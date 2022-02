Einsatz gegen Verschmutzung: 100 Freiwillige putzen das Reussufer

Bremgarten Grosseinsatz gegen Verschmutzung: Mehr als 100 Freiwillige befreien das Reussufer vom Güsel Michel Albrecht organisierte von Bremgarten bis zum Gnadenthal eine Aufräumaktion an der Reuss. Es meldeten sich so viele an, dass er sogar einigen absagen musste. Zu den häufigsten Fundstücken zählen Damenbinden und Kosmetiktücher. Neben Plastikmüll, Dosen und Pneus landet aber auch schon mal eine ausgediente Stereoanlage am Ufer. Verena Schmidtke Jetzt kommentieren 13.02.2022, 17.00 Uhr

Michel Albrecht, Initiator der Abfallsammelaktion am Reussufer bei Eggenwil, entfernt Plastikfetzen aus der Ufervegetation. Bild: Henry Muchenberger

Auf seiner Website und auf Facebook berichtete der Freiämter Michel Albrecht vom Abfall an der Reuss und organisierte erfolgreich eine Aufräumaktion – 100 Helfende meldeten sich an. Von Bremgarten aus bis zum Gnadenthal verteilten sich am Samstag die Sammelnden in Gruppen entlang der Flussufer.

Eine Helferin entfernt einen Fetzen Kunststoff vom Reussufer. Henry Muchenberger

Mehrere grosse Müllsäcke liegen einige Meter vom Flussufer der Reuss entfernt, dabei läuft die Aufräumaktion an der Reuss noch nicht einmal zwei Stunden. Es komme schon allerhand zusammen, berichten die engagierten Güselsammler. Mit Hilfe von Müllgreifern gehen sie ans Werk, die nächsten Müllsäcke füllen sich zusehends.

Auf den ersten Blick fällt es gar nicht so auf

Diesen Ufersaum auf einer kleinen Insel in Eggenwil befreien Michel Albrecht und seine Gruppe vom Unrat. «Es ist schon heftig, wie viel Abfall hier überall liegt», stellt Corinne Gisler, eine der Helfenden, fest. Sie sagt:

«Auf den ersten Blick fällt es meistens gar nicht so auf, aber wenn man sich genauer umsieht, ist es doch recht viel.»

Dabei weist sie auf ein Gebüsch, in dem sich viele kleine Plastik- und Stofffetzen verfangen haben. Sie und ihr Mann seien durch den Artikel in der AZ auf die Aktion aufmerksam geworden: «Wir wohnen in der Nähe und gehen hier oft mit unseren Hunden spazieren. Das Aufräumen ist eine tolle Sache, dabei wollten wir gerne helfen.»

Michel Albrecht, Organisator der Aufräumaktion. Henry Muchenberger

Inzwischen sind zwei weitere Helfende zur Gruppe hinzugekommen und machen sich sogleich mit Kehrichtsäcken und Greifern ausgestattet an die Arbeit. Zu den häufigsten Fundstücken zählen laut den Sammelnden Damenbinden und Kosmetiktücher, die mit dem Hochwasser aus den Kanalisationen in die Flüsse geschwemmt werden. Albrecht sagt:

«Das sind Sachen, die nicht im WC weggespült werden sollten. Ansonsten finden wir viel Plastikmüll, Dosen und Pneus. Ich habe aber auch schon mal eine Stereoanlage entdeckt.»

Bereits im Herbst sei ihm die Idee gekommen, so eine Aufräumaktion zu starten. «Das Hochwasser hat sehr viel Abfälle mit sich gebracht», sagt er. Konkret wurden seine Überlegungen dann im Januar. «Am 25. Januar habe ich den Film ‹Auf den Spuren des Bibers› online gestellt», führt er aus, «darin habe ich einige Bildstrecken gezeigt, in denen der Müll sichtbar ist.»

Corinne Gisler zieht Plastikfetzen von einem umgestürzten Baum. Henry Muchenberger

Das Ausmass der Verschmutzung habe viele Menschen ziemlich betroffen gemacht. Albrechts Vorschlag, sich am 12. Februar zu einer Güsel-Aktion zu treffen, kam gut an. Er sagt:

«Der Beitrag wurde in vielen Gruppen geteilt, es gab Anrufe und grosses Interesse.»

Insgesamt haben sich mehr als 100 Leute angemeldet, hinzu kommen Kinder, die nicht extra mit angemeldet wurden. «Die meisten Helfenden kommen hier aus der Region, aber eine Helferin ist sogar aus dem Emmental gekommen, weil sie die Aktion gut findet. Die Unterstützung war so gross, dass ich sogar einigen absagen musste.»

Gruppenführer erhalten genaue Koordinaten

Vier Kinder reinigen das Reussufer bei Eggenwil von Unrat, den das Hochwasser vom Sommer letzten Jahres hinterlassen hat. Henry Muchenberger

Seit dem Aufruf organisierte Michel Albrecht die Aktion bis ins kleinste Detail. «Dafür habe ich die Helfenden in Gruppen eingeteilt und jeweils Gruppenführer ausgewählt», erklärt er, «diese haben dann die genauen Koordinaten für die Uferabschnitte erhalten, die gesäubert werden sollen.»

Wie gut die Planungen gelungen sind, zeigte ein Gang entlang der Reuss – an beiden Uferseiten waren immer wieder Gruppen zu sehen, die eifrig Müll sammelten. Michel Albrecht freut sich über die grosse Hilfsbereitschaft. Er sagt:

«Es wäre schön, wenn die Leute damit jetzt weitermachen und so ein bisschen die Welt retten.»

