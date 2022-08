Claudia Amgwerd eröffnet den Lade am Bach in Auw.

Auw Die Primarlehrerin, die ihr Wohnzimmer in einen Laden samt Café umwandelte Claudia Amgwerd aus Auw war auf der Suche nach einer beruflichen Veränderung. Während ihrer Meditationsferien kam ihr die Idee eines eigenen kleinen Ladens samt Café. Ihre Bedingung: Im «Lade am Bach» sollen sich die Leute wohlfühlen und die Produkte möglichst lokal sein. Melanie Burgener 25.08.2022, 05.00 Uhr

Claudia Amgwerd hat in Auw ihren «Lade am Bach» mit Café eröffnet. Sie verkauft lokale und biologische Produkte und bietet auch Kaffee und Kuchen an. Melanie Burgener

Heimelig, gemütlich und ein bisschen so, als sässe man in einer warmen Stube. So fühlt es sich an, wenn man nachmittags bei Claudia Amgwerd im «Lade am Bach» sitzt und einen Kaffee geniesst oder durch die Spezialitäten in ihren Regalen stöbert.

Die kleine «Lieblingsbücher»-Ecke, das hellblaue Sofa und das Klavier gleich beim Eingang – Amgwerd hat an der Bergstrasse 6 in Auw geschaffen, was sie im Dorf schon immer vermisst hat. «Es gibt bereits ein Restaurant und eine Bar in Auw, aber die sind auf andere Gäste ausgerichtet», erzählt die 39-Jährige.

Der «Lade am Bach» erinnert noch immer an das Wohnzimmer, das er bis vor kurzem war. Melanie Burgener

Dass ausgerechnet sie diejenige sein wird, die das Dorf mit einem solchen Angebot bereichert, das hätte Amgwerd bis vor einem Jahr nicht gedacht. «Klar war für mich nur, dass ein Wechsel ansteht», erzählt die Primarlehrerin. Zuerst sah sie diesen in der Aufgabe einer Schulleiterin, «doch irgendwie wollte das nicht so recht gelingen. Zudem wollte ich etwas finden, das mir wirklich Freude bereitet», sagt sie. Dieses etwas sollte der «Lade am Bach» inklusive Café sein.

In ihren Regalen stehen nur sorgfältig ausgewählte Produkte

Die Eingebung dafür hatte sie in einem Meditationsurlaub. «Im vergangenen Oktober bin ich dort hin, mit dem Ziel herauszufinden, was ich tatsächlich möchte», erinnert sie sich. «Und das ist herausgekommen», sagt sie strahlend und schaut sich in ihrem kleinen Lokal um.

Der Kuchen zum Kaffee stammt aus Corinnes Backwelt aus Auw. Melanie Burgener

Innert weniger als einem Jahr zügelte Claudia Amgwerd ihre ehemalige Küche samt Wohnzimmer ins obere Stockwerk des Hauses und wandelte die Räumlichkeit in ein Ladencafé um, das sie am 6. August eröffnete. Die Produkte für ihre Regale habe sie sorgfältig ausgewählt, so zum Beispiel Tomatensaucen im Glas, Alpenkräuter, Bio-Prosecco und handgemachte Geburtstagskarten. Der Kuchen und die Macarons stammt von «Corinne's Backwelt» aus dem Dorf, auch Produkte vom Hoflädeli Auw gibt es.

«Für mich war von Anfang an klar, dass ich möglichst nachhaltige Produkten anbiete», sagt sie. «Und sehr guten Kaffee», ergänzt sie lachend, während ihre Mühle die Biobohnen für den soeben von einer Kundin bestellten Cappuccino mahlt. Nebenbei zupft sie frische Minzblätter für den Alpenkräutersirup.

Die Kundschaft ist aufgefordert, ihre Wünsche und Produkte einzubringen

Was ihre Kundschaft kauft, soll möglichst aus dem Dorf oder der näheren Umgebung stammen, die Lebensmittel wenn möglich auch bio sein – «wobei mir lokal doch noch etwas wichtiger ist als bio», ergänzt Amgwerd. Dafür suche sie auch immer noch den Kontakt mit der Dorfbevölkerung. «Bereits vor meiner Eröffnung habe ich einige Dorfbewohnende getroffen, die selbst Produkte herstellen und diese in meinem Laden verkaufen möchten. Das hat mich sehr gefreut», sagt sie.

In den Regalen stehen lokale Produkte. Melanie Burgener

«Das Sortiment wird und soll sich in den nächsten Jahren auch noch weiter verändern», ergänzt Amgwerd. Sie ergänzt:

«Ich habe einfach mal mit Produkten gestartet, die ich mag und selbst im Haushalt benütze.»

Ziel sei es aber, dass das Dorf das Angebot mitbestimmen könne.«Ein paar Sachen habe ich bereits ausgetauscht, so zum Beispiel das Brot.» Am Samstag gibt es im «Lade am Bach» jeweils frisches Brot vom Hoflädeli. «Bisher haben wir helles Brot angeboten. Doch wir merkten, dass sich die Kundschaft eher dunkles mit Körnern oder Dinkelmehl wünscht», erklärt sie.

Ab Sommer 2023 wird der Laden täglich geöffnet sein

Im Rahmen der Nachhaltigkeit habe sie natürlich auch das Thema Abfall im Hinterkopf. «Ich führe keinen Zero-Waste-Laden, aber ich möchte meine Kundschaft gerne dazu inspirieren, Produkte auszuprobieren, deren Verpackung nachhaltig ist und die sie bisher vielleicht nicht kannten», sagt sie.

Der kleine Garten vor dem Geschäft lädt zum gemütlichen Nachmittagskaffee ein. Melanie Burgener

Die Rückmeldungen, die Amgwerd seit ihrer Eröffnung von den Auwerinnen und Auwer erhalten hat, sind durchwegs positiv. «Viele, vor allem Frauen, haben wie ich einen Ort vermisst, an dem man sich nachmittags treffen kann», erzählt sie. Auch das Angebot aus der Region stosse auf Anklang.

Aktuell hat das kleine Geschäft an der Bergstrasse 6 nur montags von 9 bis 12 Uhr und von 13 bis 17 Uhr, am Dienstagnachmittag von 13 bis 17 Uhr und am Samstagmorgen von 8 bis 13 Uhr geöffnet. Nebenbei arbeitet Claudia Amgwerd noch immer als Primarlehrerin. «Ab Sommer 2023 möchte ich jedoch nur noch von meinem Laden leben», sagt sie.

Claudia Amgwerd achtet in ihrem Laden auch auf möglichst nachhaltige Verpackungen, zum Beispiel wiederverwendbares Glas. Melanie Burgener