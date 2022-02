Die provisorische Sammelstelle lockt in Auw Abfallsünder an

Auw Die provisorische Sammelstelle lockt Abfallsünder an – der Gemeinderat appelliert an die Bevölkerung Seit Juli des vergangenen Jahres ist das Dach des Entsorgungscenters in Auw beschädigt. Seither steht der Bevölkerung eine provisorische Entsorgungsstelle zur Verfügung. Dort wird immer wieder illegal kostenpflichtiger Abfall entsorgt. Nathalie Wolgensinger Jetzt kommentieren 09.02.2022, 05.00 Uhr

Seit Juli letzten Jahres ist die Abfallsammelstelle Auw geschlossen, die Einwohnenden können ihre Abfälle an der provisorischen Sammelstelle vor der Halle entsorgen. Nathalie Wolgensinger

Der vergangene Sommer war nicht nur regnerisch, er hinterliess mit heftigen Gewittern und Sturmböen auch deutliche Spuren im Freiamt. In Auw beschädigte einer dieser Gewitterstürme im Juli des letzten Jahres das Dach des Recyclingcenters.

Die Schäden, die der Sturm anrichtete, waren derart gross, dass die Halle nicht mehr benutzt werden kann. Die Verantwortlichen der Gemeinde Auw und der Betreiber der Sammelstelle, die Leisibach Entsorgung, richteten deshalb eine provisorische Sammelstelle vor der Halle ein.

Die provisorische Sammelstelle wurde in der Vergangenheit als illegales Mülldepot missbraucht. zvg

Gemeindeschreiber Stefan Schumacher sagt: «Die Risi Immobilien, die Besitzerin der Halle, hat entschieden, die Liegenschaft nicht reparieren zu lassen. Eine Sanierung wäre unverhältnismässig.» Der Entscheid, die Sammelstelle fürs Erste als Provisorium zu führen, wurde von der Gemeinde und der Firma Leisibach gemeinsam gefällt.

Das ermöglicht es den Auwerinnen und Auwern ihre gebührenfreien Abfälle wie etwa Glas, Dosen, Papier oder Altkleider weiterhin im Dorf zu entsorgen. Gebührenpflichtige Artikel müssen in die nächste Entsorgungsstelle nach Muri oder Hochdorf gefahren werden.

Die Sammelstelle ist frei zugänglich

Die Fahrt nach Muri oder Hochdorf scheint aber einigen Einwohnenden ein zu weiter Weg zu sein. So kam es in der Vergangenheit regelmässig vor, dass Plastikstühle, Lampen, kaputte Elektrogeräte, Matratzen oder alte Pfannen illegal deponiert wurden. Alles Abfall, der dort nicht hingehört und der dann von den Mitarbeitenden der Gemeinde oder der Firma Leisibach entsorgt werden musste. Die provisorisch eingerichtete Sammelstelle ist frei zugänglich und wird nicht überwacht.

Das Provisorium der Auwer Abfallsammelstelle. Nathalie Wolgensinger

Gemeindeschreiber Stefan Schumacher sagt: «Bisher konnten wir noch niemanden auf frischer Tat ertappen. Wenn das aber der Fall ist, dann werden wir die Abfallsünder büssen.» Die einzige Handhabe, welche die Gemeinde derzeit hat, ist, den illegal deponierten Abfall möglichst rasch wegzuräumen, um nicht weitere Nachahmer anzulocken und an das Gewissen der Auwerinnen und Auwer zu appellieren, dies künftig zu unterlassen.

Bis die neue Sammelstelle steht, braucht es noch Geduld

Das Provisorium an der Grossächerstrasse wird wohl noch länger bestehen bleiben. Der Besitzer der Halle hat sich entschieden, das beschädigte Dach nicht mehr reparieren zu lassen. Er wird die Halle deshalb in nächster Zeit abreissen lassen, das entsprechende Baugesuch wurde bereits bewilligt.

Damit warnt die Gemeinde davor, illegal kostenpflichtigen Abfall zu entsorgen. Nathalie Wolgensinger

Derzeit befinde man sich im Gespräch mit dem Hallenbesitzer, der am selben Standort eine ähnliche Liegenschaft erstellen will, erzählt Stefan Schumacher. Noch sei aber nicht klar, wie gross diese werde und wo die Entsorgungsstelle untergebracht werden könnte. Fest steht aber, dass das bisherige System nicht weitergeführt werden kann. Schumacher sagt:

«Bisher konnte man bequem mit dem Auto in die Halle fahren und die Abfälle entsorgen. Das war natürlich eine Luxuslösung.»

Denkbar sei, dass die Sammelstelle künftig in einem gedeckten Aussenbereich der neu erstellten Halle zu stehen komme. Der Gemeinderat beschäftige sich nun damit, Ideen zu sammeln, wie die künftige Entsorgungsstelle aussehen könnte. Geprüft werde auch, ob die Gemeinde Auw die Sammelstelle in Eigenregie führen oder diese Dienstleistung weiterhin an eine Firma auslagern soll, wie sie dies bisher tat, so Schumacher.

