Die Kinderfasnacht in Arni braucht dringend Organisatoren

Arni Der «cARNIVAL» für die Kinder steht auf der Kippe – Elternverein sucht verzweifelt Organisierende Viele Jahre lang hat Anne Vogt den Kinderanlass «cARNIval» in Arni alleine organisiert. Weitere Personen für ein Organisationskomitee hat sie keine gefunden. Nun fehlt es auch an einer Nachfolgelösung. Wenn sich niemand meldet, fällt die Kinderfasnacht ins Wasser. Melanie Burgener 25.01.2023, 05.00 Uhr

Viele Jahre lang hat die Kinderfasnacht «cARNIval» in Arni die Kinder aus Arni und Islisberg erfreut. 2023 muss der Anlass womöglich abgesagt werden. zvg

Ob und wie die Fasnacht stattfinden kann, war im vergangenen Jahr an vielen Orten unsicher. Umso grösser ist die Freude bei den Freunden der närrischen Zeit, dass sie heuer ganz bestimmt wieder steigen kann. Nur in der Gemeinde Arni steht die Fasnacht momentan noch auf sehr wackeligen Beinen.

Seit längerer Zeit ist Anne Vogt vom Vorstand des Elternvereins Arni auf der Suche nach jemandem, der die Organisation der Kinderfasnacht «cARNIval» übernimmt. Am besten wäre, wenn sich gleich ein paar Personen melden würden. «Eigentlich bräuchte es ein spezifisches Organisationskomitee für diesen Anlass. Dafür haben wir aber nie genügend Personen gefunden», sagt Vogt.

Deshalb hat sie die Organisation der Kinderfasnacht in Arni in den vergangenen Jahren jeweils alleine gestemmt. Ein enormer Aufwand für eine Einzelperson, und auch eine grosse Verantwortung, die Vogt nun abgeben möchte. Doch bisher hat sich niemand für dieses Amt gemeldet, für die Kinderfasnacht sieht es deshalb in diesem Jahr schlecht aus.

In einem OK wäre der Aufwand geringer

«Ich habe die Kinderfasnacht jetzt viele Jahre lang organisiert. Doch nun ist mein Sohn in der Oberstufe und ich werde den Elternverein verlassen», begründet sie. Bis 2017 hat die Damenriege den «cARNIval» organisiert. Seither hat jeweils Vogt ihre Sportferien im Februar damit verbracht, den Anlass auf die Beine zu stellen. «Beim Auf- und Abbau hatte ich Hilfe. Einige Mütter haben Kuchen für den Verkauf gebacken. Aber alles andere alleine zu planen ist dennoch sehr aufwendig», für sie an.

Es gelte die Halle zu reservieren, Guggenmusik, DJ und Feuerwehr zu buchen und eine Bewilligung für den Verkauf von Verpflegung zu besorgen. Dazu komme der ganze Einkauf der Lebensmittel. Vogt ist sich jedoch sicher: Wenn sich ein paar Personen zusammentun und ein Organisationskomitee gründen, kann man diesen Aufwand pro Person minimieren. Doch bisher hat sich nur eine Person gemeldet, die ihre Hilfe angeboten hat.

Wenn sich also in den kommenden Tagen niemand findet, fällt der Anlass, der am 17. Februar stattfinden soll, ins Wasser. Dabei wäre für dieses Jahr vieles schon vorbereitet. «Die Guggenmusik und die Feuerwehr sind gebucht und auch die Turnhalle ist reserviert. Das mache ich jeweils schon sehr früh», bestätigt Anne Vogt. Doch die restliche Planung stehe noch an. Diese hat sie bisher nebst ihren Aufgaben in der Bibliothek Arni, der Feuerwehr, dem Zirkus Biber und der reformierten Kirche Kelleramt gestemmt.

Sie würde es bedauern, wenn die Fasnacht, an der jeweils rund 160 Schulkinder aus Arni und Islisberg teilnehmen, nicht stattfinden könnte. «An Angeboten für Kinderfasnacht in der Region mangelt es nicht. Aber es wäre trotzdem schade», sagt sie. Potenziellen Nachfolgerinnen und Nachfolgern würde sie gerne mit Rat zur Seite stehen.