Ein Kriegsfotograf berichtet von seiner Arbeit in der Ukraine

Arni Unterwegs an der ukrainisch-ungarischen Grenze: Kriegsfotograf Klaus Petrus erzählt von seiner eindrücklichen Arbeit Der Journalist und Fotograf Klaus Petrus fotografiert seit Jahren flüchtende Menschen. In seinem Vortrag zum Thema «Grenzgänger» präsentierte er den Gästen in der Arner Kirche eindrückliche Bilder von herzzerreissenden Abschiedsszenen an der ungarisch-ukrainischen Grenze. Verena Schmidtke 12.03.2022, 05.00 Uhr

Der Fotograf und Journalist Klaus Petrus berichtete in Arni von seiner Arbeit in den Krisenregionen Europas. Verena Schmidtke

Eine Frau mit einem kleinen Kind auf dem Arm, beide drücken ihre Hände von innen gegen ein Zugfenster – sie nehmen Abschied. Das Foto von Reporter Klaus Petrus zeigt Flüchtende aus der Ukraine. Der freiberufliche Fotograf und Redaktor des Strassenmagazins «Surpise» kehrte eben von der ungarisch-ukrainischen Grenze zurück.

Seine Bilder zeigen bewegende Szenen. «Krieg trifft immer die Verwundbarsten, die Älteren und die Kinder», stellt der Reporter fest. Aktuell seien es hauptsächlich Frauen und Kinder, welche die Ukraine verlassen. Männer im wehrfähigen Alter ist die Ausreise verwehrt.

Eine ukrainische Frau mit ihrem Kleinkind ist von Kiew an die ukrainisch-ungarische Grenze nach Zahony geflüchtet und ist jetzt mit dem Zug auf dem Weg nach Budapest Klaus Petrus (März 2022)

Petrus sagt: «Die Solidarität in den Nachbarländern ist ungeheuer gross – auch in Polen und Ungarn, die zuvor nicht bekannt waren für migrationsfreundliche Politik.» Die Flüchtenden hätten oft ein ganz bestimmtes Ziel, meist seien Verwandte oder Freunde, die entweder in den Nachbarländern oder in anderen Ländern Europas leben würden.

Flucht, ein Phänomen, das in vielen Regionen präsent ist

Der Fotograf gab in seinem Vortrag zum Thema Grenzgänger in der Arner Kirche am Donnerstagabend nicht nur Einblick in das aktuelle Geschehen an der Grenze. Er blickte auch voraus. Petrus sieht Probleme aufziehen, wenn in einer weiteren Welle Menschen das Land verlassen ohne festes Ziel.

Diese Flüchtenden würden oft in benachbarten Regionen bleiben, da sie letztendlich in ihre Heimat zurückwollen. Die Frage stelle sich dann, ob die Willkommenskultur auch dann noch Bestand habe, so Petrus. Die Vereinten Nationen vermuten, dass bisher gegen 2,3 Millionen Menschen das Land verlassen haben.

Ungarische Grenzschützer helfen einer ukrainischen Frau und ihrem Kleinkind am Grenzort Zahony in den Zug nach Budapest. Klaus Petrus (März 2022)

Man vergesse oft, so Petrus, dass der Konflikt in der Ukraine kein neuer Krisenherd sei. Mit der Annektierung der Krim entfachte Putin in der Ostukraine einen Krieg, der besonders in den separatistischen «Volksrepubliken» in Donezk und Luhansk schwelt.

«Man vergisst diesen anderen Krieg momentan», so Petrus, «doch dort werden jeden Tag Menschen getötet, das ist im Osten der Ukraine Alltag.» Auch dorthin reist er regelmässig und dokumentiert die Geschehnisse, etwa mit einem Foto von Julia, einer alten Frau, durch deren Kartoffelgarten die Frontlinie führt. Nur noch wenige Menschen leben in der Region. Die, die bleiben, wissen einfach nicht wohin.

Der Journalist reist oft in der Balkanregion. Die Routen Geflüchteter aus Afghanistan, Pakistan, Irak, Iran und Syrien verlaufen an diesen Orten. Oftmals stocke die Flucht auch dort. Viele Flüchtenden seien nicht in den offiziellen Camps, da die Registrierungsverfahren sehr lange dauern, erzählte er.

Yuliya Vasilevna Horuzhevskaya, 83, in ihrem kleinen Häuschen in Luhanske, nahe der Demarkationslinie zum Donbas. Klaus Petrus (November 2019)

Ein Plüschpferd, das die Kinder begleitete

Der Reporter führt aus: «Ein Teil der Flüchtlinge hält sich in Ruinen, Baracken oder in den Wäldern, quasi im ‹Dschungel› auf.» Diese Behausungen halte er ebenfalls fotografisch fest. Eindrücklich und berührend seien liegen gebliebene Kuscheltiere. Er beobachtet: «Seit einiger Zeit sind zunehmend Familien auf der Flucht.»

Immer wieder sei ihm dabei ein Plüschpferd begegnet, an ganz unterschiedlichen Orten, anscheinend hatte es verschiedene kleine Besitzer. Klaus Petrus ist es ein Anliegen, diese Menschen nicht nur auf ihren Status als Flüchtling zu reduzieren: «Damit nimmt man viel weg, sie sind sehr viel mehr.» Mit seinen Fotos und Berichten möchte er mehr von den Menschen zeigen.

Der Arner Pfarrer Reto Studer erzählte zu Beginn des Abends, dass der Vortrag unter der Überschrift «Grenzgänger» bereits für letzten Sommer geplant gewesen sei. Er musste aber aufgrund der Pandemie verschoben werden. Nun sei das Thema aber aufgrund der Ukraine-Entwicklung erschreckend präsent geworden.