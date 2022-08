Arni: Gemeinde will Flüchtlingsunterkunft für 1,25 Mio. kaufen

Arni Für 1,25 Millionen: Gemeinderat will Liegenschaft mitten im Dorf als Flüchtlingsunterkunft kaufen Die Gemeinde Arni benötigt mehr Raum für die Unterbringung von Flüchtlingen beispielsweise aus der Ukraine. Zu diesem Zweck möchte er kurzfristig ein zum Verkauf stehendes Wohnhaus erwerben. Dies macht eine ausserordentliche Gemeindeversammlung nötig. Marc Ribolla Jetzt kommentieren 30.08.2022, 05.00 Uhr

Diese Liegenschaft mit drei 3,5-Zimmer-Wohnungen möchte die Gemeinde Arni als Flüchtlingsunterkunft kaufen. Laura Koller

Manchmal drängt die Zeit bei einem Entscheid und man muss rasch reagieren. Das erlebte der Arner Gemeinderat in den vergangenen Wochen. Er stiess auf der Suche nach möglichen Wohnunterkünften für Flüchtlinge auf ein Verkaufsinserat eines Wohnhauses im Internet.

Dies passierte nach der letzten Gemeindeversammlung Ende Juni, als der Rat unter dem Traktandum Verschiedenes bereits informiert hatte, dass Wohnungen gesucht würden. Private Besitzer offerieren die Liegenschaft an der Staldenstrasse 2, im Zentrum Arnis, nach Verhandlungen mit dem Gemeinderat für 1,25 Millionen Franken.

«Das ist ein sehr attraktiver Preis. Mit dem Kaufentscheid kann aber nicht bis zum November und der nächsten Gemeindeversammlung abgewartet werden», sagt Arnis Gemeindeschreiber und Bauverwalter Kevin Tobler. Aus diesem Grund setzte der Gemeinderat eine ausserordentliche Gmeind auf den 15. September an.

Denn für den Erwerb und den Verkauf von Grundstücken, deren Wert im Einzelfall 50'000 Franken übersteigt, ist laut Gemeindeordnung zwingend die Gemeindeversammlung zuständig. Der Gemeinderat beantragt einen Kredit von 1,25 Millionen für den Kauf der Liegenschaft an der Staldenstrasse 2 mit einer Gesamtfläche von 281 Quadratmeter mit Wohnhaus und Garagengebäude. Das Wohnhaus wurde 1999 errichtet und weist drei 3,5-Zimmer-Wohnungen auf, die aktuell teilweise leer stehen.

Anschaffung von Wohncontainern wurde verworfen

Diese Kombination an Wohnungen in einer einzigen Unterkunft ist für Arni ideal. «Man machte sich zuvor auch Gedanken über die Möglichkeit von Containerunterkünften», sagt Tobler. Das wurde aber nicht als zweckmässige Lösung beim Kosten-Nutzen-Verhältnis betrachtet. Auch Angebote von einzelnen Zimmern im Dorf seien nicht zielführend gewesen.

Mit dem beabsichtigten Kauf der Liegenschaft an der Staldenstrasse würde Arni seiner Pflicht zur Unterbringung einer gewissen Anzahl an Flüchtlingen nachkommen. «Aktuell sind zwei Personen bei Familien wohnhaft. Arni muss gemäss den aktuellen Zuweisungen vom Kanton weitere 10 Personen aufnehmen. Diese Zahl könnte in Zukunft weiter ansteigen», heisst es in den Unterlagen zur Gemeindeversammlung.

Ein Kauf einer Liegenschaft bietet sich auch deswegen an, weil bei Mietverhältnissen die Vorgaben der Vermieter beachtet werden müssen, «Weshalb der Spielraum für die Gemeinde eher beschränkt ist», wird weiter erwähnt.

Bezüglich der Finanzierung sieht die Exekutive keine Probleme. «Die Gemeinde verfügt über genügend flüssige Mittel, um den Kauf ohne die Aufnahme eines Darlehens oder einer Hypothek zu finanzieren», kann der Gemeinderat ankündigen. Die Liegenschaft würde dem Finanzvermögen zugeteilt, womit später auch keine Abschreibungen vorgenommen werden müssen.

