12-jähriger Fahrradfahrer angefahren -Zeugenaufruf

Auw 12-jähriger Fahrradfahrer angefahren -Autoinsassen gesucht Am Samstagabend kam es in Auw zu einer Kollision zwischen einem Fahrradfahrer und einem Auto. Der Fahrradfahrer stürzte. Er blieb unverletzt. Die Insassen des Autos werden gesucht. 20.03.2022, 10.42 Uhr

Der Unfall ereignete sich am Samstag, 19. März, 17:30 Uhr, in Auw. Der auf der Bergstrasse fahrende 12-jährige Fahrradfahrer bog in die Alikonerstrasse ein, als er von einem vom Dorfzentrum her auf der Alikonerstrasse nahenden Auto am Hinterrad touchiert wurde. Dabei stürzte der Fahrradfahrer. Die Insassen des Wagens entfernten sich, ohne ihre Personalien zu hinterlassen. Der Fahrradfahrer blieb unverletzt. Es entstand allerdings ein Sachschaden.