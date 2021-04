Bahnhof Wohlen 180 Tonnen «Strohgeflecht»: Jetzt bekommt der Bushof sein neues Dach Seit Anfang April wird das letzte grössere Teilstück der Neugestaltung Bushof/Bahnhofplatz in Wohlen gebaut: Das Dach des Bushofs. Es soll nicht nur dynamisch wirken wie die Busse, die darunter anhalten, sondern auch an die Wohler Strohindustrie erinnern. Andrea Weibel 17.04.2021, 05.00 Uhr

Man kann sich schon in etwa vorstellen, wie das Dach des Bushofs Wohlen, das derzeit gebaut wird, bald aussehen könnte. Pascal Bruhin

So langsam nimmt es Formen an, das Dach des neuen Bushofs in Wohlen. Bis am Freitag, 30. April, sollte das Rückgrat des neuen Daches fertig sein, wie die Gemeinde mitteilt. Für Baustellenfans ist es wieder spannend geworden. Seit die unterirdische Park-and-rail-Anlage, also die 110 Parkplätze fassende Tiefgarage, mit einem Dach abgedeckt wurde, gab es wenig zu sehen. Jetzt sind die Arbeiten am Bushofdach und vor allem deren Fortschritt wieder jeden Tag zu verfolgen.