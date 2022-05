Vier Maturanden wurden vom Freiämter Rotary Club ausgezeichnet.

Auszeichnung Wohlen Melanie Pellegrino stellte Silbernanopartikel im Labor her und begeisterte damit die Jury des Rotary Clubs Vier Maturandinnen und Maturanden haben aussergewöhnlich viel Zeit, Arbeit und Engagement bewiesen und wurden deshalb vom Freiämter Rotary Club mit einem Preis ausgezeichnet. Die Siegerin beeindruckte mit ihrer Arbeit ihre Chemielehrerin. Nathalie Wolgensinger 04.05.2022, 05.00 Uhr

Sie freuen sich über die Auszeichnungen für ihre Maturaarbeiten: Piet Hoppler, Chiara Buzzi di Marco, Christoph Koch (Rotary Club Freiamt), Melanie Pellegrino, Justin Kuhn und Matthias Angst, Rektor der Kantonsschule Wohlen (von links). Nathalie Wolgensinger

Sie habe Melanie Pellegrino in ihrer Begeisterung für das Thema immer mal wieder Stoppen müssen, erzählte Fachlehrerin Mirella Degiacomi in ihrer Laudatio begeistert. Die Chemielehrerin betreute die Schülerin und ihre Maturaarbeit mit dem Titel «Silbernanopartikel – Synthese und Anwendung als antimikrobielle Beschichtung».

Melanie Pellegrino habe nur so vor Ideen gesprüht und hätte daraus gleich drei Arbeiten machen können, so Degiacomi weiter. Die Idee zu ihrer aussergewöhnlichen Arbeit hatte die Maturandin während der Pandemie. Am Anfang stand nämlich die Idee, ein Produkt zu entwickeln, das die Oberfläche ihres Handys von Bakterien und Viren befreit. Möglich machen sollten dies Silbernanopartikel.

Im Labor der Kantonsschule tüftelte sie an dieser Idee und stellte selber Silbernanopartikel her. In einem weiteren Schritt konnte sie deren antibakterielle Wirkung nachweisen. Dass ihr das gelang, so unterstrich ihre Fachlehrerin, sei keine Selbstverständlichkeit und zeuge von ihrem Ehrgeiz. Sie habe den Zeitaufwand tatsächlich etwas unterschätzt, verriet Pellegrino bei der Präsentation ihrer Arbeit verschmitzt lächelnd. Sie erhielt für den geleisteten Effort den ersten Preis.

Einen Podcast über Armut gemacht

Nicht minder ambitioniert ist die Arbeit von Chiara Buzzi di Marco, die den zweiten Platz belegt. Sie produzierte einen Podcast zum Thema «Arme reiche Schweiz, Podcast über die subjektiven Gründe und Folgen für Armut in der Schweiz».

Die Idee dazu entwickelte sie während ihres Austauschjahres in Argentinien, wo sie eine neue Sichtweise auf das Thema erhielt. Zurück an der Schule beschloss sie, die Armut zum Inhalt ihrer Maturaarbeit zu machen. Um die Sorgen und Nöte der Betroffenen möglichst authentisch zu transportieren, wählte sie die Form eines Podcasts. Ihre Gespräche mit Armutsbetroffenen gehen unter die Haut und sie zeigen eindringlich auf, wie schwierig es ist, sich aus dieser Abwärtsspirale zu befreien.

Christoph Koch überreichte im Namen des Rotary Clubs Freiamt die Preise. Nathalie Wolgensinger

Sie stellte unter anderem fest: Es ist ein Risikofaktor, in einem armen Elternhaus aufzuwachsen. Von Armut betroffen sind hauptsächlich Familien mit Kindern und Alleinerziehende. Damit man als Zuhörende die Interviews mit Armutsbetroffenen einreihen kann, führte Chiara Buzzi di Marco auch noch ein Gespräch mit einer Sozialarbeiterin.

Anerkennungspreis für eine Komposition

Piet Hoppler ging in seiner Arbeit der Frage nach: «Dilemma Organspende. Wieso mangelt es an Organspendenden trotz allgemeiner Befürwortung?» Er beschäftigte sich darin eingehend mit dem Thema und sprach mit einer Ärztin, die Mitglied der Ethikkommission ist. Fachlehrerin Esther Burkert, welche die Maturaarbeit betreute, war voll des Lobes für Piet Hopplers Arbeit. Es sei ihm gelungen, sich dem Thema auf verschiedene Weisen zu nähern und die Diskrepanz aufzuzeigen.

So erwähnte Piet Hoppler bei der Präsentation seiner Arbeit, dass viele Angehörigen damit hadern, einen derart wichtigen Entscheid zu treffen. Sein Fazit war: «Die breite Masse hat kein Problem mit der Organspende, die meisten kümmert es einfach nicht.» Seine Arbeit wurde mit dem dritten Preis ausgezeichnet.

Insgesamt wurden zwölf Arbeiten eingereicht. Den Anerkennungspreis erhielt Justin Kuhn verliehen für seine Komposition unter dem Titel: «Piano-Kompositionen – zwei Klavierstücke inspiriert von zwei Fotos».

Christoph Koch vom Rotary Club Freiamt freute sich über das hohe Niveau der eingereichten Beiträge. Diese werden vom Serviceclub jährlich mit einem Preisgeld ausgezeichnet.