Arni Wie eine Petarde im Nachbarsgarten eine ganze Waffensammlung auffliegen lässt In Arni zeigte ein Rentner seinen Nachbarn an, weil dieser mit Petarden spielte. Als sich die Polizei vor Ort umschaute, stiess sie auf ein ganzes Waffen- und Munitionslager. 28.02.2021, 10.00 Uhr

Eine Spezialeinheit der Polizei und auch die Fachstelle der Schweizer Armee für Kampfmittelbeseitigung und Minenräumung standen im Einsatz. (Symbolbild)



Sandra Ardizzone

Spezialeinheiten der Polizei waren am Donnerstag und Freitag in Arni im Einsatz. Auslöser dafür war laut «Blick» eine Nebelgranate, die ein Rentner in seinem Garten gefunden hatte. «Der Nachbar spielt im Garten immer mit solchen Dingen», erzählte dieser gegenüber der Zeitung. Auch verbrenne er Abfall oder überwache ihn mit Drohnen. Als der Rentner dann die Petarde in seinem Garten fand, brachte er sie am Mittwoch auf den Polizeiposten und erstattete Anzeige.