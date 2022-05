Freiämter erhalten auch die zweite Rose der Bachelorette

Bachelorette 2022 Kandidaten streiten sich ums Zimmer – die zwei Freiämter nehmen sich ganz clever ein anderes Angelo, 28, aus Bremgarten und Luca, 24, aus Rudolfstetten haben wieder eine Nacht der Rosen überstanden. Sie haben der Bachelorette Yuliya bewiesen, dass sie nicht nur mutig und romantisch sind, sondern es auch nicht nötig haben, sich ums Zimmer zu prügeln. Andrea Weibel 02.05.2022, 22.45 Uhr

Die Freiämter Angelo aus Bremgarten (links) und Luca aus Rudolfstetten punkten mit Charme statt Macho-Gehabe – und sichern sich so auch noch das beste Zimmer. zvg

Es ist schon fast Tradition: In jeder Staffel der Bachelorette artet die Zimmerwahl an einem der schönsten Orte der Welt, diesmal in Thailand, in Handgreiflichkeiten aus. Wie die Gnus am Wasserloch kämpfen die Männer um den besten Platz. In diesem Fall ums schönste Zimmer. Dabei sind – die Offstimme betont es extra – alle Zimmer schön.

In der zweiten Folge der Bachelorette sind es von Anfang an die Freiämter, die Köpfchen statt Testosteron beweisen. Wobei, so viel Köpfchen ist nicht nötig, um ins zweite Zimmer zu rennen, statt ins allererste, wie es alle anderen Gnus tun. Bei dieser Beschreibung wird schnell klar: Es braucht nicht viel, um bei einer Staffel Bachelorette besser dazustehen als alle anderen.

So haben es Angelo, der 28-jährige Elektrozeichner aus Bremgarten, und Luca, der 24-jährige Koch aus Rudolfstetten, schon in den ersten Minuten geschafft, sich mit wenig geistigem Aufwand von der Herde abzuheben. Ihr Bonus: Sie haben auch noch eines der schönsten Zimmer direkt am Pool für sich gewinnen können. Ganz ohne darum zu kämpfen.

So einfach ist es, die Bachelorette zu beeindrucken

In wenigen Sätzen ist klar geworden, wie spannend auch diese Bachelorette-Folge ist. Denn es geht genau gleich weiter. An der anschliessenden Poolparty will jeder Kandidat möglichst viel Haut seiner angebeteten Yuliya anfassen. Sie alle wollen ihr zeigen, wie gut sie tanzen und ihre Körper an ihrem reiben können.

Angelo bringt Yuliya den ersten Drink. Ein wahrer Gentleman. zvg

Auch hier sind es wieder die beiden Freiämter, die sich von der Horde abheben. Zuerst tut dies Angelo ganz einfach, indem er Yuliya den ersten Drink bringt. Sie ist hin und weg von so viel Charme.

Als Zweites schnappt sich Luca die Bachelorette und bittet sie um ein persönliches Gespräch. Unter Buhrufen der Gnu-Herde erzählen sie sich von ihren Familien. Luca berichtet, dass sich seine Eltern getrennt haben, als er sechs Jahre alt war. Und dass er einen Strassenhund aus Italien adoptiert habe, der ihm ans Herz gewachsen sei.

Luca schenkt der Bachelorette ein goldenes Herzchen an einer Kette. Das macht Eindruck. zvg

Apropos Herz: Als hätte er die Überleitung geplant, schenkt er ihr ein kleines goldenes Herz-Anhängerchen an einer Kette mit den Worten: «Das hast du dir verdient, denn du hast in dem Moment, als ich aus dem Auto stieg, in meinem Herz eingeschlagen.»

Das Freiamt darf weiter hoffen

Beinahe hätte sich Luca mit dieser Überraschung ein Date mit der Bachelorette gesichert. Wer könnte es sein, der noch mehr Eindruck auf sie gemacht hat? Genau, Angelo. Freudestrahlend darf der Freiämter mit ihr Wein trinken und Sushi mit den Händen essen.

Angelo hat sich ein Date mit der Bachelorette verdient. Er ist hin und weg. zvg

Er scheint sehr verliebt, zeigt sich aber auch sehr schüchtern. Ein echtes Gespräch kommt kaum zustanden. Aber lieber Angelo, keine Panik, die Gespräche bei der Bachelorette wirken sowieso meist unnatürlich, da ja ständig ein Kamerateam die Turteltauben irritiert. Dennoch hat er einen guten Eindruck bei der Bachelorette hinterlassen.

Angelo (links) und Luca erhalten beide eine Rose. Sie werden damit auch in der nächsten Folge zu sehen sein.

Kurz zusammengefasst: Ab dann gehen die beiden Freiämter etwas in der Masse unter. Auch diesmal gilt, dass das im Grunde gut ist, denn die meisten anderen fallen höchstens durch schlechte Sprüche und Macho-Gehabe auf. Angelo und Luca erhalten auch am Ende der zweiten Folge beide eine Rose. Das Freiamt darf also weiter hoffen, dass einer der beiden am Ende die Bachelorette Yuliya für sich gewinnen wird. Denn ja sicher, das interessiert ganz bestimmt das ganze Freiamt.

Die nächste Folge Bachelorette kommt am Montag um 20.15 Uhr auf 3+.