Der Wohler Simon Heusser erhält den Sozipreis

Auszeichnung Vor dem Abriss bewahrt und ein Bijou daraus gemacht: Der Wohler Simon Heusser erhält den Freiämter Sozipreis Simon Heusser, einen wahren Idealisten, zeichnete die SP des Bezirks Bremgarten mit ihrem diesjährigen Sozipreis aus. Der Wohler rettete das Wohler Seckelmeisterhaus nicht nur vor dem Abriss. Er verwandelte es in ein historisch wertvolles Gebäude. Nathalie Wolgensinger 13.03.2022, 12.11 Uhr

Simon Heusser (mit Couvert) erhält den 20. Sozipreis von Jurymitglied Rosmarie Groux (rechts) und von SP Bezirksparteipräsident Stefan Dietrich. Links Heussers Partnerin Eliane Welte. Nathalie Wolgensinger

Leidenschaft und Engagement attestierte SP Bezirkspräsident Stefan Dietrich dem diesjährigen Preisträger des Sozipreises Simon Heusser. Seit zwanzig Jahren zeichnet die SP des Bezirks Bremgarten damit aussergewöhnliches soziales Engagement aus. In den vergangenen Jahren wurden unter anderem der Verein Gnadenthal, der Biolandwirt Roger Gündel aus Oberwil-Lieli und der Zufiker Verein «Alli mitenand» für ihr Wirken ausgezeichnet.

Nun also war es Simon Heusser, der am Freitagabend ins «Rössli» geladen wurde, um das Preisgeld von 500 Franken und viel Lob für seine aussergewöhnliche Arbeit entgegenzunehmen.

Das Seckelmeisterhaus vor der Sanierung Simon Heusser Und nach der Sanierung. Andrea Weibel Die einzige Wasserstelle im Haus war in der Küche. Heute befindet sich dort das Badezimmer. Simon Heusser Überall lassen sich die Spuren des ehemaligen Hauses ablesen. Andrea Weibel Alle drei Wohnungen verfügen über moderne Küchen. Andrea Weibel Besuch auf der Baustelle. Chris Iseli (7. Februar 2019) Einen Teil der alten Tapeten legte Heusser frei. Verena Schmidtke 8000 Stunden Eigenleistung steckte Heusser in sein Herzensprojekt. Chris Iseli

Was der 34-Jährige erschuf, ist einzigartig. Der gelernte Möbelschreiner bewahrte das historische Seckelmeisterhaus an der Wohler Steingasse nicht nur vor dem Abriss, er sanierte es während dreieinhalb Jahren fachmännisch. Und zwar so gut, dass das Haus mit Baujahr 1805 unter Denkmalschutz gestellt wurde.

Dreieinhalb Jahre lang arbeitete er an der Sanierung

Stefan Dietrich sagte anlässlich der Preisübergabe:

«Historische Bauten sind Identitäts- und Gemeinschaftsstiftend, sie verbinden uns mit der Vergangenheit.»

Dass das Haus an der Steingasse 47 an die Vergangenheit erinnert, ist das Verdienst Heussers. Das Seckelmeistserhaus ist eine der wenigen historischen Liegenschaften, die in Wohlen überlebt haben.

Erbaut worden ist es von 1803 bis 1805 für den damaligen Aargauer Kantonsrat und Wohler Seckelmeister Anton Isler. Lange Zeit war es Wohnhaus und Gaststätte zugleich. Die Steingasse war damals Teil der wichtigen Verkehrsachse von Bern nach Zürich. Reisende haben sich dort vor dem steilen Aufstieg verpflegt und ihre Pferde getränkt.

Simon Heusser aus Wohlen erhält den 20. Sozipreis für seinen Einsatz zu Gunsten des Seckelmeisterhauses. Nathalie Wolgensinger

In der Mitte des 19. Jahrhunderts wechselte die Liegenschaft in den Besitz der Familien Lüthy, die es zu einem Zweifamilienhaus umbauten. Das Haus stand lange leer, bis es Simon Heusser 2017 kaufte und ihm neues Leben einhauchte. Während dreieinhalb Jahren arbeitete der junge Mann an der Sanierung des altehrwürdigen Hauses und realisierte darin drei Wohnungen.

Rosmarie Groux, die gemeinsam mit Ursi Arpagaus und Erika Obrist in der Jury des Sozipreises mitarbeitet, sagte: «Es ist wichtig, dass es solche Häuser gibt.» Sie zeigte sich beeindruckt vom Idealismus und dem Mut der Entschlossenheit, die Simon Heusser mit diesem Projekt unter Beweis stellte. Abschliessend wollte sie noch wissen: «Spukt es denn in diesem Haus?» Simon Heusser verneinte lachend und fügte an: «Es hat aber eine sehr gute Ausstrahlung.»