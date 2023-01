Eine Armutsbetroffene gibt Einblick in ihr Leben

Armut im Freiamt Wenn das Konto bereits Mitte des Monats leer ist: Eine alleinerziehende Mutter gibt Einblick in ihr Leben Der Januar ist nicht nur kalt und grau, er beschert armutsbetroffenen Personen oft schlaflose Nächte. Viele haben bereits Mitte des Monats nur noch wenig Geld zum Leben übrig. Was es bedeutet, mit bescheidenen Mitteln auszukommen, erzählt eine alleinerziehende Mutter aus dem Freiamt. Nathalie Wolgensinger Jetzt kommentieren 27.01.2023, 05.00 Uhr

Ein Budget hat sich Frau C. von der Caritas erstellen lassen. Dennoch muss sie jede Ausgabe sorgsam prüfen. Keystone

C. lebt mit ihrem sechsjährigen Kind in einer Freiämter Gemeinde. Sie möchte nicht mit ihrem vollen Namen in der Öffentlichkeit erscheinen. Ihr Schicksal soll stellvertretend für viele andere Armutsbetroffene stehen, die sich von Monat zu Monat hangeln, immer in der Hoffnung, aus der Spirale herauszukommen. Besonders schwierig ist es für Alleinerziehende. So auch für C., deren Alltag von Behördengängen, Abklärungen und Auseinandersetzungen mit ihrem Ex-Mann geprägt ist.

Die 46-Jährige lebt mit ihrem autistischen Kind in einer Dreieinhalbzimmerwohnung im Freiamt. Aufgewachsen ist sie in Südosteuropa, wo sie auch bis 2015 lebte. Nach der Heirat zog sie zu ihrem Ehemann in die Schweiz. Zwei Jahre später kam das gemeinsame Kind zur Welt.

Sie habe kurz nach der Heirat festgestellt, dass ihr Ehemann gravierende psychische Probleme habe. Nach der Geburt des Kindes hätten sich diese noch akzentuiert. Sie erzählt: «Er hat mich geschlagen und mehrmals die Wohnungseinrichtung zertrümmert.» Dennoch blieb sie bei ihm. Damit das Geld zum Leben reichte, nahm sie nach der Geburt ihre Arbeit wieder auf. Das Kind wurde von ihrer Mutter und Schwester betreut, die abwechselnd in die Schweiz reisten.

Im Laufe der Jahre eine Elefantenhaut zugelegt

Vor drei Jahren konnte C. nicht mehr. Nachdem ihr Mann erneut die Wohnungseinrichtung zertrümmerte, floh sie mit ihrem Kind ins Frauenhaus. Sie sagt: «Ich habe das für mein Kind gemacht, wir lebten in ständiger Angst.» Nach wenigen Monaten konnte sie in eine eigene Wohnung ziehen.

Die Auseinandersetzungen mit ihrem Mann halten an. Damit er sein begleitetes Besuchsrecht wahrnehmen kann, bringt C. das Kind in die entsprechende Einrichtung. Die Wartezeit überbrückt sie mit Spaziergängen. Einen Besuch im Restaurant kann sie sich nicht leisten.

Die Möbel ihrer Wohnung habe sie von Bekannten und Nachbarn geschenkt erhalten. Auf dem Wohnzimmertisch stehen Elefanten aus Holz, sie sind ihr ganzer Stolz. Sie erzählt: «Die hat mir eine Mitarbeiterin der Brockenstube geschenkt. Sie hat mitbekommen, dass sie mir gefallen und dass ich sie mir nicht leisten kann.»

Tischlein deck dich: Hier erhalten Armutsbetroffene Lebensmittel. Fabio Baranzini

Auch C. musste sich im Laufe der Jahre eine dicke Haut zulegen. Sie lebt vom Grundbedarf, den die Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe (SKOS) festlegt. Im Kanton Aargau erhält ein Zweipersonenhaushalt 1539 Franken als Grundbedarf. Daraus muss sie Nahrungsmittel, Bekleidung, Wohnnebenkosten, Handyabo und ÖV-Tickets finanzieren. Ihr Kind braucht noch Windeln, auch diese Ausgaben gehen vom Grundbedarf ab.

Auf Schnäppchenjagd kurz vor Ladenschluss

Um einigermassen über die Runden zu kommen, ist sie auf die Lebensmittelabgabestelle in ihrem Dorf angewiesen. Sie sagt: «Ich ernähre mich fast ausschliesslich von den Lebensmitteln, die ich dort erhalte.» Konkret bedeutet dies, dass hauptsächlich Grundnahrungsmittel wie Reis und Teigwaren auf den Teller kommen. Ihr Kind isst – typisch für Autismusbetroffene – nur sehr selektiv. Derzeit stehen Brot und Bananen auf seinem Menuplan. Alles andere verweigert es.

Frau C. weiss, wo sie Kleider und Schuhe günstig einkaufen kann. Symbolbild: Keydstone

Das Brot backt C. selber, das komme sie günstiger zu stehen. Ihre wenigen Einkäufe tätigt sie kurz vor Ladenschluss. Dann ist die Chance gross, dass sie zu vergünstigten Lebensmittel kommt und sich manchmal sogar ein Stück Fleisch leisten kann. Trotz dieser prekären Lebensumstände ist C. zufrieden mit ihrem Leben.

Die Haare schneidet ihr die Nachbarin

Weil ihr Kind eine Heilpädagogische Schule besucht, ist es schwierig, eine Arbeit zu finden. Das Kind verlässt kurz nach 8 Uhr das Haus und kommt manchmal bereits am frühen Nachmittag wieder zurück. Zwei Stunden pro Woche kann sie bei einem befreundeten Ehepaar putzen. Diese Einkunft muss sie aber beim Sozialamt deklarieren. Sie sagt:

«Mir ist es wichtig, dass ich mit offenen Karten spiele.»

Kleider und Schuhe reissen das grösste Loch in ihre Haushaltskasse. Doch auch da hat C. gelernt, sich zu organisieren. «Wenn mein Kind neue Schuhe braucht, dann melde ich das beim Caritas-Laden. Wenn sie etwas Passendes erhalten, legen sie es für mich zur Seite.»

Zwei Tischlein deck dich im Freiamt Im Freiamt gibt es in Muri und Wohlen jeweils eine Lebensmittelabgabestelle der Organisation Tischlein deck dich. Die Sozialfachstellen geben die Karten ab, welche die Menschen zum Bezug von Lebensmitteln berechtigen. In Muri sind es derzeit 170 Menschen, die wöchentlich Lebensmittel beziehen, letztes Jahr waren es 165. In Wohlen erhalten derzeit 250 Haushalte wöchentlich Lebensmittel, letztes Jahr waren es 205.

Für die Alleinerziehende ist es eine Selbstverständlichkeit, dass sie alles Geld für ihre Tochter ausgibt. Für sich gibt sie praktisch nichts aus. Kleider erhält sie von Freundinnen geschenkt und die Haare schneidet ihr die Nachbarin. Beim Treffen mit der AZ, am 20. Januar, hat sie noch acht Franken im Portemonnaie. Das muss bis Ende Monat, bis zur Auszahlung der Sozialhilfe, langen. Das sei für sie nicht aussergewöhnlich. Sie sagt: «Ich habe noch Vorräte im Haus, das reicht, bis das Geld kommt.»

