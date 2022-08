Arni: Freiämter Firma patentiert Schutztüre gegen Hochwasser

Arni Dank ihnen bleiben die Füsse im Haus trocken: Freiämter Firma patentiert einzigartige Schutztüre gegen Hochwasser Die Firma Kempf Innenausbau in Arni hat ein europaweit einzigartiges Türsystem zum Patent angemeldet. Es gewährleistet einen sehr hohen Hochwasserschutz im Hausinneren. Die Geschäftsleitenden Peter und Jasmin Kempf erklären ihre Erfindung. Marc Ribolla 20.08.2022, 05.00 Uhr

Peter Kempf und Tochter Jasmin Kempf mit dem Hochwasserschutz-Modell «LUZERN» (rechte Türe) in der Tiefgarage des Oberlunkhofer Zentrum. Sandra Ardizzone

Die schlimmen Bilder der jüngsten Unwetterschäden Anfang Juli in den Kantonen Bern und Luzern sind noch in vielen Köpfen präsent. Das vom Hochwasser geflutete und verwüstete Hotel in Kemmeriboden-Bad schmerzte beim Anblick. Die Schadensummen steigen bei solchen Ereignissen rasch an.

Das musste vor einigen Jahren mehrfach ein Islisberger am eigenen Leib erfahren. Regelmässig wurde seine Garage bei Unwettern mit starken Regenfällen bis zu 35 Zentimeter hoch geflutet.

«Weil die Versicherung nach dem zweiten Mal verlangte, dass er etwas dagegen unternimmt, wandte er sich an uns», erinnert sich Peter Kempf, Geschäftsführer der Firma Kempf Innenausbau in Arni. Das war 2017 und der Beginn einer Erfolgsgeschichte für den kleinen Freiämter Betrieb mit rund einem Dutzend Mitarbeitenden.

Ein Modellschnitt der Hochwasserschutztüre bei der Firma Kempf. Das Wasser dringt nicht ein. zvg

Es gelang ihnen, eine Hochwasserschutztüre zu entwickeln, die dem drückenden Wasser in einer Vollbauversion bis auf eine Höhe von 180 cm standhält und dabei dicht bleibt. «Wir hatten Erfahrungen mit gewissen Türen und pröbelten mit verschiedenen Dichtungen», sagt Kempf. Richtig vorwärts ging es aber erst, als sein Sohn Kevin Kempf die Idee ins Spiel brachte, den Wasserdruck auszunutzen.

Türe verformt sich bis zu einem Zentimeter

Mit einem ausgeklügelten speziellen Dichtungssystem wird der Wasserdruck verwendet, um die entsprechenden Gummibeläge an der Türe und dem Rahmen gegeneinander zu drücken. Pro zehn Zentimeter Wasserhöhe beträgt der Druck stets 100 Kilogramm. Steht das Wasser also 70 Zentimeter hoch, muss die Türe 700 Kilo widerstehen können. Peter Kempf sagt:

«Unsere vorgehängte Türaufdoppelung besteht aus MDF-Tricoya, ein wasserfester Werkstoff. Bei hohem Wasserdruck verformt sich die Türe bis zu einem Zentimeter und wieder zurück.»

Für das neue Arner Dichtungssystem läuft zurzeit der Patentierungsvorgang. Jasmin Kempf, stellvertretende Geschäftsführerin, sagt: «Es war ein langer Prozess, den wir Schritt für Schritt nahmen. Seit 2021 wurde die Tür vom PfB Prüfzentrum für Bauelemente getestet und intensiv geprüft.»

Die patentierte Hochwasserschutztür wurde bereits in Oberlunkhofen in einer Garage eingebaut, die oft geflutet wird. Sandra Ardizzone

Sie ist auch so konzipiert, dass sie schwellenlos rollstuhlgängig ist, problemlos nach innen öffnend und so der Fluchtweg in einer Notsituation gewährleistet ist. «Auch wenn dann natürlich das Wasser in den Raum hineinläuft», meint Peter Kempf schmunzelnd.

Die Hochwasserschutztüre sei nicht nur für Garagen oder Kellerräume, sondern auch als Hauseingangstüre geeignet. «Generell geht es darum, den grössten Teil der Schäden zu verhindern. In der Regel steigt das Wasser ja beim Zwischenfall selten höher als um die 30–40 Zentimeter», beschreibt Kempf.

Versicherungen beteiligen sich teilweise finanziell

Gegen zehn der neuartigen Schutztüren konnte die Arner Firma schon einbauen. Einige davon im Tiefgaragenbereich der Oberlunkhofer Gemeindeverwaltung. Die dortige öffentliche Garage wurde ebenfalls oft Opfer von Hochwasser, zuletzt im Sommer vor einem Jahr.

Das spezielle Dichtungssystem mit der vorgehängten Türaufdoppelung. Sandra Ardizzone

Selbstredend ist die Kempf-Türe nicht ganz billig. Eine normale, komplett neue Türe kostet je nach Ortsgegebenheit, Situation und notwendigen Anpassarbeiten rund 13’000 bis 18'000 Franken. Teurere Varianten mit Motoren-elektronischem Schloss und zusätzlichen Komponenten kommen rasch gegen 20’000 bis 25'000 Franken zu stehen. Peter Kempf sagt:

«Die Versicherungen beteiligen sich meistens auch mit einem gewissen Betrag, da sie später keine Schadenfälle mehr zahlen müssen. Es ist eine Win-win-Situation.»

System ist auch bei Fenstern möglich

Schwachstelle bei Hochwasser kann nicht nur die Türe, sondern auch das Fenster sein. Hier hat Kempf vorausschauend gehandelt. «Unser Dichtungssystem kann man auch bei Fensterrahmen anwenden. Dies haben wir bei der Formulierung der Patentanmeldung ebenfalls berücksichtigt. Es kamen deswegen mittlerweile bereits Fensterbauer auf uns zu», berichtet er.

Wer sich jetzt entschliesst, das eigene Haus oder die Firma vor eindringendem Hochwasser zu schützen, muss laut Kempf mit einer gewissen Lieferfrist rechnen. Denn: «Jede Türe oder Fenster ist immer ein Einzelprodukt. Jeder Ort ist anders und braucht spezielle Lösungen.» Bleibt zu hoffen, dass Unwetter in den nächsten Wochen nicht heftig zuschlagen werden.