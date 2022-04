Freiamt: Am 1. Mai öffnen die ersten Freibäder ihre Schwimmbecken

Badi-Umfrage Wassernixen aufgepasst: Am 1. Mai öffnen die ersten Freibäder im Freiamt ihre Schwimmbecken und Sprungtürme Bald kann in den Freiämter Badis wieder geplanscht und gebädelt werden. Villmergen und Bremgarten empfangen die ersten Badegäste bereits am Sonntag, 1. Mai, vielleicht sogar noch früher, gefolgt von Muri und Dietwil. Das Schlusslicht bildet Wohlen am 9. Mai. Die AZ hat nachgefragt. Alessia Fontana Jetzt kommentieren 26.04.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Badi Bremgarten ist zusammen mit jener in Villmergen die erste, die ihre Becken für die neue Saison öffnet. Und zwar am 1. Mai – oder sogar spontan noch etwas früher. Melanie Burgener (12.8.2021)

Das Wetter lässt im Moment zwar noch nicht so richtig an die Badi denken. Es regnet überall im Freiamt. Nicht nur die Bademeisterinnen und Bademeister hoffen, dass sich das bald ändert. Die Vorbereitungen für die Badegäste laufen schon auf Hochtouren.

Die Badi Bremgarten ist kurz vor der Eröffnung nur schwer zu erreichen. Dies liegt daran, dass das Bremgarter Freibad und die 20 Meter lange Breit-Rutschbahn voraussichtlich schon am 1. Mai wieder in Betrieb genommen werden. Roger Marti, Betriebsleiter des Hallen- und Freibads Isenlauf, sagt:

«Wenn die Wassertemperaturen Ende April bei über 20 Grad liegen, öffnen wir die Badi noch früher. Da unser Hallenbadpersonal sowieso vor Ort ist, sind wir sehr flexibel.»

Ein überfülltes Planschbecken und lange Warteschlangen vor der Rutschbahn bleiben in den ersten Wochen vermutlich aus. Marti sagt aus Erfahrung: «Es sind die abgehärteten Wasserratten, die dann mit dem Neoprenanzug ihre Längen schwimmen kommen.»

Die Freibäder sehnen sich nach Normalbetrieb

Die Badi Villmergen öffnet ebenfalls am 1. Mai. Pascal Rosa, stellvertretender Leiter der Bauverwaltung Villmergen, erhofft sich von der diesjährigen Badesaison ganz einfach «einen Normalbetrieb mit mehr Leuten, mehr Sonne und weniger Coronamassnahmen».

Auch in Villmergen freut man sich auf hoffentlich viele Badigäste. Printscreen (30.5.2017)

In Muri erhofft man sich ab dem 5. Mai auch wieder Normalbetrieb, nach den «vergangenen zwei Horrorjahren», wie sie Martin Burkart, Betriebsleiter des Freibads, nennt. Die Murianer Badi, mit der 86 Meter langen Rutschbahn und den drei Sprungtürmen, war laut Burkart in der vergangenen Saison nur zu 70 bis 75 Prozent ausgelastet. Er sagt:

«Ich wünsche mir, dass die Badegäste wieder offener sind und sich wieder ins Schwimmbad trauen.»

Die Badi Muri ist ready für die neue Saison. Melanie Burgener (25.4.2022)

In Dietwil, der kleinsten und südlichsten Badi im Freiamt, heisst man die Gäste zum ersten und letzten Mal zugleich an Muttertag, am 8. Mai, willkommen. Zum ersten Mal in dieser Saison und zum letzten Mal im alten Bad, da dieses im September für 3 Millionen Franken saniert wird.

Raphael Köpfli, Leiter der Einwohnerdienste in Dietwil, spricht mit seinem Wunsch für alle Badis im Freiamt: «Die Besucherzahlen haben uns im vergangenen Jahr nicht gerade euphorisch gestimmt. Deshalb wünsche ich mir dieses Jahr mehr Badibesuchende und jede Menge Sonnenstrahlen.»

Die Badi Dietwil ist eine der kleinsten im Aargau. Trotzdem kommen an schönen Tagen bis zu 300 Gäste her, um sich abzukühlen. Nach der kommenden Saison wird sie saniert. Melanie Burgener (20.7.2021)

In Wohlen gaukeln zuerst Modellschiffe auf dem Wasser

Um Fabian Zehnder, den neuen Betriebsleiter des Schüwo-Parks Wohlen, zu erreichen, waren zwei Anläufe nötig. Beim ersten war er unauffindbar, da er sich irgendwo zwischen den Schwimmbecken und Wiesen des Schüwo-Park-Areals aufhielt. Beim zweiten Versuch ertönte seine aufgestellte Stimme am Telefon.

Darum öffnet die Wohler Badi erst am 9. Mai: Am Wochenende davor findet das traditionelle Schaufahren des aargauischen Schiffsmodellbau-Klubs statt. zvg

Auf die Frage, wieso die Badi erst am Montag, 9. Mai, die ersten Gäste empfängt, erklärte er: «Die Badi wird erst am Montag nach Muttertag geöffnet, da am Wochenende davor noch Hunderte Modellschiffe auf dem Wasser herumgaukeln.» Am 7. und 8. Mai findet das jährliche Modellschiff-Schaufahren statt. Dann ist alles, vom Kriegsschiff über den Raddampfer und Windjammer bis zum Fischkutter, in der Badi Wohlen zu bestaunen – allerdings alles in kleiner bis winziger Ausführung, organisiert vom aargauischen Schiffsmodellbau-Klub.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen