Arni Erlebnisse mit einem fliegenden Hausboot auf Weltreise – so begeistert der «Biber» mit fast 50 Artistinnen und Artisten Am vergangenen Wochenende startete der Jugendcircus Biber in Arni in die neue Zirkussaison. Rund 100 Beteiligte haben in den letzten Monaten das Programm erarbeitet. Der Circus entführt in «Uuf und devooo» an unbekannte Orte. Verena Schmidtke 08.08.2022, 16.00 Uhr

Das Können der Shaolin-Mönche begeisterte das Publikum. Verena Schmidtke

Nun war das fliegende Hausboot, das auf den schönen Namen «Queen» getauft worden war, auch noch in ein Unwetter geraten. Graue Wolken wogten bedrohlich über den Köpfen der Besatzung. Dabei wollten sie doch nur einen kleinen Ausflug unternehmen, auf dem Wasser, nicht in der Luft. Ob es der Bootsbesatzung wohl gelingen würde, den Weg zurück nach Hause, nach Arni zu finden?

Mit angehaltenem Atem schauten die jungen und älteren Besuchenden am Sonntag im Zelt des Arner Jugendcircus Biber gespannt in Höhe. Dort hingen zwei junge Akrobaten freihändig in den Tüchern. Geschickt stellten sie Wind, Regen und Wolken des besagten Unwetters dar. Zum Glück folgte auf das schlechte Wetter bald wieder Sonnenschein, die Tour des fliegenden Hausbootes ging weiter. Wie war es überhaupt in diese Lage gekommen?

Aufregende Erlebnisse zu Lande, zu Wasser und in der Luft

Nele, Alba, Laurin und Marc wollten mit dem Hausboot einen kleinen Ausflug machen, weil Alba Geburtstag hatte. Als sie den silberfarbenen Hebel mit den Beschriftungen «Ufe» und «Abe» betätigen, ploppten plötzlich lauter Ballons aus dem Dach des Bootes auf und es hob ab.

Tulpen in Amsterdam liegen ebenfalls auf der Flugroute des «Biber»-Hausbootes. Verena Schmidtke

Los ging die Reise in Richtung Mann im Mond. Die Besetzung des Towers versuchte händeringend, die «Queen» auf Kurs zu bekommen. Allerdings gab es ein paar Verständigungsprobleme. Also ging die Reise weiter nach Wien, wo die Hofreitschule ihre beeindruckenden Künste präsentierte.

Sehr herzig war der Abstecher zu den Tulpen in Amsterdam, die auf grossen Bällen balancierten. Das Unwetter zwang das Boot zur Landung im Meer. Dort sorgten grazile Nixen für Ablenkung. Mittlerweile klagte die Besatzung trotz der aufregenden Abenteuer betrübt über Heimweh nach Arni. Glücklicherweise fanden sich noch jede Menge Ballons für die Geburtstagsparty von Alba, der Flug konnte weitergehen.

Die Nixen sorgten mit einer akrobatischen Einladung für Ablenkung. Verena Schmidtke

Wer hätte gedacht, dass rumänische Volkstänze auf Einrädern möglich sind? Natürlich durften in Transsilvanien Fledermäuse, die über den Köpfen der Zuschauenden herumflatterten, nicht fehlen. Ein wenig gruselig aber auch sehr schön war die Lichtshow am Dia de las Muertos in Mexiko. Da war allein schon die kunstvolle Schminke der Darstellenden wunderbar anzuschauen. Doch gelang es der Besatzung des Hausbootes, den Weg nach Arni zu finden? Vielleicht hatte der Tower ja eine hilfreiche Idee.

Grosser Einsatz von Kindern und Eltern

«Wir freuen uns, dass wir in diesem Jahr endlich wieder Vorstellungen wie üblich haben», freute sich Erik Schafhauser, der PR-Verantwortliche vom Circus Biber. Im letzten Jahr hätten weniger Besuchende im Zelt Platz nehmen dürfen, zudem mussten damals Masken getragen werden. Doch Schafhauser konnte berichten: «Trotzdem hatten wir eine tolle Saison für das, was möglich war».

Der Tower funkte ans Hausboot. Verena Schmidtke

Nun sei das grosse Biber-Team gespannt auf die aktuellen Aufführungen. «Mit dem Training wurde im Januar begonnen», teilte der PR-Verantwortliche mit, «das ist einmal die Woche, dazu gibt es Training-Weekends und kurz vor der Premiere wird eine Woche intensiv geprobt.»

Die Stimmung unter den 47 Artistinnen und Artisten sowie den 40 Trainierenden sei super. Erik Schafhauser führte aus: «Es ist ja ein Familienprojekt hier in Arni, das Kinder und Eltern gemeinsam auf die Beine stellen. Wir freuen uns immer über neue Artisten, jeder darf mitmachen. Und es soll allen Spass bringen.»

Weitere Termine des Circus Biber: Freitag 12. August, 19 Uhr

Samstag, 13. August, 19 Uhr

Sonntag, 14. August, 14 Uhr

Freitag, 26. August, 19 Uhr, diese Vorstellung wird in Gebärdensprache übersetzt

Samstag, 27. August, 19 Uhr

Sonntag, 28. August, 14 Uhr

Freitag, 2. September, 19 Uhr

Samstag, 3. September, 14 Uhr Tickets und Infos: www.circus-biber.ch