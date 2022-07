Das sind derzeit die mühsamsten Baustellen im Freiamt

Baustellen Die Freiämter Strassen werden saniert und sorgen für Verkehrsverzögerungen: Hier müssen Sie Extraminuten einrechnen Wer in diesen Tagen auf den Strassen der Region unterwegs ist, benötigt etwas mehr Zeit als sonst. In vielen Gemeinden werden Strassen saniert. Der Verkehr wird an einzelnen Orten mit einer Ampel, an anderen per Umleitung geregelt. Die AZ zeigt, in welchen Dörfern Sie Umwege fahren müssen. Melanie Burgener Jetzt kommentieren 02.07.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Nutzenbachstrasse zählt zu den aktuell grössten Strassenbaustellen in der Region. Auch auf dieser Strecke zwischen Villmergen und Wohlen/Anglikon können Autos aktuell nicht verkehren. Andrea Weibel

Umleitungen, Lichtsignale, Stau. Wer derzeit auf den Freiämter Strassen unterwegs ist, muss an manch einem Ort ein paar Extraminuten einrechnen. Denn in vielen Dörfern werden die Strassen saniert, Werkleitungen ausgetauscht oder neue Kreisel gebaut. In einzelnen Gemeinden werden die Verkehrsteilnehmenden per Umleitung über andere Ortschaften gelotst – teilweise sogar über die Kantonsgrenze hinaus.

Die Zentralstrasse in Besenbüren war in einem schlechten Zustand und wird derzeit saniert. Nathalie Wolgensinger

Auf der Kantonsstrasse K359 wird in Besenbüren zwischen den Knoten Steinbergstrasse und Oberdorfstrasse/Zentralstrasse der Deckbelag saniert. Gleichzeitig wird die Bushaltestelle Schulhaus behindertengerecht ausgebaut. Bis die Arbeiten voraussichtlich am 19. August beendet werden, ist die Durchfahrt zwischen Rottenschwil und Bünzen via Besenbüren gesperrt. Verkehrsteilnehmende müssen der signalisierten Umleitung über Waltenschwil folgen.

Die Badenerstrasse im Bereich des Restaurants Sternen in Eggenwil wurde saniert. Für die Deckbelagsarbeiten muss sie nun komplett gesperrt werden. zvg

Seit September 2020 finden in der Gemeinde Eggenwil Bauarbeiten an der Badenerstrasse (K271) statt. Die Strecke im Innerortsteil wird komplett erneuert und der Verkehr seither mit Lichtsignalen geregelt. Am Montag und Dienstag, 4. und 5. Juli, – bei schlechtem Wetter erst am 11. und 12. Juli – wird die Kantonsstrasse aufgrund von Deckbelagsarbeiten komplett gesperrt. Der leichte Zweiradverkehr sowie die Zufussgehenden können den Gehweg entlang der signalisierten Umleitung benützen.

Alle anderen Verkehrsteilnehmenden müssen einen Umweg fahren. Die Zu- und Wegfahrt für den ost- beziehungsweise bergseitigen Dorfteil erfolgt über die Gemeinden Widen und Bellikon. Jene für den west- respektive talseitigen Dorfteil wird über die Unterdorfstrasse, die Hübelgasse und die Pflanzerfeldstrasse mit einer einseitigen Baustellenführung und Lichtsignalanlage zur Badenerstrasse in Richtung Bremgarten geführt, schreibt die Gemeinde auf ihrer Website.

Weil im Zentrum der Gemeinde Merenschwand ein Kreisel gebaut wird, ist die Durchfahrt durchs Dorf noch bis im nächsten Sommer gesperrt. Melanie Burgener

Auf der K260 in der Gemeinde Merenschwand wird an der Verzweigung Bremgarten-, Luzern- und Zürichstrasse der Kreisel Hirschen gebaut. Die Fahrt via Bremgarterstrasse durchs Dorf ist vom Restaurant Huwyler beziehungsweise vom Volg-Laden gesperrt. Die Verkehrsteilnehmenden werden mittels Umleitung über Benzenschwil–Muri oder Ottenbach–Aristau gewiesen. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis im kommenden November. Dann werden sie bis im August 2023 in die Zürichstrasse verlagert.

Weil auf der Aarauerstrasse in Sins noch der Deckbelag eingebaut werden muss, wird die Strecke zwischen dem Kreisel Bachtal und dem Einhornplatz während zweier Tage gesperrt. Melanie Burgener

Der neue Tunnel Letten in Sins wurde als Hauptprojekt der Südwestumfahrung bereits im vergangenen September eröffnet. Das lässt den Verkehr fliessen und entlastet die Situation im Dorfzentrum. Mit Wartezeiten müssen aber all jene noch immer rechnen, die, von Auw herkommend, über den Kreisel Bachtal in Richtung Einhornplatz fahren.

Im Rahmen der Bauphase 6 des kantonalen Strassenbauprojekts Südwestumfahrung werden dort aktuell die letzten Arbeiten an der Aarauerstrasse fertiggestellt und deren Belag saniert. Für den Einbau des Deckbelags muss die Kantonsstrasse ab dem Kreisel Einhorn in Richtung Muri bis zum neuen Kreisel Bachtal am Sonntag und Montag, 3. und 4. Juli, gesperrt werden.

In Unterlunkhofen wird die Zugerstrasse saniert. Aufgrund der Baustelle ist die Zufahrt nach Oberwil-Lieli derzeit gesperrt. Melanie Burgener

Seit Oktober des vergangenen Jahres wird in der Gemeinde Unterlunkhofen die Zugerstrasse (K262) saniert. Aktuell finden die Arbeiten am Knoten beziehungsweise der Einmündung Zugerstrasse/Oberwilerstrasse statt. Während der laufenden Bauphase 3.2 ist die Durchfahrt nach Oberwil-Lieli noch bis am 11. Juli gesperrt. Sie erhält den Oskar für die weiteste Umfahrung. Eine signalisierte Umleitung führt über Oberlunkhofen–Arni–Aesch–Birmensdorf in die Gemeinde auf dem Mutschellen.

Die Liegenschaften Restaurant Schindeli, Verzinkerei Unterlunkhofen AG und das Gebiet Huserhof sind über die Neuhuserhofstrasse und Laupenäckerstrasse erschlossen. Der restliche Verkehr zwischen Oberlunkhofen und Zufikon wird mit einem Lichtsignal geregelt.

Hier wurde im Mai die alten Bünzbrücke von 1928 im Rahmen der Sanierung und des Ausbaus der Angliker-/Nutzenbachstrasse abgebrochen und neu gebaut. Marc Ribolla

Der Ausbau, die Sanierung und die Umgestaltung der Angliker-/Nutzenbachstrasse (K 265) zwischen Villmergen und Wohlen befindet sich in der Bauphase 6. Bis im kommenden November ist die Bünzbrücke deshalb komplett gesperrt. Die Zu- und Wegfahrt in die Wilstrasse (Sportzentrum Niedermatten, Römer AG Bring’s) erfolgt über die Anglikerstrasse aus Villmergen.

Zufussgehende und Velofahrenden werden über den Sorenbühlweg und die Sandackerstrasse umgeleitet. Um diese schwächeren Verkehrsteilnehmenden zu schützen, werden der Sorenbühlweg ab Kreuzung Rigackerstrasse und die Sandackerstrasse ab der Kreuzung Stockackerweg für motorisierte Fahrzeuge gesperrt, heisst es in einem Schreiben. Auch die Nutzenbachstrasse wird ab der Kreuzung Wilstrasse für Motorfahrzeuge gesperrt, ausgenommen Baustellenverkehr. Die Zufahrt zur Badi erfolgt über die Allmendstrasse.

In Wohlen beim Knoten Zentralstrasse/Aargauerstrasse, bei der grossen Platane, wird ein Kreisel realisiert. Melanie Burgener

Auch innerorts von Wohlen sind die Bauarbeiten kürzlich wieder losgegangen. Beim Knoten Zentralstrasse/Aargauerstrasse auf der K 127 wird ein Kreisel realisiert. Die Arbeiten für das provisorische Verkehrsinventar, das voraussichtlich für die nächsten zehn Jahre bestehen bleiben soll, werden zirka sechs Wochen dauern. Die Strasse wird währenddessen aber weiterhin zweispurig befahrbar bleiben.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen