Sins ist neu eine Energiestadt

Auszeichnung Auch Sins darf sich jetzt Energiestadt nennen – «das hat Vorbildcharakter für andere Gemeinden» Die Gemeinde Sins engagiert sich für eine nachhaltige Energiepolitik und hat nun das Label Energiestadt vom entsprechenden Trägerverein überreicht bekommen. Eine Auszeichnung, die nicht nur Sins, sondern auch Regierungsrat Stephan Attiger freut. Marc Ribolla 27.06.2021, 05.00 Uhr

Bei der Übergabe des Labels Energiestadt an die Gemeinde Sins (von links): Regierungsrat Stephan Attiger, Gemeindeammann Josef Huwiler und Urs Raschle (Energiestadt). Marc Ribolla

Vor etwas mehr als sieben Jahren war die Zeit noch nicht reif – obwohl sie damals im Gemeinderat ein erstes Mal über das Label Energiestadt diskutiert hätten, sagt der Sinser Gemeindeammann Josef Huwiler. Beim Wärmeverbund war man gerade im Abschluss, es gab Veränderungen bei der Entsorgung oder der Mobilität.

Erst 2018 nahm man den Ball wieder auf. «Wir wollten es genauer wissen», so Huwiler, und die Sinser setzten sich mit dem Trägerverein Energiestadt in Kontakt. Dieser versteht sich seit 30 Jahren als Kompetenzzentrum für die lokale Energie- und Klimapolitik in der Schweiz.

Ein Fernziel ist das Gold-Label

Die verschiedenen Sinser Anstrengungen in der kommunalen Energie- und Klimapolitik haben nun gefruchtet. Die Gemeinde erfüllt 57 Prozent der Vorgaben und darf sich ab sofort Energiestadt nennen. Die Limite für das Label liegt bei 50 Prozent. Bewertet werden die sechs Bereiche «Entwicklungsplanung, Raumordnung», «Kommunale Gebäude, Anlagen», «Versorgung, Entsorgung», «Mobilität», «Interne Organisation» und «Kommunikation, Kooperation».

Ammann Huwiler sagt: «Wir sind stolz auf die Punktzahl, aber es hat noch Potenzial nach oben. Wir können uns auf guter Basis relativ schnell verbessern.» Er nennt als Beispiel eine Energiekommission, die bald entstehen soll. Das Ziel sei es, in vier Jahren bei der nächsten Überprüfung 75 Punkte zu erreichen. Das würde dann das Gold-Label der Energiestadt bedeuten.

Die Urkunde überbrachte Energiestadt-Vorstandsmitglied Urs Raschle. Er lobte den Einsatz von Sins:

«Ein solches Label bekommt man nicht von heute auf morgen. Es ist ein Prozess dahinter und braucht das Bewusstsein der Bevölkerung.»

Raschle betonte, dass es jeden Ort in der Schweiz brauche, um das Klimaziel eines Netto-Null-Ausstosses von CO 2 bis ins Jahr 2050 zu erreichen. An den Sinser Ammann gerichtet sagte er: «Um es mit dem Fussball zu vergleichen: Ihr seid jetzt in der Meisterschaft angekommen. Das Ziel von 75 Punkten wäre dann die Champions League. Es gilt drum, dran zu bleiben.»

Die Gemeinde Sins darf sich ab sofort Energiestadt nennen. Marc Ribolla

Zurzeit gibt es schweizweit 464 Energiestädte, darunter 66 mit dem Gold-Standard. Im Kanton Aargau sind es deren 30. Nebst Sins gehören im Freiamt momentan auch Niederwil, Mühlau, Besenbüren und Auw dazu. Raschle lobte speziell die Dichte an Energiestädte im Oberfreiamt.

Den weiten Weg in die Region nahm auch der Aargauer Umweltminister Stephan Attiger auf sich. Denn eine neue Energiestadt ist auch für den Kanton von Bedeutung. «Der Kanton unterstützt das Anliegen der Energiestadt. Wir sind froh, wenn die Gemeinden mitmachen», so der Regierungsrat. Denn nur gemeinsam mit ihnen können der Bund und der Kanton die Umweltziele realisieren. Wann immer es der Zeitplan erlaube, sei er bei einer Urkundenübergabe persönlich dabei.

Attiger weiter: «Die Energiestadt hat Vorbildcharakter für andere Gemeinden und ist ein Zeichen mit Signalwirkung an die Bevölkerung.» Die Urkunde werde einen geeigneten Platz im Gemeindehaus finden, erklärte Ammann Huwiler nach der Übergabe.