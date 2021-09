Bremgarten: Pfister ist die einzige Frau Gemeindeammann im Bezirk

Arni Evelyn Pfister ist die einzige Frau Gemeindeammann im Bezirk Bremgarten: «Das gibt mir schon zu denken» Arni stellt mit der neu ins Amt gewählten Evelyn Pfister als einzige der 22 Gemeinden im Bezirk Bremgarten eine Frau Gemeindeammann. Die 59-Jährige war bereits seit 2006 im Gemeinderat. Marc Ribolla Jetzt kommentieren 30.09.2021, 05.00 Uhr

Evelyn Pfister (parteilos) ist die neue Frau Gemeindeammann in Arni. Marc Ribolla

Während der vergangenen zwei Jahre war die Gemeindeammänner-Vereinigung des Bezirks Bremgarten eine reine Männerrunde. Seit dem Rücktritt von Alexandra Abbt in Islisberg per Ende Juli 2019. Damit wird ab der kommenden Amtsperiode wieder Schluss sein. Mit Evelyn Pfister wählte Arni am vergangenen Sonntag eine Frau Gemeindeammann.

In der 1900-Seelen-Gemeinde im Kelleramt tritt sie die Nachfolge von Namensvetter Heinz Pfister an. In den Gemeinderatswahlen realisierte sie mit 444 Stimmen das beste Resultat, auf rund 77 Prozent der Wahlzettel stand Evelyn Pfisters Name. Fürs Amt des Gemeindeammanns gaben ihr – als einzige offizielle Kandidatin – 383 Wahlberechtigte ihre Unterstützung.

«Ich freue mich noch immer sehr über das tolle Ergebnis», erklärt Pfister am Mittwochnachmittag beim Besuch des AZ-Redaktors. Sie habe am Wahlsonntag viele Mails oder Whatsapp-Nachrichten beantwortet.

Evelyn Pfister ist seit 2006 im Arner Gemeinderat. Marc Ribolla

Für die 59-Jährige bricht als Frau Gemeindeammann eine neue Politära an. Bisher war Pfister seit 2006 im Gemeinderat und führte das Ressort Bildung und Gesundheit. Bei ihrer Wahl in die Exekutive verdrängte sie damals als Sprengkandidatin einen bisherigen Gemeinderat. Nun wird sie ihre fünfte Amtsperiode in Angriff nehmen.

Weshalb zog es sie überhaupt in die Lokalpolitik respektive den Gemeinderat? Sie habe eigentlich den klassischen Weg gemacht, erklärt Pfister, die seit rund 30 Jahren in Arni wohnt, verheiratet und kinderlos ist. «Ich war zuvor acht Jahre in der Finanzkommission und wurde dann angefragt, ob ich Interesse am Gemeinderat hätte», blickt sie zurück.

Wichtige Projekte wie die Revision der Bau- und Nutzungsordnung stehen an

Seither macht ihr die Arbeit im Gremium Spass. Dieser soll auch unter ihrer Führung erhalten bleiben. Amtsmüdigkeit verspürt Pfister keine. Im neuen Arner Gemeinderat werden drei Bisherige und mit Sara Mc Lean und André Huber zwei Neue sitzen. Pfister erhofft sich von den Neuen Impulse und frische Gedankenansätze. Denn die Arbeit im Dorf geht nicht aus.

«Für mich ist Kontinuität gefragt, da wir verschiedene Projekte weiterführen. Für diese ist ein gewisses Know-how nötig. Das Amt des Gemeindeammanns ist drum nochmals eine Herausforderung für mich. Es freut mich aber auch, dass eine zweite Frau neu dabei ist», sagt Evelyn Pfister.

Bei den erwähnten Projekten in der nächsten Legislatur handelt es sich unter anderem um die Umsetzung der Bau- und Nutzungsordnung, von drei Sondernutzungsplänen oder der Sanierung der Zürcherstrasse in Absprache mit dem Kanton. Ein Thema sei auch die Renovation der Scheune an der Hedingerstrasse, um mehr Räumlichkeiten für Anlässe, Besprechungen oder Vereine im Dorf zu haben.

Nur noch in Auw und Oberrüti gibt's ab 2022 eine Frau Gemeindeammann

Weshalb die Frauen in der Lokalpolitik tendenziell untervertreten sind, kann sie sich nicht erklären. Generell mutmasst sie, dass es wohl einfacher sei, über etwas zu reklamieren, als selbst Verantwortung zu übernehmen.

Evelyn Pfister ist neue Frau Gemeindeammann in Arni. Marc Ribolla

Rein zahlenmässig ist der Frauenanteil in den 41 Freiämter Gemeinderäten mit den jetzigen Wahlen zwar deutlich gestiegen, auf Stufe Gemeindeammann bleibt er aber frappant tief. Ausser Pfister werden ab 2022 nur noch die Bisherigen Marlis Villiger (Auw) und Franziska Baggenstos (Oberrüti) einer Gemeinde vorstehen. «Diese Situation gibt mir schon ein wenig zu denken», sagt sie.



Ob sie in vier Jahren nochmals antreten wird, kann Pfister noch nicht abschätzen. «Ich schaue, wie es sich entwickelt. Es geht sicher langfristig aber auch darum, dass wir im Dorf neue, jüngere Leute für die Arbeit im Gemeinderat aufbauen können.» Ihren Arbeitsaufwand als Gemeindeammann schätzt sie auf 20 bis 30 Prozent. Ihr berufliches Pensum im Personalmanagement eines Automobilunternehmens belässt sie vorläufig noch beim Alten.