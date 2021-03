Augenschein vor Ort Was es alles braucht, damit der neue Tunnel Sins für die Autofahrer sicher ist Die Arbeiten an der Umfahrung Sins schreiten planmässig voran. Derzeit läuft der Einbau der wichtigen Betriebs- und Sicherheitsausrüstung im Tunnel. Die AZ erhielt einen Einblick. Marc Ribolla 06.03.2021, 05.00 Uhr

Schnell und unerwartet kann es passieren, dass man als Autofahrer im Tunnel in eine brenzlige Situation kommt. Sei es durch einen Unfall oder einen Fahrzeugbrand, wie beispielsweise am Freitagmorgen im Aeschertunnel auf der Zürcher Westumfahrung. Dann kommt es auf jede Sekunde an – und auf das Funktionieren der Sicherheitsmittel.

«Ohne die entsprechende Betriebs- und Sicherheitsausrüstung kann ein Tunnel nicht betrieben werden», sagt Martina Tobler. Sie ist Teilprojektleiterin Elektromechanik bei der sich im Bau befindenden Umfahrung Sins. Seit Dezember läuft im Tunnel Letten der Einbau dieser Ausrüstung.

Bei einem Rundgang mit dem AZ-Redaktor durch den 912 Meter langen Tunnel erklärt Tobler die einzelnen Elemente, die in einer Notsituation für die Sicherheit der Autofahrer sorgen.

Die Adaptionsbeleuchtung an den Tunnelportalen. san

Beschallungsanlage ist ein Novum in der Schweiz

Bereits bei den Tunnelportalen fällt ein erstes Merkmal auf. «Auf den ersten 70 Metern ist eine Adaptionsbeleuchtung installiert, die dem Auge den Übergang vom hellen Tageslicht ins dunklere Tunnelinnere erleichtert», sagt Tobler. Anschliessend ist die Beleuchtung an der Decke mit LED-Leuchten durchgehend gedimmt.

Ein zentrales Element ist die Brandmeldeanlage, die aus zwei Einheiten besteht. Entlang der Decke zieht sich einerseits ein thermisches Kabel durch den Tunnel, das die Hitze registriert und andererseits sind alle 50 Meter Rauchmelder installiert.

Die Beschallungsanlage. san

Um die Autofahrer im Tunnel im Notfall mit Anweisungen zu erreichen, ist auch ein Strahlenkabel für DAB+-Radio eingezogen. Tobler sagt:

«Man weiss aus Untersuchungen, dass die Leute im Tunnel nicht gern aus dem Auto aussteigen.»

Zusätzlich ist im Sinser Tunnel deshalb auch eine Beschallungsanlage eingebaut. «Das ist ein Novum. So etwas gibt es bisher in der ganzen Schweiz noch nicht», erklärt Tobler mit Stolz.

Notruf via Sprechverbindung und nicht mit dem Handy alarmieren

Noch nicht eingebaut sind derzeit die acht grossen Strahlrohrventilatoren für die Fahrraumbelüftung. Der Lüftung kommt in einem Brandfall grosse Bedeutung zu. Der Rauch und die Gase sollen gezielt aus dem Tunnel befördert werden.

Martina Tobler ist Teilprojektleiterin Elektrotechnik. san

In sechs SOS-Nischen kann man sich Hilfe organisieren. Dort drin befindet sich ein Feuerlöscher und eine Sprechverbindung zur Einsatzzentrale der Polizei. «Es ist wichtig, dass man sich nicht mit dem Handy, sondern mittels Knopfdruck in der Nische an die Einsatzkräfte wendet. Denn so ist sofort bekannt, wo im Tunnel Gefahr droht und die Polizei kann reagieren», erklärt Martina Tobler. Die Bilder der Videoüberwachung werden dort aufgeschaltet. Beleuchtete Signale weisen den Weg zum nächsten Notausgang.

Nebst den beiden Portalen sind zusätzlich vier Fluchtwege nach oben gebaut. Weil der Sinser Tunnel ein starkes Gefälle mit einem komplexen Lüftungssystem aufweist, beträgt der Abstand der Fluchtweg-Ausgänge im Schnitt nur rund 170 Meter statt der üblichen 300 Meter. Tobler sagt:

«Bei einem Zwischenfall ist das Ziel, dass sich die Autofahrer selbst retten. Die Vorgabe ist, dass alle Personen innert 10 Minuten aus dem Tunnel sind.»

Eine Überdrucklüftung sorgt dafür, dass die Fluchtwege auch für Rollstuhlfahrer sicher sind. Die Türen der Notausgänge zum Fahrraum bestehen aus selbstschliessenden Schiebetüren.

Die Tunnel-Hauptzentrale ist in der Nähe des Bachtal-Kreisels untergebracht. Sie ist der nördlichste Fluchtweg vor dem Portal. «Die Zentrale ist das Hirn unseres Tunnels», sagt Tobler. Hier befinden sich die Schränke mit der Systemsteuerung und die Trafostation der Elektra Sins für die Stromeinspeisung. Falls der Strom ausfallen sollte, kann die Anlage zwei Stunden lang unterbrechungsfrei weiter versorgt werden.

Martina Tobler bei eine der sechs SOS-Nische. san

Ende Juli, rechnet Tobler, wird der Einbau der Betriebs- und Sicherheitsausrüstung abgeschlossen sein. Kostenpunkt: rund acht Millionen Franken. Die gesamte Umfahrung kostet rund 50 Millionen. Sie sagt:

«Unser Anteil der Elektrotechnik ist verhältnismässig wenig. Aber ohne die Betriebs- und Sicherheitsausrüstung ist der ganze Beton quasi unbrauchbar.»

Bevor die Umfahrung Sins im kommenden Herbst in Betrieb gehen kann, wird die ganze Installation ausgiebig getestet. Auch im Rahmen einer Übung der Feuerwehr und Blaulichtorganisationen. Damit die Autofahrer mit einem sicheren Gefühl den Tunnel durchqueren können.

Verhalten im Tunnel im Brandfall Keinesfalls wenden

Fahrzeug mit möglichst grossem Abstand zum Brand am Fahrbahnrand abstellen

Warnblinkanlage einschalten

Motor ausschalten, Zündschlüssel stecken oder in der Mittelkonsole liegen lassen

Tunnel schnellstens über die gekennzeichneten Fluchtwege verlassen (Richtungsweiser beachten)

Notrufsäule benutzen.

Quelle: Astra