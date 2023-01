Daniel Schär verlässt nach 20 Jahren die Feuerwehr Arni-Islisberg

Arni «Als ich das Pausenbier abschaffte, sind Leute ausgetreten»: Kommandant Schär hängt die Feuerwehruniform an den Nagel 20 Jahre lang war Daniel Schär in der Feuerwehr Arni-Islisberg. Seit 2016 war er Kommandant, obwohl er das gar nie wollte. Heute blickt er auf eine ereignisreiche Zeit zurück, in der er selbst einige Veränderungen erwirken konnte. Melanie Burgener 11.01.2023, 05.00 Uhr

Nach 20 Jahren in der Feuerwehr Arni-Islisberg, die letzten sieben als Kommandant, ist Daniel Schär per Ende 2022 ausgetreten. Er blickt auf ereignisreiche Jahre zurück. zvg

Eigentlich wollte Daniel Schär nie der Kommandant der Feuerwehr Arni-Islisberg werden. Denn diese Aufgabe bedeute enorme Verantwortung, betont er. Sein ursprüngliches Ziel sei einfach das Engagement in einem Dorfverein gewesen.

«Als ich 2002 von Uitikon im Kanton Zürich nach Arni zog, habe ich mir überlegt, wo ich mich einbringen könnte», erzählt er. So sei er auf die Feuerwehr gekommen. «Die Alternative wären die Landfrauen gewesen, da war der Fall für mich klar», lacht er. «So hatte ich zudem die Möglichkeit, nach dem Militär weiterhin Lastwagen zu fahren.»

Bei der Feuerwehr hatte Daniel Schär die Möglichkeit, sein Lastwagenbillett auch nebst dem Militär zu nutzen. zvg

Und obwohl er das nie vorgesehen hatte, zog es Schär die Karriereleiter der Feuerwehr hinauf. Soldat, Gruppenführer, Offizier und seit 2016 Kommandant. «Alle, die in der Feuerwehr die Offiziersausbildung haben und als Kommandant in Frage kommen, kann man an einer Hand abzählen. Irgendjemand muss halt jeweils in den sauren Apfel beissen», ergänzt er.

Einer davon war Schär. Und er bereut es bis heute nicht. Dennoch ist nun Schluss. Ende Dezember hat er nach 20 Jahren Latzhosen und Helm an den Haken gehängt und sein Amt an André Rasi übergeben.

Er hat einen Wettbewerb eingeführt und das Pausenbier abgeschafft

Der Austritt kam nicht überraschend. «Ich habe das Datum vor drei Jahren kommuniziert. Als Kommandant kann man nicht einfach ankündigen, dass man in einem halben Jahr geht», ist Schär überzeugt. Die Feuerwehr wollte der Vater eines Sohnes verlassen, solange es ihm noch Spass macht.

Und Spass hatte er bei seinen Aufgaben bis zuletzt. Schliesslich gehörte das auch zu seinem Motto. «Gut sein und es gut haben», lautete dieses. «Der Zusammenhalt der Truppe war mir immer sehr wichtig», betont er.

Der Zusammenhalt in seiner Truppe war dem Kommandanten Daniel Schär (Mitte) immer sehr wichtig. zvg

So führte Schär beispielsweise einen jährlichen Wettbewerb ein, bei dem die verschiedenen Abteilungen mittels Videoclip ihre Feuerwehr-Aufgaben vorstellen. «Vor allem die Sanitäter und der Atemschutz haben sich da duelliert», erinnert er sich schmunzelnd.

Manchmal habe er den Spass auch bremsen müssen. Das habe nicht allen gefallen. «Als ich aus Sicherheitsgründen das Pausenbier abgeschafft habe, sind zwei Personen ausgetreten», erzählt er.

Besorgte Dorfbevölkerung rief ihn auch privat an

Stolz ist Schär nicht nur auf den Teamgeist der Feuerwehr Arni-Islisberg, sondern auch auf den vergleichsweise hohen Frauenanteil, der während seiner Amtszeit angestiegen ist. «Er beträgt heute 20 Prozent. Der Durchschnitt liegt bei 10», freut er sich. Einen Grossteil der Rekrutierung neuer Mitglieder hat Schär selbst in die Hand genommen.

20 Jahre lang trug Daniel Schär seine Uniform mit stolz. zvg

«Ich bin von Tür zu Tür und habe vor allem jüngere Leute angesprochen. Allgemeine Aufrufe bringen nichts, da meldet sich niemand freiwillig», weiss er. Insgesamt 76 Personen konnte er so zur Truppe holen und den Altersdurchschnitt senken. Schär ist in der IT-Branche tätig. Dieses Wissen machte er sich zunutze und automatisierte und vereinfachte viele Arbeitsgänge.

Während seiner 20 Dienstjahre hat Schär 388 Feuerwehrübungen absolviert und war bei 78 Ernstfällen im Einsatz. In den vergangenen Jahren erhielt er als Vorsteher der Truppe auch private Anrufe von Dorfbewohnerinnen und Dorfbewohner. «Zum Beispiel wegen Wespennester oder, wenn jemand sich aus der Wohnung ausgeschlossen hatte», erzählt er. Belastet habe ihn das aber nie.

Wilder Westen in Arni

Denn wirkliche Ernstfälle gäbe es im Kelleramt zum Glück eher selten. Trotzdem tauchen beim Durchsehen seiner Galerie ein paar Flammen auf. Ein Foto zeigt ein brennendes rotes Auto neben einem Baum. «Das ist leider typisch. Das Foto wurde von einem ‹Zuschauer› gemacht. Es brennt, jemand sitzt im Auto und alle stehen nur da. Niemand kommt auf die Idee, die Türe des Wagens zu öffnen», kommentiert er kopfschüttelnd.

Die Geselligkeit war Daniel Schär immer wichtig. Er freute sich jeweils auch über die Anlässe der Feuerwehr mit der Bevölkerung. zvg

Trotz solcher Geschichten bleiben ihm vor allem die schönen Momente in Erinnerung. «Der Zusammenhalt der Truppe, und jener Tag, als unser Dorf mit dem Titel ‹Wilder Westen in Arni› im Blick erschien», erinnert er sich.

Damals mussten die Polizei und die Armee ein Waffenarsenal von zwei jungen Männern räumen. Weil der Verdacht auf Sprengstoff bestand, wurde auch die Feuerwehr Arni-Islisberg vorgewarnt. «Sie sagten, wir werden nicht gebraucht. Aber wenn es chlöpft, sollen wir uns bereit machen», lacht er.