse bei Anglikon wird die Brücke über die Bünz neu und verbreitert. Marc Ribolla

An der verkehrstechnisch herausfordernden Kreuzung im Wohler Zentrum, kurz vor der SBB-Unterführung Richtung Villmergen, entsteht ein Kreisel. Ursprünglich hätte er vergangenes Jahr erstellt werden sollen, wurde dann aber in Absprache mit der Gemeinde auf 2022 verschoben.

Am Knoten Zentralstrasse/Aargauerstrasse in Wohlen entsteht ein Kreisel. Die Platane bleibt erhalten. Marc Ribolla

Vorgesehen ist die Ausführung während rund sechs Wochen ab den Sommerferien in der verkehrsärmeren Zeit. Das definitive Zeitfenster wird unter Rücksichtnahme auf die Bautätigkeiten im Raum Wohlen festgelegt. Die Strasse wird stets zweispurig befahrbar sein. Der provisorische Kreisel mit einem Durchmesser von 26,5 Metern ist auf eine Dauer von zirka zehn Jahren ausgelegt. Die grosse Platane bleibt erhalten und wird nur aufgeastet.

