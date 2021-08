Arni: Wie ein schwuler Pfarrer die Bibel sieht

Arni «Jesus gäbe es ohne Samenspende nicht»: Wie dieser schwule Pfarrer die Bibel sieht und was er zur «Ehe für alle» meint Er ist Pfarrer, Gemeinderat und homosexuell. Renato Pfeffer sprach einen Monat vor der Abstimmung über die «Ehe für alle» in der Kirche Arni. Seine Geschichte bewegte die Anwesenden sichtlich. Pascal Bruhin 28.08.2021, 05.00 Uhr

Der reformierte Pfarrer Renato Pfeffer berichtete über seinen Werdegang. Pascal Bruhin

Was sagt eigentlich die Bibel zur «Ehe für alle»? Überhaupt nichts, ist Renato Pfeffer überzeugt. Am Donnerstagabend referierte der offen schwul lebende reformierte Pfarrer und EVP-Gemeinderat von Richterswil ZH just einen Monat vor der Abstimmung in der Johanniskirche in Arni zum Thema Homosexualität in der Bibel. Veranstaltet hatte den Anlass Pfarrer Reto Studer, der mit Pfeffer studiert hat. Aufmerksam lauschten die Mitglieder seiner reformierten Kirchgemeinde Kelleramt den Worten des Referenten.

Bibel gehörte schon immer zu seinem Leben

Es ist eine beeindruckende Lebensgeschichte. Eine Geschichte von vermeintlicher Sünde, von Schuld, von Zwiespalt und letztlicher Befreiung. Es ist die Geschichte von Renato Pfeffer. Aufgewachsen in einem freikirchlichen Haushalt in Pfäffikon im Kanton Schwyz gehörte die Bibel schon immer zum Inventar der Familie. Der 36-Jährige sagt:

«Die Bibel war schon früh der Massstab für mein Leben.»

Als Mitglied einer Freien Evangelischen Kirche studierte er schon als Teenager ausführlich das Heilige Buch – und folgte ihm.

Doch irgendwann merkte er: «Irgendwas ist anders.» Zum ersten Mal verliebte er sich im Alter von etwa 13 Jahren. In einen Schulkameraden. Die Verwirrung bei dem werdenden Mann war perfekt. Denn dieser Umstand widersprach allem, womit er aufgewachsen war.

Erst mit etwa 17 folgte das erste Gespräch darüber mit der Mutter. In der freikirchlichen Umgebung kam ein mögliches Outing gar nicht gut an. Und auch Pfeffer selbst konnte die Tatsache seiner Homosexualität damals noch nicht akzeptieren. Über zehn Jahre lang versuchte er sich mit Unterstützung der Kirchenmitglieder «umzupolen», besuchte etwa Salsa-Kurse, in der Hoffnung, sich dort in eine Frau zu verlieben. Vergebens.

Homosexualität sorgte für inneren Widerspruch

Wieder verliebte sich Pfeffer in einen Mann. «Ich machte mir grosse Vorwürfe, und musste anfangen, meine theologische Meinung zu überdenken», schildert er in Arni. Er habe dann angefangen, die Bibel anders zu lesen. Erst als er im Studium einen anderen schwulen Kommilitonen kennen lernte, begann sich sein Weltbild zu ändern.

«Ich habe gemerkt, wie ich mir immer wieder selbst widersprochen habe», sagt er. In der reformierten Kirche fand Pfeffer eine neue religiöse Heimat.

Homosexualität und Bibel sind für Pfeffer kein Widerspruch. Pascal Bruhin

Anlässlich einer Seminararbeit untersuchte er dann die Positionspapiere der Schweizerischen Evangelischen Allianz, der seine freikirchliche Gemeinde angehörte, und des Schweizerischen Evangelischen Kirchenbundes, in dem die reformierten Kirchen zusammengeschlossen sind. Und er fragte sich:

«Wie kommen die beiden Glaubensgemeinschaften anhand der gleichen Bibelstellen zu unterschiedlichen Schlüssen?»

Tatsächlich gebe es in der Heiligen Schrift nur fünf Stellen, die gemeinhin mit dem Thema Homosexualität in Verbindung gebracht werden.

Erst durch die Übersetzung kam die Homosexualität

Mit allen fünf Stellen hat sich Pfeffer intensiv beschäftigt und kommt zum Schluss: «In der Bibel findet man überhaupt nichts über Homosexualität, wie wir sie heute kennen.» Zumal der Begriff dazu erst seit rund 100 überhaupt existiere, die Bibel dagegen vor bereits 1500 Jahren fertiggeschrieben wurde.

Eindrücklich erklärte er anhand der zwei expliziten Paulusstellen, wie erst durch den Umweg über die griechische Übersetzung die Worte Lustknabe oder Kinderschänder in der Heiligen Schrift landeten.

Mit seinen Schlussfolgerungen konnte er für sich den Spagat zwischen seiner vermeintlichen Sünde der Homosexualität und Bibeltreue schaffen. Der Spagat zwischen seiner politischen und seiner kirchlichen Heimat steht ihm nun kurz vor der Abstimmung über die «Ehe für alle» am 26. September bevor.

Denn während sich viele reformierte Landeskirchen für ein Ja aussprechen, lehnt seine Partei, die EVP, die Vorlage unter anderem mit Verweis auf die Samenspende für lesbische Paare ab. «Jesus gäbe es ohne Samenspende nicht», meint Pfeffer dazu nur schmunzelnd.

Kirchenmitglieder stehen hinter der Vorlage

Dass die Basis auch damit keine Probleme hat, zeigte sich an der an das Referat anschliessenden Diskussionsrunde. «Wieso braucht es überhaupt eine Rechtfertigung der Homosexualität in der Bibel?», fragte etwa ein Teilnehmer.

«Wir sind jetzt auf dem Weg, alle Lebensformen zu akzeptieren. Es ist wichtig, dass wir aufbrechen,» eine weitere. Ein anderer mahnte, dass in der Bibel weitaus mehr Verfehlungen von heterosexueller als von gleichgeschlechtlicher «Unzucht» beschrieben würden.

Reto Studer, Pfarrer der reformierten Kirchgemeinde Kelleramt, freut sich auf den Tag, an dem er erstmals gleichgeschlechtliche Paare trauen darf. Pascal Bruhin

Zum Abschluss der Veranstaltung meinte Pfarrer Reto Studer, der sich selbst offen für ein Ja zur «Ehe für alle» einsetzt, überzeugt: «Den Segen haben grundsätzlich alle verdient, ohne Wenn und Aber.» Und freut sich auf den Tag, ab dem er gleichgeschlechtliche Paare trauen kann, die dann auch dieselben Rechte wie heterosexuelle Paare haben.