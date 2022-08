Die Auwer Pfarrkirche wird renoviert

Auw Dach und Risse in der Fassade werden renoviert: Die Pfarrkirche ist bald auch ein Zuhause für Mauersegler Die Aussenrenovierung der Pfarrkirche St.Nikolaus in Auw schreitet voran. Dass die Fassaden, der Turm und die Turmuhr renoviert werden, ist nicht nur dem Zahn der Zeit zuzuschreiben, sondern auch dem Hagelzug vom Juni 2021, welcher eine Seite des Dachs der Kirche fast vollständig zerstörte. Nathalie Wolgensinger 10.08.2022, 05.00 Uhr

Noch versperrt ein Gerüst die Sicht auf die Kirche. Im Herbst sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Nathalie Wolgensinger

Die Einwohnerinnen und Einwohner von Auw haben sich mittlerweile daran gewöhnt, dass ein Teil des Daches ihrer katholischen Kirche mit einer Plane abgedeckt ist. Notwendig wurde diese Massnahme nach dem schweren Unwetter, welches das Oberfreiamt im Juli des vergangenen Jahres heimsuchte. Kirchenpflegepräsident Martin Casagrande erzählt:

«Der Hagel richtete Schaden am Dach an. Damit die Nässe nicht in die Kirche eindringt, wurde eine Plane darüber gespannt.»

Nun ist der weisse Plastik weg und das Dach erstrahlt im neuen Glanz. Es wurde in Verlauf der vergangenen Wochen mit Biberschwanzziegeln abgedeckt. Noch ist die 1705 erbaute Kirche aber vollständig eingerüstet. Die Aussenrenovierung des Gotteshauses befindet sich nach wie vor im Gange.

Kirchenpflegerin Cornelia Caplazi und Kirchenpflegepräsident Martin Casagrande vor dem Eingang zur Pfarrkirche St.Nikolaus. Nathalie Wolgensinger

Letztmals renoviert wurde die Fassade der Barockkirche in den Jahren 1983 und 1984. Kirchenpflegerin Cornelia Caplazi sagt: «Der Zahn der Zeit hat im Verlauf der vergangenen vierzig Jahren an der Fassade genagt, sie weist unter anderem Risse auf.» Die Kirchenpflege führte die Renovation der Aussenfassade schon länger auf seiner Liste. Vakanzen innerhalb des Gremiums sorgten aber dafür, dass das Vorhaben immer wieder hinausgeschoben werden musste.

Ein idealer Zeitpunkt, um Synergien zu nutzen

Es sind Risse in der Fassade, die ausgebessert werden müssen. Nathalie Wolgensinger

Die Arbeiten sind aufwendig und entsprechend kostenintensiv. In die Hände spielte der Kirchgemeinde, dass die Reparatur des beschädigten Dachs keinen Aufschub ertrug und die Aargauische Gebäudeversicherung zusagte, sich an den Kosten zu beteiligen. Der Zeitpunkt war also ideal, um Synergien zu nutzen und der Kirchgemeindeversammlung im November des vergangenen Jahres den Kredit von 680'000 Franken zur Abstimmung zu unterbreiten. Die Stimmberechtigten hiessen diesen kommentarlos gut.

Seit April dieses Jahres ist die Kirche von einem Baugerüst umgeben. Nebst den Rissen in der Fassade muss der Kitt in den Fensterrahmen ersetzt und die Zifferblätter der Uhr aufgefrischt werden. Die Mechanik der Turmuhr wird ebenfalls revidiert. Die Turmkugel musste für die Reparatur entfernt werden.

Ein weiteres Beispiel für die dringend notwendige Aussenrenovation. Nathalie Wolgensinger

Cornelia Caplazi erzählt: «In der Kugel befinden sich Dokumente, die man bei vergangenen Sanierungsarbeiten darin deponiert hat. Die ältesten stammen aus dem Jahre 1835. Wir werden Dokumente als Zeitzeugen der jetzigen Restaurierung zusammenstellen und diese dann in der reparierten Kugel in der Turmspitze deponieren.»

Ein neues Zuhause für Mauersegler wird geschaffen

In die Planung der Renovationsarbeiten wurden nicht nur Denkmalpflege und ein spezialisierter Architekt einbezogen. Fachleute kümmerten sich um die Fledermäuse, die bis anhin im Kirchendach lebten. Sie kamen zum Schluss, dass die Tiere durch die Arbeiten nicht gestört werden. Dem Vorschlag, den bedrohten Mauerseglern Nester zur Verfügung zu stellen, kam die Kirchenpflege gerne nach.

Der Innenraum der katholischen Kirche erstrahlt in vollem Glanz. Nathalie Wolgensinger

Wie der Abschluss der Arbeiten gefeiert wird, das steht noch nicht fest. Darüber können sich die Beteiligten noch etwas Gedanken machen. Im Oktober, so prognostiziert Cornelia Caplazi, sollte es dann so weit sein.