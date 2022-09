So schützen Bienen im Winter ihre Königin

Aus der Freiämter Bienenwelt (4) Alles zum Schutz der Königin: Von Bienentrauben und Winterbienen, die ihre Flügel zum Heizen aushängen Im Freiamt ist das Imkern eine weitverbreitete Tätigkeit. Dennoch wissen viele Leute nicht mehr, was eine Biene – und auch die Imker – alles leisten. Darum berichtet Bruno Heggli, Verantwortlicher für den Lehrbienenstand Freiamt in Mühlau, in einer unregelmässigen Kolumne darüber. Bruno Heggli 27.09.2022, 05.00 Uhr

Bei schönem Wetter sieht man auch jetzt noch Honigbienen, die Nektar und Pollen sammeln, wie hier die Efeu-Seidenbiene am blühenden Efeu. Viele machen sich aber schon für den Winter bereit. zvg

Mit der Herbst-Tagundnachtgleiche am 23. September hat bei uns der astronomische Herbst begonnen. Vereinzelt fliegen noch Herbst-Wildbienen bei lauer Witterung, also bei über 8 Grad und Sonnenschein, und laben sich an den Spätblühern wie Fetthenne, Herbstaster oder Leinkraut.

Vor allem die Efeu-Seidenbiene (Colletes hederae) hat jetzt ihren grossen Auftritt. Ihre Hauptnährpflanze, der Efeu (Hedera helix), ist voll erblüht. Die flinken Flieger summen von Blütenstempel zu Blütenstempel und lassen sich von den ebenfalls in grösserer Zahl vorhandenen Wespen nicht beirren.

Die Frühlings- und Sommerbienen sind verschwunden, denn ihr Lebensabend ist gekommen. Ihre Nachkommen sind bereits im Verborgenen. Aus den gelegten Eiern sind kleine Larven geschlüpft, sie haben den eingelagerten Pollen- und Nektarvorrat verzehrt.

Die Bienen liegen teilweise bereits zum Überwintern in Brutzellen

In den trockenen Stängeln, Holzgängen, Mauerspalten und Ritzen oder tief in der Erde oder Sand liegenden Brutzellen verpuppen sie sich unbemerkt und ungestört. Sie verharren als Puppe – oder einige Arten auch schon als voll entwickelte Biene – den ganzen Winter und schlüpfen im nächsten Jahr rechtzeitig zum Auftreten ihrer Hauptnahrungspflanzen aus ihrem Versteck.

Desirée Ganarin vom Lehrbienenstand Freiamt ist für die Gartenanlage zuständig. zvg

«In der Wildbienen-Oase im Lehrbienenstand Freiamt konnte ich dieses Jahr unzählige verschiedene Wildbienenarten entdecken», erzählt Desirée Ganarin, die für die Gartenanlage rund um den Lehrbienenstand zuständig ist. Sie zeigt den Besuchenden mit grosser Begeisterung die verschiedenen möglichen Wildbienen-Brutplätze.

Winterbienen können ihre Flügel zum Heizen aushängen

Die Honigbienen in den Bienenkästen vor der Gartenanlage des Lehrbienenstands in Mühlau fliegen bei schönem Wetter immer noch aus und tragen Nektar und Pollen heim. Anders als Wildbienen überwintern die Honigbienen als ganzes Volk.

Die Bienenkönigin beginnt im August mit dem Legen der Winterbienen-Eier. Winterbienen haben einen grösseren Fettkörper als Sommerbienen und leben fünf bis sieben Monate. Die Aufgabe der Winterbienen ist es, mit ihren Brustmuskeln genügend Wärme zu erzeugen, sodass das Volk im Winter nicht erfriert.

Die Bienen können ihre Flügel aushängen und bewegen ihren Brustmuskel, wie wenn sie fliegen würden, so erwärmen sie ihren Körper. Die Biene kriecht mit ihrem Kopf in eine Zelle am oder im Brutnest und kann so über längere Zeit Wärme abgeben, damit das Brutnest warm gehalten wird.

Bienentraube: Wenn das ganze Volk die Königin wärmt

Eine weitere Methode, um Wärme zu erzeugen, ist die Bienentraube: Die Bienen sammeln sich zu einem traubenförmigen Gebilde zusammen. Je näher sie zusammenrücken, desto mehr Wärme erzeugen sie mit ihrer eigenen Wärme. Die Königin sitzt dabei in der Mitte der Traube, wo sie am besten vor der Kälte geschützt ist. Die abgekühlten Bienen an der Aussenseite der Bienentraube bewegen sich weiter nach innen, um sich wieder aufzuwärmen. So bleiben die Bienen auch im Winter immer aktiv.

Imker Bruno Heggli vom Lehrbienenstand in Mühlau. Andrea Weibel (28. August 2021)

Die äussere Temperatur der Traube muss immer etwa 13 Grad betragen, damit die Bienentraube überlebensfähig ist. Die Energie, um die Wärme aufrechtzuerhalten, stammt aus den rund 20 Kilogramm Winterfutter, das die Bienen im Sommer und Herbst eingelagert haben. Bienen sind sehr energiebewusst und wissen, wie sie diese Energie schonend einsetzen und Wärme sparen können.

Der Bienenzüchterverein Muri und der Lehrbienenstand Freiamt können vom 6. bis 10. Oktober an der Gewerbeausstellung in Muri im Bauernzelt erlebt werden. Mehr Infos unter www.lehrbienenstand-freiamt.ch.